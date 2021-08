Hàng loạt dự án nhà ở tăng giá bán

Chiều ngày 4/8, Bộ Xây dựng công bố thông tin về tình hình nhà ở và thị trường bất động sản quý 2/2021. Trong đó đáng chú ý, giá giao dịch nhà ở và một số loại bất động sản trong quý 2 vừa qua tại hầu hết các địa phương đều có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn cung vẫn tập trung chủ yếu nhà ở phân khúc trung và cao cấp. Nguồn cung nhà ở xã hội và giá thấp rất hạn chế. Trong đó, nguồn cung nhà ở sơ cấp từ các dự án mở bán tiếp tục giảm so với năm 2020.

KHÔNG CÒN DỰ ÁN DƯỚI 25 TRIỆU ĐỒNG/M2?

Báo cáo của Bộ Xây dựng lần này đã thống kê giá bán của những dự án nổi bật tại các đô thị lớn. Cụ thể, giá giao dịch căn hộ chung cư bình quân tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng 5-7% so với quý đầu năm.

Trên địa bàn Hà Nội, dự án Sunshine Garden tăng khoảng 5,9%, Xuân Mai Complex tăng khoảng 4,5%, Hòa Bình Green City tăng 5,1%, Stellar Garden tăng 6,4%, Seasons Avenue tăng khoảng 5%, Xuân Mai Complex tăng 5,4%…

Tại TP. Hồ Chí Minh, dự án Cantavil An Phú - Cantavil Premier tăng 7,1%, Opal Riverside tăng 6,3%, New City Thủ Thiêm tăng 5,2%, Sunview Town tăng 5,5%; tại Bình Dương là các dự án Opal Boulevard tăng 4,2%, Stown Phúc An tăng 5,7%.

Riêng về nguồn cung, báo cáo cũng lưu ý, ở khu vực trung tâm của các đô thị hầu như không có căn hộ với mức giá dưới 25 triệu đồng/m2. Căn hộ có mức giá dưới 30 triệu đồng/m2 chỉ hiện diện tại một số ít dự án nằm xa trung tâm như Hà Nội có: Le Grand tại quận Long Biên giá khoảng 28 triệu đồng/m2, Vinhomes Ocean Park tại huyện Gia Lâm giá khoảng 28 triệu đồng/m2, dự án XPHomestar tại huyện Đan Phượng có giá khoảng 20 triệu đồng/m2; TP. Hồ Chí Minh có The East Gate tại TP. Thủ Đức với giá khoảng 27 triệu đồng/m2, Tecco Town tại quận Bình Tân có giá khoảng 24 triệu đồng/m2; Tại Bình Dương, dự án Lavita tại TP. Thuận An có giá khoảng 26 triệu đồng/m2.

"Nguồn cung loại căn hộ này ngày một hạn chế trong khi nhu cầu của người dân vẫn còn nhiều dẫn đến giá bán tiếp tục tăng", lãnh đạo Bộ Xây dựng nhận định.

Trong khi đó, căn hộ chung cư trung cấp (có mức giá khoảng 30 triệu đồng/m2 đến dưới 50 triệu đồng/m2) vẫn chiếm phần lớn nguồn cung mở bán mới. Giá giao dịch căn hộ trung cấp có mức tăng cao tại một số khu vực như quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai (Hà Nội); Quận 5, TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh); TP. Dĩ An (Bình Dương). Một số dự án căn hộ chung cư mở bán mới trong quý như: The Link345 Ciputra giá khoảng 40 triệu đồng/m2, Masteri West Heights Tây Mỗ (quận Bắc Từ Liêm) giá khoảng 40-50 triệu đồng/m2 tại Hà Nội.

Đặc biệt, tại các thành phố lớn, một số dự án có vị trí trung tâm có mức giá quảng cáo, chào bán rất cao như: dự án One Central Saigon (thuộc quận 1) có mức giá bán dự kiến khoảng 650 - 800 triệu đồng/m2; The Grand Hàng Bài -Hà Nội, với giá chào bán từ 570-700 triệu đồng/m2; Spirit Of Saigon (quận 1) giá khoảng 400 triệu đồng/m2; Sunshine Venicia Thủ Thiêm giá khoảng 150 triệu đồng/m2; The River Thủ Thêm (TP. Thủ Đức) giá khoảng 110 triệu đồng/m2…

LƯỢNG GIAO DỊCH NHÀ RIÊNG LẺ TĂNG 120%

Về giá giao dịch nhà ở riêng lẻ, Bộ Xây dựng cho hay: tại nhiều địa phương vẫn tăng nhưng bình quân chỉ tăng khoảng 3% so với quý trước. Lượng giao dịch bằng khoảng 120% so với thời điểm cuối năm 2020.

Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương là những địa phương có mức giá bình quân tăng cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Một số dự án biệt thự, nhà liền kề có giá tăng cao so với quý 1/2021 như: tại Đà Nẵng, Euro Village (tăng 5,4%), One River (5%); Ở Bình Dương, Ecolakes Mỹ Phước (tăng 9,1%), Sun Casa (tăng 8,8%); Tại Đồng Nai, khu đô thị Detaco Nhơn Trạch (tăng 5,2%), Aqua City (tăng4,3%); Tại Hải Phòng, Hoàng Huy Riverside (tăng khoảng 7,6%), Vinhomes Cầu Rào 2 (tăng khoảng 7,1%)...

Còn với phân khúc đất nền, hiện tượng tăng giá đất nền nóng cục bộ đã được kiểm soát sau khi Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có các văn bản chỉ đạo để chính quyền địa phương kịp thời đưa ra các thông báo, cảnh báo cũng như công khai các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất trên địa bàn (như thông tin quy hoạch sân bay Tec-nich tại Bình Phước, quy hoạch hành chính huyện Thủy Nguyên tại Hải Phòng, điều chỉnh bảng giá đất tại Đà Nẵng,…). Bên cạnh đó, lượng giao dịch đất nền có xu hướng giảm so với quý trước

Trong thông cáo về thị trường, Bộ Xây dựng cũng chỉ rõ giá giao dịch đất nền tại một số địa phương. Tại Hà Nội: The Phoenix Garden (Đan Phượng) giá khoảng 32,2 triệu đồng/m2, Khu đô thị Inoha City Phú Xuyên (Phú Xuyên) giá khoảng 24,7 triệu đồng/m2, Orange Graden (Hoài Đức) giá khoảng 39,1 triệu đồng/m2, The Spring Town Xuân Mai (Chương Mỹ) giá khoảng 14,5 triệu đồng/m2, Hòa Lạc Premier Residence (Sơn Tây) giá khoảng 13,9 triệu đồng/m2…;

Tại Hải Phòng: khu Cửa Trại (xã Thủy Đường), Khau Da, Khang Dồi, Gò Gai (xã Thủy Sơn), giá đất đang giao dịch quanh mức 20-25 triệu đồng/m2, đất nền ở các xã Hoa Động, Lâm Động... hiện có giá hơn 15 triệu đồng/m2…;

Tại TP. Hồ Chí Minh: Khu dân cư Phú Nhuận 1,2 (quận 2) khoảng 135,2 triệu đồng/m2, Đào Sư Tích Residence (huyện Nhà Bè) khoảng 51,2 triệu đồng/m2, Khu dân cư Hồng Quang (huyện Bình Chánh) khoảng 27,4 triệu đồng/m, The EverRich III (quận 7) giá khoảng 108,3 triệu đồng/m2, Hưng Phú 1 (quận 9) giá khoảng 56,2 triệu đồng/m2, Tam Đa BCR (quận 9) giá khoảng 40 triệu đồng/m2, KDC Phú Xuân Vạn Hưng Phú (huyện Nhà Bè) giá khoảng 38,4 triệu đồng/m2....;

Tại Bình Dương: giá giao dịch dự án Khu đô thị Phúc Đạt (TP. Thủ Dầu Một) khoảng 44,3 triệu đồng/m2, Khu đô thị Newtown 6 (TX. Bến Cát) giá giao dịch tăng khoảng 8,6% lên mức 11,5 triệu đồng/m2…;

Tại Đà Nẵng: dự án KĐT Nam cầu Nguyễn Tri Phương (Cẩm Lệ) giá khoảng 33,9 triệu đồng/m2, dự án Đà Nẵng Pearl (Ngũ Hành Sơn) giá khoảng 31,7 triệu đồng/m2…;

Tại Đồng Nai: dự án Biên Hòa New Town 2 (TP. Biên Hòa) giá giao dịch khoảng 16,1 triệu đồng/m2, dự án Long Hội Central Point (Nhơn Trạch) giá khoảng18,8 triệu đồng/m2…

Về kết quả giao dịch, tổng hợp số liệu từ Sở Xây dựng các địa phương gửi lên Bộ cho thấy, cả nước có 29.949 giao dịch bất động sản thành công, bằng khoảng 118% so với quý trước và bằng khoảng101% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng tại tại Hà Nội có 1.094 giao dịch thành công, bằng khoảng 20%; và TP. Hồ Chí Minh có 3.002 giao dịch thành công, bằng khoảng 87% so với quý trước.