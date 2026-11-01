Chủ Nhật, 01/11/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Hải Phòng xác định thêm 10 chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D

N Nam Khánh

Trong số 28 chung cư, công trình cũ tại Hải Phòng mới được kiểm định, có 11 công trình cấp độ D, 16 công trình cấp độ C và 1 công trình cấp độ B.

Dãy nhà chung cư 3 tầng số 299–305 và 319–325 trên đường Lý Thường Kiệt (phường Hồng Bàng), nơi có các công trình cũ xuống cấp cấp độ D, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân sinh sống. Ảnh: NK.
Dãy nhà chung cư 3 tầng số 299–305 và 319–325 trên đường Lý Thường Kiệt (phường Hồng Bàng), nơi có các công trình cũ xuống cấp cấp độ D, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân sinh sống. Ảnh: NK.

Sở Xây dựng TP. Hải Phòng triển khai việc kiểm định đánh giá chất lượng đối với 28 công trình chung cư cũ trên địa bàn thành phố, kết quả có 11 công trình được đánh giá mức độ nguy hiểm cấp D, 16 công trình cấp C và 1 công trình cấp B. Sở Xây dựng kiến nghị không nên sử dụng 10 công trình cấp D và 1 công trình cấp C, các công trình còn lại được kiến nghị sửa chữa, bảo trì theo từng hạng mục cụ thể.

Theo kết quả kiểm định, đánh giá, trong 11 công trình cấp độ D, tại phường Ngô Quyền có tới 7 công trình. Đó là tập thể số 10 Máy Tơ, tập thể Kim khí số 27/67 Ngô Quyền, nhà 103 Ngô Quyền, lô 2 tập thể Thái Phiên, lô 5 ngõ 317C Đà Nẵng, khu Xây lắp thủy sản D ngõ 92 Lê Thánh Tông, Trạm điện cửa Cấm ngõ 136 Ngô Quyền. Cả 7 công trình này đều được kiến nghị không nên sử dụng.

Tại phường Hồng Bàng, có 3 công trình cấp D, gồm nhà 299–305 Lý Thường Kiệt, nhà 319–325 Lý Thường Kiệt và nhà 338–340 Lý Thường Kiệt. Trong đó, hai công trình tại địa chỉ 299–305 và 338–340 Lý Thường Kiệt được kiến nghị không nên sử dụng. Công trình 319–325 Lý Thường Kiệt được kiến nghị sửa chữa các kết cấu hư hỏng tại sàn, tường, cầu thang, mái và thực hiện bảo trì định kỳ.

Phường Gia Viên có 1 công trình cấp D tại ngõ 33 Lương Khánh Thiện, được kiến nghị không nên sử dụng. Như vậy, trong 11 công trình cấp D, có 10 công trình được khuyến nghị không nên sử dụng. Riêng công trình 319–325 Lý Thường Kiệt được đề xuất sửa chữa, bảo trì.

Theo đánh giá chung, công trình cấp D có kết cấu chịu lực không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, không phù hợp để tiếp tục khai thác, sử dụng. Các công trình thuộc cấp độ này cần được quản lý, có phương án di dời và cải tạo, xây dựng lại theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Bên cạnh đó, kết quả kiểm định xác định 16 công trình chung cư cũ ở mức độ nguy hiểm cấp C. Với nhóm cấp C, kết cấu chịu lực tại một hoặc một số bộ phận không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ, cần được sửa chữa, gia cường, cải tạo hoặc có giải pháp xử lý phù hợp nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng.

Trong đó, phường Ngô Quyền có 5 công trình (tập thể số 10 Máy Tơ, toà T5 Cầu Tre, lô 3 và lô 4 ngõ 317C Đà Nẵng, khu tập thể xây lắp thuỷ sản C ngõ 92 Lê Thánh Tông). Các công trình này được kiến nghị sửa chữa những kết cấu hư hỏng tại sàn, cầu thang hoặc tường, tùy từng công trình, đồng thời thực hiện bảo trì định kỳ. Riêng công trình tập thể số 10 Máy Tơ được kiến nghị sửa chữa sàn, cầu thang và bảo trì định kỳ.

