Hải Phòng bổ sung 27 dự án, công trình phải thu hồi hơn 572 ha đất

HĐND TP.Hải Phòng đã thông qua Nghị quyết số 44/NQ-HĐND (ngày 25/9/2026) về điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất trên địa bàn thành phố với tổng cộng 27 dự án, công trình với tổng diện tích phải thu hồi là 572,95ha, đồng thời, điều chỉnh quy mô, địa điểm đối với 6 dự án, công trình thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất.
Dự án có diện tích thu hồi lớn nhất là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 tại xã Hùng Thắng, với diện tích 416,06 ha, tương đương khoảng 72,6% tổng diện tích thu hồi của 27 dự án.
Tiếp theo là dự án xây dựng hạ tầng tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh với diện tích thu hồi 32,75ha tại xã phường Trần Phú, Lê Đại Hành, Bắc An Phụ và Nhị Chiểu. Nhóm tái định cư còn có Khu tái định cư tập trung tại xã Vĩnh Bảo và xã Nguyễn Bỉnh Khiêm có tổng diện tích thu hồi 25,87ha, Khu tái định cư Hoàng Lâu tại phường An Phong 2,7ha, dự án tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại xã Tiên Lãng 1,45 ha.
Tại xã Nguyễn Bỉnh Khiêm có dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trình Quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm có diện tích thực hiện 22,19ha, trong đó diện tích phải thu hồi là 11,8ha. Dự án Nhà máy đốt chất thải phát điện tại phường Bạch Đằng diện tích phải thu hồi 29ha, dự án Nhà máy xử lý chất thải xây dựng - Nhà máy số 1 tại phường Đông Hải diện tích thu hồi 4,63ha. Bên cạnh đó có 3 dự án khu dân cư tại xã Lạc Phượng, xã Hợp Tiến, 6 dự án giao thông tại các phường Dương Kinh, Trần Nhân Tông, các xã Đường An, Kẻ Sặt, Kim Thành, Tân Kỳ. Ngoài ra còn các dự án kho xăng dầu, đường dây và trạm biến áp 110kV, di dời hoàn trả nghĩa trang, trường học…
Cùng với 27 dự án bổ sung, Hải Phòng cũng thực hiện điều chỉnh thông tin, thu hồi đất đối với 6 dự án đã được HĐND thành phố thông qua trước đó. Đó là dự án đầu tư xây dựng đường trục chính Quốc lộ 5A đến tỉnh lộ 390, phường Ái Quốc được điều chỉnh diện tích thu hồi từ 6,5ha lên 10,5ha (tăng 4ha). Dự án nâng cấp Quốc lộ 17B, đoạn Km17+835-Km28+890 giữ nguyên 9,25ha tại xã An Thành và bổ sung 10,49ha tại xã Kim Thành. Dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu, diện tích thực hiện tăng từ 189,31ha lên 194,65ha (bổ sung 2,05ha tại phường Lưu Kiếm và 3,29ha tại phường Hồng Bàng).
Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được điều chỉnh diện tích thực hiện từ 210ha lên thành 212,38ha, trong đó, diện tích thu hồi tại các xã phường Hợp Tiến, Lê Đại Hành, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh tăng lên, diện tích thu hồi tại các xã phường Trần Phú, Nhị Chiểu giảm đi. Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 361 đoạn qua xã Kiến Hải được điều chỉnh diện tích thực hiện từ 10,29ha xuống 1,36ha, diện tích thu hồi từ 0,04ha tăng lên thành 0,14ha do gộp hai dự án thành một.
Đối với Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) - xây dựng cầu Văn Úc 2, tổng diện tích thu hồi giữ nguyên 14,56ha nhưng điều chỉnh địa điểm, xã Kiến Hải diện tích thu hồi từ 2,22ha giảm xuống còn 1,65ha, xã Kiến Hưng bổ sung thêm 0,57ha và xã Hùng Thắng vẫn giữ nguyên 2,34ha.
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