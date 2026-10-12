Hải Phòng tìm nhà đầu tư dự án đường nối cảng Lạch Huyện – sân bay Gia Bình

Ngày 12/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đang tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu thực hiện dự án đường nối cảng Lạch Huyện – sân bay Gia Bình dài 46,55km, tổng mức đầu tư hơn 43.743 tỷ đồng, dự kiến thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hình thức hợp đồng BOT hoặc BT.
Theo phương án sơ bộ, tuyến đường dài khoảng 46,55 km, gồm 44,8km trên địa bàn Hải Phòng, 0,75km qua Bắc Ninh và khoảng 1 km cầu vượt sông Thái Bình. Điểm đầu tại nút giao đường Vành đai 3 với Quốc lộ 10, thuộc phường Lưu Kiếm (Hải Phòng), điểm cuối tại nút giao phía Đông sân bay Gia Bình, thuộc xã Trung Kênh (Bắc Ninh).
Trong đó, đoạn không song trùng đường sắt dài khoảng 27,8km nền đường rộng 68m, đoạn song trùng đường sắt dài khoảng 18,75km (gồm cả phần qua Bắc Ninh) nền đường rộng 80m. Tuyến chính dành cho ô tô chạy với tốc độ từ 80 km/giờ trở lên và đường bên song hành dành cho xe máy, ô tô chạy tối đa 60 km/giờ.
Tuyến đường có các nút giao chính dự kiến kết nối quốc lộ 10, quốc lộ 17B, đường tỉnh 389, 388B, đường Vành đai 5 vùng Thủ đô và đường tỉnh 390, 390D, với khoảng cách trung bình 6,5km/nút. Các tuyến đường hiện trạng bị ảnh hưởng sẽ được hoàn trả kết nối bằng cầu vượt dân sinh, cầu bộ hành hoặc hầm chui.
Với vai trò kết nối cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện và sân bay Gia Bình, dự án được định hướng hình thành trục giao thông liên vùng, mở rộng không gian phát triển logistics, công nghiệp và đô thị. Đây được xem là dự án góp phần để Hải Phòng thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 13%/năm trở lên trong giai đoạn 2026–2030.
Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 43.743,26 tỷ đồng, dự kiến thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hình thức hợp đồng BOT hoặc BT. Trường hợp thực hiện theo hợp đồng BT, Hải Phòng sẽ dùng 19 khu đất với tổng diện tích khoảng 4.672ha để thanh toán cho nhà đầu tư.
Trong đó, lớn nhất là khu TOD Nam Hải Phòng, diện tích 1.590ha tại các xã phường Kiến Minh, Kiến Thuỵ, Kiến Hải, Dương Kinh, Nam Đồ Sơn giá trị dự kiến 19.600 tỷ đồng. Tiếp đó là khu TOD ga Ninh Xá, phường Bắc An Phụ, diện tích 559ha, giá trị dự kiến 9.700 tỷ đồng.
Đối với 17 khu đất dự kiến dùng để thanh toán cho nhà đầu tư, có 3 khu tại phường Lưu Kiếm ở khu vực Đông Hải Phòng, khu số 1 diện tích 60ha giá trị dự kiến 2.000 tỷ đồng, khu đất số 2 diện tích 150ha giá trị dự kiến 2.400 tỷ đồng, khu đất số 3 diện tích 38ha giá trị dự kiến 780 tỷ đồng.
Còn lại 14 khu đất đều nằm tại khu vực Tây Hải Phòng, trong đó, khu đất có giá trị cao nhất là 427ha tại phường Phạm Sư Mạnh giá trị dự kiến 8.000 tỷ đồng, khu đất có diện tích lớn nhất nằm tại khu du lịch sinh thái hồ Bến Tắm (phường Nguyễn Trãi) rộng 497ha giá trị dự kiến 2.700 tỷ đồng, khu nhỏ nhất diện tích 30ha tại phường Lê Ích Mộc giá trị dự kiến 500 tỷ đồng.
Theo thông tin từ UBND TP. Hải Phòng, trong 19 khu đất đối ứng thanh toán hợp đồng BT có tổng diện tích 4.672 ha, có khoảng 1.051ha đất ở và 3.621 ha các loại đất khác, tổng giá trị tạm tính dự kiến là hơn 77.202 tỷ đồng chưa trừ chi phí giải phóng mặt bằng.
Thành phố Bắc Ninh hiện có 20 dự án nhà ở thương mại đã được công bố đủ điều kiện bán cho người nước ngoài. Tuy nhiên, nguồn cung thực sự phù hợp và có khả năng để người nước ngoài tiếp cận, sở hữu vẫn chưa tương vẫnxứng với nhu cầu thực...
Với sự hiện diện ngày càng nhiều các tập đoàn công nghệ và sản xuất toàn cầu tại Bắc Ninh, câu chuyện đặt ra không đơn thuần là Bắc Ninh có bao nhiêu căn hộ có thể bán, hoặc cho người nước ngoài thuê mà là địa phương cần tạo dựng môi trường sống như thế nào để tương xứng với quy mô và chất lượng của dòng vốn FDI thế hệ mới…
Tính đến ngày 8/10/2026, Nghệ An mới giải ngân 33,39% kế hoạch vốn đầu tư phát triển kéo dài của 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tỉnh yêu cầu rà soát từng dự án, làm rõ trách nhiệm và tăng cường kiểm tra để đẩy nhanh tiến độ giải ngân...
Sau 9 tháng năm 2026, kinh tế Quảng Trị duy trì đà tăng trưởng tích cực, với GRDP ước tăng 8,42%. Công nghiệp, xây dựng tiếp tục là động lực chính, trong khi thương mại, du lịch và hoạt động đầu tư ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan.
Khánh Hòa hướng tới việc tách, thu gom và chuyển nước thải sinh hoạt hiện đang chảy theo cống chung ra sông, biển về nhà máy xử lý nước thải. Dự án sẽ giảm thiểu lượng nước thải sinh hoạt xả trực tiếp ra sông, kênh rạch và vịnh biển, góp phần ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, duy trì cảnh quan du lịch và bảo vệ hệ sinh thái sông biển…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...