Hàng không sẵn sàng phục vụ Tết Nguyên đán, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Ngày 20/1, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có buổi làm việc và kiểm tra thực tế tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài về công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, phòng, chống Covid-19 dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá, cùng với sự phục hồi và phát triển kinh tế trở lại, nhu cầu vận tải hàng hóa và mật độ phương tiện tham gia giao thông từng bước phục hồi và gia tăng nhanh, trong đó, vận tải hàng không từng bước phục hồi khả quan, cả vận chuyển nội địa và quốc tế.

Bước vào năm 2022, các hoạt động được tiến hành trong trạng thái bình thường mới theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Theo đó, Chính phủ quyết định thực hiện lộ trình mở lại các đường bay quốc tế từ ngày 1/1/2022 với 8 nước và sắp tới sẽ tiếp tục nối lại các đường bay khác với Úc và châu Âu…, không để chậm việc nắm bắt cơ hội phục hồi và đáp ứng nhu cầu về nước rất lớn của người Việt ở nước ngoài cũng như người nước ngoài ở Việt Nam.

"Các đơn vị rà soát trang thiết bị, tập trung nguồn lực khai thác trở lại chuyến bay, không để tình trạng chậm, hủy chuyến cũng như cơ sở hạ tầng không đáp ứng được nhiệm vụ. Đồng thời, chủ động ứng phó kịp thời tình huống khẩn cấp như đe dọa khủng bố… để bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không", Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu.

Dự kiến, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục cải thiện và gia tăng, đặc biệt là nhu cầu về nước thăm thân và đón Tết của đồng bào gia tăng.

Tuy nhiên, dù từng bước được kiểm soát nhưng tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường.

Để phục vụ nhân dân vui đón Tết, đảm bảo an toàn, kiểm soát tốt dịch Covid-19 trong vận tải hàng không, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải, các đơn vị trong ngành hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dân 2022 và Lễ hội Xuân 2022.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương làm việc với các nhà chức trách hàng không các nước để thống nhất tăng tần suất các chuyến bay quốc tế, tập trung vào các quốc gia có đông người Việt Nam sinh sống và làm việc, đồng thời kiểm soát tốt dịch bệnh như Úc, Đức, Pháp, Anh…

Trước đó, báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, trong năm 2021, ngành hàng không chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 khiến sản lượng vận chuyển hành khách thông qua các cảng hàng không, sân bay sụt giảm nghiêm trọng.

Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lượng hành khách thông qua cảng giảm 55,62% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, các đơn vị phối hợp, thực hiện tốt các chuyến bay giải cứu công dân, chuyến bay vận chuyển vaccine phòng Covid-19, trang thiết bị y tế và các chuyến bay công vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, phòng, chống dịch.

Thực hiện kế hoạch khôi phục lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ, tính từ ngày 1-19/1, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, các đơn vị phối hợp phục vụ đảm bảo 121 chuyến bay quốc tế đến, chở 16.843 hành khách nhập cảnh.

Về tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, từ 1/7/2020 đến nay, Cảng vụ Hàng không miền Bắc thực hiện hơn 500 lượt kiểm tra, giám sát tại công trường, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong quá trình vừa khai thác, vừa thi công.

Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh 1B hoàn thành và đưa vào khai thác từ 9/9/2021. Đến nay, dự án sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh 1A cơ bản hoàn thành các hạng mục, dự kiến ngày 27/1/2022 đưa vào khai thác.