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Hải Phòng thu hồi và gia hạn sử dụng đất đối với 3 doanh nghiệp

Đ Đỗ Hoàng

UBND TP. Hải Phòng thu hồi 20.527m2 đất của Công ty TNHH Thương mại Tiến Thắm, 7.959m2 đất của Công ty Cổ phần Thương mại Nam Sông Cấm, đồng thời gia hạn sử dụng 7.812m2 đất cho Công ty TNHH Chí Minh Đại An …

UBND TP. Hải Phòng có quyết định thu hồi hơn 7.959m2 đất của Công ty Cổ phần Thương mại Nam Sông Cấm tại phường Hồng Bàng do tự nguyện trả lại đất. Ảnh: ĐH.
UBND TP. Hải Phòng có quyết định thu hồi hơn 7.959m2 đất của Công ty Cổ phần Thương mại Nam Sông Cấm tại phường Hồng Bàng do tự nguyện trả lại đất. Ảnh: ĐH.

Thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã có thông báo thu hồi 20.527m2 đất tại phường Dương Kinh (phường Tân Thành, quận Dương Kinh cũ) do Công ty TNHH Thương mại Tiến Thắm quản lý sử dụng vì có vi phạm về pháp luật đất đai.

Theo đó, từ năm 2015, UBND TP. Hải Phòng đã có quyết định số 633/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Tiến Thắm thuê đất tại phường Tân Thành, quận Dương Kinh (nay là phường Dương Kinh) để thực hiện dự án đầu tư Khu kinh doanh thương mại tổng hợp.

Khu đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CB225855 từ 26/11/2015.

Đến ngày 8/8/2022, UBND TP. Hải Phòng đã ra quyết định số 2557/QĐ-UBND về việc gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với Công ty TNHH Thương mại Tiến Thắm tại phường Tân Thành, quận Dương Kinh (nay là phường Dương Kinh).

UBND TP. Hải Phòng cho biết việc thu hồi khu đất 20.527m2 đất tại phường Dương Kinh do Công ty TNHH Thương mại Tiến Thắm quản lý sử dụng thuộc trường hợp thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại khoản 8 điều 81 Luật Đất đai 2024 (điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013).

Theo Thông báo số 363/TB-UBND của UBND TP. Hải Phòng (ngày 29/10/2026), Công ty TNHH Thương mại Tiến Thắm không được bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Tiến Thắm khẩn trương di dời các tài sản trên khu đất trong vòng 45 ngày kết từ ngày nhận được thông báo thu hồi. Quá thời hạn, các tài sản chưa di dời ra khỏi khu đất được xác định là không còn nhu cầu sử dụng, UBND thành phố sẽ thực hiện trình tự thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai theo quy định và không chịu trách nhiệm về các tài sản chưa di dời ra khỏi khu đất.

UBND TP. Hải Phòng giao UBND phường Dương Kinh thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất trong trường hợp Công ty TNHH Thương mại tiến Thắm không chấp hành theo quy định.

Cùng ngày 29/10/2026, UBND TP. Hải Phòng có quyết định số 4541/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để truy thu tiền thuê đất của Công ty Cổ phần Thương mại Nam Sông Cấm tại phường Hồng Bàng và thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất.

Theo đó, cùng với việc quy định hệ số điều chỉnh để tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm, xác định giá đất thương mại dịch vụ cụ thể, UBND TP. Hải Phòng cũng thu hồi 7.959,7m2 đất thuê của Công ty Cổ phần Thương mại Nam Sông Cấm (phường Hồng Bàng).

Việc thu hồi được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai 2024 (người sử dụng đất giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất và có đơn tự nguyện trả lại đất). Khu đất thu hồi được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý cho đến khi có quyết định khác.

Thuế thành phố Hải Phòng có trách nhiệm xác định, thu tiền thuê đất mà Công ty Cổ phần Thương mại Nam Sông Cấm phải nộp theo quy định. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp nhận, quản lý quỹ đất được giao, đề xuất việc khai thác. Công ty Cổ phần Thương mại Nam Sông Cấm có trách nhiệm chấp hành quyết định thu hồi đất của UBND TP. Hải Phòng và không được xem xét hoàn trả do chưa đầu tư xây dựng công trình.

Trước đó, ngày 28/10/2026, UBND TP. Hải Phòng đã ra quyết định về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với 7.812m2 đất tại xã Tân Kỳ cho Công ty TNHH Chí Minh Đại An thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất gạch không nung và kinh doanh dịch vụ tổng hợp.

Thời hạn gia hạn 24 tháng kể từ ngày ra quyết định. Lý do gia hạn là do Công ty TNHH Chí Minh Đại An không đưa đất vào sử dụng 12 tháng liên tục theo quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai 2024, khoản 2 Điều 31 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

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