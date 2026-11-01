Hải Phòng xác định thêm 10 chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D

Trong số 28 chung cư, công trình cũ tại Hải Phòng mới được kiểm định, có 11 công trình cấp độ D, 16 công trình cấp độ C và 1 công trình cấp độ B.

Dãy nhà chung cư 3 tầng số 299–305 và 319–325 trên đường Lý Thường Kiệt (phường Hồng Bàng), nơi có các công trình cũ xuống cấp cấp độ D, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân sinh sống. Ảnh: NK.

Sở Xây dựng TP. Hải Phòng triển khai việc kiểm định đánh giá chất lượng đối với 28 công trình chung cư cũ trên địa bàn thành phố, kết quả có 11 công trình được đánh giá mức độ nguy hiểm cấp D, 16 công trình cấp C và 1 công trình cấp B. Sở Xây dựng kiến nghị không nên sử dụng 10 công trình cấp D và 1 công trình cấp C, các công trình còn lại được kiến nghị sửa chữa, bảo trì theo từng hạng mục cụ thể.

Theo kết quả kiểm định, đánh giá, trong 11 công trình cấp độ D, tại phường Ngô Quyền có tới 7 công trình. Đó là tập thể số 10 Máy Tơ, tập thể Kim khí số 27/67 Ngô Quyền, nhà 103 Ngô Quyền, lô 2 tập thể Thái Phiên, lô 5 ngõ 317C Đà Nẵng, khu Xây lắp thủy sản D ngõ 92 Lê Thánh Tông, Trạm điện cửa Cấm ngõ 136 Ngô Quyền. Cả 7 công trình này đều được kiến nghị không nên sử dụng.

Tại phường Hồng Bàng, có 3 công trình cấp D, gồm nhà 299–305 Lý Thường Kiệt, nhà 319–325 Lý Thường Kiệt và nhà 338–340 Lý Thường Kiệt. Trong đó, hai công trình tại địa chỉ 299–305 và 338–340 Lý Thường Kiệt được kiến nghị không nên sử dụng. Công trình 319–325 Lý Thường Kiệt được kiến nghị sửa chữa các kết cấu hư hỏng tại sàn, tường, cầu thang, mái và thực hiện bảo trì định kỳ.

Phường Gia Viên có 1 công trình cấp D tại ngõ 33 Lương Khánh Thiện, được kiến nghị không nên sử dụng. Như vậy, trong 11 công trình cấp D, có 10 công trình được khuyến nghị không nên sử dụng. Riêng công trình 319–325 Lý Thường Kiệt được đề xuất sửa chữa, bảo trì.

Theo đánh giá chung, công trình cấp D có kết cấu chịu lực không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, không phù hợp để tiếp tục khai thác, sử dụng. Các công trình thuộc cấp độ này cần được quản lý, có phương án di dời và cải tạo, xây dựng lại theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Bên cạnh đó, kết quả kiểm định xác định 16 công trình chung cư cũ ở mức độ nguy hiểm cấp C. Với nhóm cấp C, kết cấu chịu lực tại một hoặc một số bộ phận không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ, cần được sửa chữa, gia cường, cải tạo hoặc có giải pháp xử lý phù hợp nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng.

Trong đó, phường Ngô Quyền có 5 công trình (tập thể số 10 Máy Tơ, toà T5 Cầu Tre, lô 3 và lô 4 ngõ 317C Đà Nẵng, khu tập thể xây lắp thuỷ sản C ngõ 92 Lê Thánh Tông). Các công trình này được kiến nghị sửa chữa những kết cấu hư hỏng tại sàn, cầu thang hoặc tường, tùy từng công trình, đồng thời thực hiện bảo trì định kỳ. Riêng công trình tập thể số 10 Máy Tơ được kiến nghị sửa chữa sàn, cầu thang và bảo trì định kỳ.

Phường Hồng Bàng có 4 công trình cấp C, gồm nhà 307–317 Lý Thường Kiệt, nhà 326–330 Lý Thường Kiệt, nhà 116–122 Phan Bội Châu và nhà 12 Hoàng Văn Thụ. Trong đó, nhà 307–317 Lý Thường Kiệt được kiến nghị không nên sử dụng. Ba công trình còn lại được kiến nghị sửa chữa các kết cấu hư hỏng tại sàn, tường, cầu thang hoặc cột, mái và bảo trì định kỳ theo từng hạng mục.

Phường Hồng An có 2 công trình cấp C, gồm nhà A1 Quán Toan và nhà A2 Quán Toan. Cả hai được kiến nghị sửa chữa các kết cấu hư hỏng tại sàn, tường và thực hiện bảo trì định kỳ. Phường An Biên cũng có 2 công trình cấp C, gồm lô A42 tập thể Lam Sơn và nhà 3 tầng ngõ 278 Trần Nguyên Hãn, được kiến nghị sửa chữa những hạng mục hư hỏng tại sàn, tường, trần hoặc mái và bảo trì định kỳ.

Tại phường Gia Viên, công trình tập thể số 9 Phạm Minh Đức được đánh giá cấp C, với khuyến nghị sửa chữa các kết cấu hư hỏng tại sàn, tường, trần, mái và bảo trì định kỳ. Phường Lê Chân có công trình 20 Nguyễn Công Trứ, được kiến nghị sửa chữa các kết cấu hư hỏng tại sàn, tường, trần, mái và bảo trì định kỳ.

Phường Chí Linh có nhà A3-2 tầng được đánh giá cấp C, với khuyến nghị sửa chữa các kết cấu hư hỏng tại sàn, tường và bảo trì định kỳ. Tại phường Chí Linh còn có một công trình cấp độ B là toà nhà 17B, công trình này có khả năng chịu lực cơ bản đáp ứng yêu cầu nhưng vẫn tồn tại hư hỏng cục bộ, được khuyến nghị sửa chữa các hư hỏng và thực hiện bảo trì định kỳ.