Hải Phòng tìm nhà đầu tư dự án đường nối cảng Lạch Huyện – sân bay Gia Bình

Dự án tuyến đường nối cảng Lạch Huyện – sân bay Gia Bình dài hơn 46km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 43.743 tỷ đồng, dự kiến thực hiện theo phương thức PPP, thanh toán bằng 4.672ha đất…

Bình đồ hướng tuyến đường Cảng Lạch Huyện - Sân bay Gia Bình. Nguồn: CTTĐT Hải Phòng.

Ngày 12/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đang tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu thực hiện dự án đường nối cảng Lạch Huyện – sân bay Gia Bình dài 46,55km, tổng mức đầu tư hơn 43.743 tỷ đồng, dự kiến thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hình thức hợp đồng BOT hoặc BT.

Theo phương án sơ bộ, tuyến đường dài khoảng 46,55 km, gồm 44,8km trên địa bàn Hải Phòng, 0,75km qua Bắc Ninh và khoảng 1 km cầu vượt sông Thái Bình. Điểm đầu tại nút giao đường Vành đai 3 với Quốc lộ 10, thuộc phường Lưu Kiếm (Hải Phòng), điểm cuối tại nút giao phía Đông sân bay Gia Bình, thuộc xã Trung Kênh (Bắc Ninh).

Trong đó, đoạn không song trùng đường sắt dài khoảng 27,8km nền đường rộng 68m, đoạn song trùng đường sắt dài khoảng 18,75km (gồm cả phần qua Bắc Ninh) nền đường rộng 80m. Tuyến chính dành cho ô tô chạy với tốc độ từ 80 km/giờ trở lên và đường bên song hành dành cho xe máy, ô tô chạy tối đa 60 km/giờ.

Tuyến đường có các nút giao chính dự kiến kết nối quốc lộ 10, quốc lộ 17B, đường tỉnh 389, 388B, đường Vành đai 5 vùng Thủ đô và đường tỉnh 390, 390D, với khoảng cách trung bình 6,5km/nút. Các tuyến đường hiện trạng bị ảnh hưởng sẽ được hoàn trả kết nối bằng cầu vượt dân sinh, cầu bộ hành hoặc hầm chui.

Với vai trò kết nối cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện và sân bay Gia Bình, dự án được định hướng hình thành trục giao thông liên vùng, mở rộng không gian phát triển logistics, công nghiệp và đô thị. Đây được xem là dự án góp phần để Hải Phòng thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 13%/năm trở lên trong giai đoạn 2026–2030.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 43.743,26 tỷ đồng, dự kiến thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hình thức hợp đồng BOT hoặc BT. Trường hợp thực hiện theo hợp đồng BT, Hải Phòng sẽ dùng 19 khu đất với tổng diện tích khoảng 4.672ha để thanh toán cho nhà đầu tư.

Trong đó, lớn nhất là khu TOD Nam Hải Phòng, diện tích 1.590ha tại các xã phường Kiến Minh, Kiến Thuỵ, Kiến Hải, Dương Kinh, Nam Đồ Sơn giá trị dự kiến 19.600 tỷ đồng. Tiếp đó là khu TOD ga Ninh Xá, phường Bắc An Phụ, diện tích 559ha, giá trị dự kiến 9.700 tỷ đồng.

Đối với 17 khu đất dự kiến dùng để thanh toán cho nhà đầu tư, có 3 khu tại phường Lưu Kiếm ở khu vực Đông Hải Phòng, khu số 1 diện tích 60ha giá trị dự kiến 2.000 tỷ đồng, khu đất số 2 diện tích 150ha giá trị dự kiến 2.400 tỷ đồng, khu đất số 3 diện tích 38ha giá trị dự kiến 780 tỷ đồng.

Còn lại 14 khu đất đều nằm tại khu vực Tây Hải Phòng, trong đó, khu đất có giá trị cao nhất là 427ha tại phường Phạm Sư Mạnh giá trị dự kiến 8.000 tỷ đồng, khu đất có diện tích lớn nhất nằm tại khu du lịch sinh thái hồ Bến Tắm (phường Nguyễn Trãi) rộng 497ha giá trị dự kiến 2.700 tỷ đồng, khu nhỏ nhất diện tích 30ha tại phường Lê Ích Mộc giá trị dự kiến 500 tỷ đồng.

Theo thông tin từ UBND TP. Hải Phòng, trong 19 khu đất đối ứng thanh toán hợp đồng BT có tổng diện tích 4.672 ha, có khoảng 1.051ha đất ở và 3.621 ha các loại đất khác, tổng giá trị tạm tính dự kiến là hơn 77.202 tỷ đồng chưa trừ chi phí giải phóng mặt bằng.