Phường Hồng Bàng có 4 công trình cấp C, gồm nhà 307–317 Lý Thường Kiệt, nhà 326–330 Lý Thường Kiệt, nhà 116–122 Phan Bội Châu và nhà 12 Hoàng Văn Thụ. Trong đó, nhà 307–317 Lý Thường Kiệt được kiến nghị không nên sử dụng. Ba công trình còn lại được kiến nghị sửa chữa các kết cấu hư hỏng tại sàn, tường, cầu thang hoặc cột, mái và bảo trì định kỳ theo từng hạng mục.

Phường Hồng An có 2 công trình cấp C, gồm nhà A1 Quán Toan và nhà A2 Quán Toan. Cả hai được kiến nghị sửa chữa các kết cấu hư hỏng tại sàn, tường và thực hiện bảo trì định kỳ. Phường An Biên cũng có 2 công trình cấp C, gồm lô A42 tập thể Lam Sơn và nhà 3 tầng ngõ 278 Trần Nguyên Hãn, được kiến nghị sửa chữa những hạng mục hư hỏng tại sàn, tường, trần hoặc mái và bảo trì định kỳ.

Tại phường Gia Viên, công trình tập thể số 9 Phạm Minh Đức được đánh giá cấp C, với khuyến nghị sửa chữa các kết cấu hư hỏng tại sàn, tường, trần, mái và bảo trì định kỳ. Phường Lê Chân có công trình 20 Nguyễn Công Trứ, được kiến nghị sửa chữa các kết cấu hư hỏng tại sàn, tường, trần, mái và bảo trì định kỳ.

Phường Chí Linh có nhà A3-2 tầng được đánh giá cấp C, với khuyến nghị sửa chữa các kết cấu hư hỏng tại sàn, tường và bảo trì định kỳ. Tại phường Chí Linh còn có một công trình cấp độ B là toà nhà 17B, công trình này có khả năng chịu lực cơ bản đáp ứng yêu cầu nhưng vẫn tồn tại hư hỏng cục bộ, được khuyến nghị sửa chữa các hư hỏng và thực hiện bảo trì định kỳ.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

bảo trì công trình chung cư VnEconomy công trình cấp C Hải Phòng VnEconomy công trình chung cư cũ Hải Phòng VnEconomy kiểm định chất lượng công trình VnEconomy nguy hiểm cấp D Hải Phòng VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Để tránh “lách luật”, gây rủi ro cho người mua nhà

Để tránh “lách luật”, gây rủi ro cho người mua nhà

Đối với khoản tiền đặt cọc mua nhà ở hình thành trong tương lai, khoản tiền giữ lại khi người mua chưa được cấp giấy chứng nhận, các đại biểu Quốc hội đề nghị kiểm soát theo đúng bản chất giao dịch, làm rõ điều kiện giải tỏa và trách nhiệm hoàn trả khi phát sinh rủi ro…

VnEconomy Xem thêm
Chính sách Thị trường Dự án Cafe BĐS Tư vấn

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Trải nghiệm thực tế ảo giúp học sinh hình dung rõ hơn về diện mạo Hoàng cung Huế trong quá khứ.

VnEconomy Công nghệ số kể chuyện di sản cho thế hệ trẻ

Từ những công trình kiến trúc cổ kính đến không gian Hoàng cung được tái hiện bằng công nghệ số, di sản Huế đang được kể lại bằng ngôn ngữ mới, đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.

AI Điểm tin

VnE TV
Tổng nguồn cung đất san lấp, đá và cát xây dựng tại Thanh Hóa năm 2027 dự kiến đạt hơn 42 triệu m3. Ảnh: Nguyễn Thuấn

VnEconomy Tăng mạnh nguồn cung, bù đắp thiếu hụt vật liệu xây dựng năm 2027

Năm 2027, tổng nguồn cung đất san lấp, đá và cát xây dựng tại Thanh Hóa dự kiến đạt hơn 42 triệu m3. Việc đưa thêm các mỏ vào khai thác, kết hợp nguồn vật liệu từ các dự án thu hồi khoáng sản và sản xuất cát nhân tạo được kỳ vọng góp phần giảm áp lực thiếu hụt vật liệu phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn.

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

55 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

337 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy