Hải Phòng đề xuất dùng hơn 5.000 tỷ đồng nâng cấp kè sông Sặt

UBND TP. Hải Phòng đề xuất cơ quan có thẩm quyền là HĐND thành phố xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp kè sông Sặt đoạn từ cầu Cậy đến cầu Cất với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2027-2032.
Theo đó, Hải Phòng dự kiến cải tạo, nâng cấp kè sông Sặt, đoạn từ cầu Cậy đến cầu Cất này nhằm kiên cố hóa bờ sông Sặt, kết hợp nạo vét, khơi thông dòng chảy, nâng cao năng lực tiêu thoát lũ, bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai và tăng cường khả năng vận tải thủy. Đồng thời, dự án hướng tới kiểm soát nguồn xả thải vào lòng sông, góp phần cải thiện môi trường nước, ngăn chặn sạt lở, lấn chiếm và xây dựng trái phép ven sông.
Theo đó, lòng sông đoạn từ cầu Cậy đến cầu Cất sẽ được nạo vét đến cao trình thiết kế, với chiều dài khoảng 12,5 km. Tuyến kè bảo vệ bờ được xây dựng theo dạng tường đứng, kết hợp tường chắn lũ trên đỉnh kè, sử dụng kết cấu kè tường bê tông dự ứng lực neo bằng hệ cọc bê tông cốt thép. Tổng chiều dài tuyến kè khoảng 13,8km. Trong đó, tuyến kè bên bờ tả từ cầu Cậy đến cầu Cất dài khoảng 12,5km. Bên bờ hữu từ cầu Phú Tảo đến cầu Cất dài khoảng 1,3km.
Dọc hai bờ sông cũng được nghiên cứu để có thể bố trí tuyến đường quản lý, vận hành và cứu hộ với mặt đường rộng 7,5m, vỉa hè hai bên rộng từ 2,5-8m. Tại một số vị trí phù hợp sẽ bố trí các tuyến đường kết nối với đường hiện trạng. Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 13,8km, tương ứng với phạm vi tuyến kè hai bên sông.
Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng nghiên cứu để có thể xây dựng, hoàn thiện khoảng 0,85km đường theo quy hoạch tại một số đoạn tuyến mặt đê hiện trạng nhỏ hẹp, hư hỏng, chưa kết nối liên thông giữa các khu dân cư, đô thị hiện hữu. Hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải và các cống tiêu thoát nước theo quy hoạch cũng được xây dựng, đồng thời hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến và các cống tiêu thoát nước hiện trạng đấu nối ra bờ kè.
Ngoài các hạng mục kè, đường và hệ thống thoát nước, hồ sơ đề xuất dự án dự kiến cũng đặt ra yêu cầu cùng với việc cải tạo, nâng cấp bờ kè, lòng sông, thành phố Hải Phòng sẽ cải tạo, xây dựng cảnh quan, cây xanh tại một số phần diện tích phù hợp phía trong kè, với diện tích khoảng 13,1ha.
Sông Kẻ Sặt nằm trong quy hoạch hệ thống Bắc Hưng Hải cao trình bờ sông chống lũ nội đồng (+3.24 m). Cơ quan chức năng xác định cao trình mặt đê sông Sặt một số đoạn chưa bảo đảm yêu cầu, trong đó, đoạn gần cầu Cất bị bồi lắng không bảo đảm trữ nước, giao thông thủy. Hai bên bờ sông đoạn gần cầu Cất bị lấn chiếm, gây ô nhiễm môi trường nước, mất mỹ quan đô thị. Nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư chảy trực tiếp vào nguồn nước sông.
Theo đề xuất, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.027 tỷ đồng, thực hiện tại các xã, phường Lê Thanh Nghị, Tân Hưng, Tứ Minh, Thạch Khôi, Mao Điền, Yết Kiêu, Bình Giang. Trong đó, nguồn vốn ngân sách thành phố hơn 3.983 tỷ đồng, nguồn ngân sách Trung ương trong hỗ trợ đầu tư trung hạn hơn 1.043 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: từ năm 2026 - 2027 chuẩn bị đầu tư, từ năm 2027 - 2032 thực hiện dự án.
Theo phương án đang được nghiên cứu, việc đầu tư, nâng cấp tuyến kè không chỉ nhằm tăng cường khả năng phòng, chống thiên tai, tiêu thoát lũ và vận tải thủy mà còn tạo điều kiện cải tạo cảnh quan, phát triển công viên, cây xanh tại các khu vực phù hợp, khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông và hình thành không gian công cộng.
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