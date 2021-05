Hè này, phim bom tấn nào sẽ "chiến thắng" Covid-19?

Bất chấp việc dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, các nhà làm phim Hollywood vẫn có kế hoạch ra mắt những "đứa con cưng" của mình trong mùa phim chiếu rạp sôi động nhất trong năm. Có phim chọn hình thức phát hành truyền thống tại rạp, nhưng cũng có phim đang cân nhắc thêm việc ra mắt trên nền tảng trực tuyến. Dù thế nào, những cái tên sau đây vẫn được dự đoán sẽ khiến người ta quên đi thực tại ảm đạm vì Covid-19.

Wrath of Man (tựa đề tiếng Việt Cơn thịnh nộ chết người), với sự góp mặt của Jason Statham, là tác phẩm khởi động mùa phim bom tấn hè 2021 tại Hollywood. Tác phẩm của đạo diễn Guy Ritchie được phát hành hoàn toàn theo cách truyền thống. Trong ba ngày vừa qua, Wrath of Man đã thu 8,1 triệu USD từ thị trường Bắc Mỹ và về nhất trong cuộc đua doanh thu cuối tuần.

Thành tích cũng giúp phim leo lên vị trí thứ 9 trong danh sách 10 tác phẩm có doanh thu khởi khởi chiếu cuối tuần cao nhất tại Bắc Mỹ từ tháng 3/2020. Tại thị trường quốc tế, tác phẩm do hãng Miramax phân phối mang về 17,6 triệu USD từ nhiều thị trường. Trong khi Wrath of Man mới chỉ chính thức phát hành tại Trung Quốc từ ngày 10/5.

Angelina Jolie đóng vai một nữ nhân viên cứu hóa trong phim Those Who Wish Me Dead

Đến từ nhà Warner Bros., Those Who Wish Me Dead (tựa Việt: Kẻ nguyền ta chết) mang đến màn trở lại chói sáng của Angelina Jolie sau câu chuyện cổ tích Maleficent năm nào. Those Who Wish Me Dead là tác phẩm thuần hành động, giật gân - kinh dị với những pha hành động, rượt đuổi căng như dây đàn giữa một nữ cứu hỏa, một cậu bé nhân chứng và những sát thủ tàn bạo. Phim dự kiến sẽ khởi chiếu từ 14/5/2021 nhưng chưa biết có bị rời ngày ra mắt do dịch Covid-19 hay không.

Wrong Turn: Foundation (tựa Việt: Tộc săn người) phiên bản năm 2021 là bản reboot của series Wrong Turn đình đám. Là một phim pha trộn giữa thể loại giật gân và kinh dị, phần phim này của Wrong Turn kể về chuyến dã ngoại chết chóc của một nhóm bạn. Không dùng các yếu tố ma quỷ, tâm linh, sự kinh dị thót tim của Wrong Turn đến từ những “kẻ đi săn” tàn bạo với những thủ pháp giết chóc tàn bạo nhất. Phim dự kiến khởi chiếu trong tháng 5/2021.

Trong khi đó, phần phim The Conjuring: The Devil Made Me Do It (tựa Việt: The Conjuring: Ma Xui Quỷ Khiến) thì hé lộ những siêu năng lực chưa từng thấy trong các phần phim trước của nhà ngoại cảm Lorraine Warren (Vera Farmiga thủ vai). Ngoài ra, “phù thủy Châu Á” James Wan cũng thêm thắt những yếu tố tâm linh cho sự việc năm 1980 xảy ra với gia đình Glatzel cho phù hợp với không khí kinh dị và ám ảnh cộp mác The Conjuring. Phim dự kiến ra mắt vào đầu tháng 6/2021.

Sau gần ba năm, A Quiet Place (tựa Việt: Vùng đất câm lặng 2) sẽ trở lại với các tình tiết tiếp nối những sự kiện đang diễn ra ở phần đầu tiên. Gia đình Abbot chạy trốn đến một thành phố tưởng chừng an toàn, song nơi đây cũng đã bị những sinh vật ngoài hành tinh thâu tóm... A Quiet Place 2 dự kiến ra mắt vào 18/6/2021.

Scarlett Johansson trong vai Natasha Romanoff, phim Black Widow.

Bom tấn siêu anh hùng của Marvel Studios tiếp tục dời lịch phát hành lần thứ ba. Black Widow (tựa Việt: Góa phụ đen) có sự góp mặt của Scarlett Johansson trong vai Natasha Romanoff, mật vụ S.H.I.E.L.D. kiêm cựu sát thủ KGB. Cốt truyện Black Widow là sự nối tiếp các sự kiện trong Captain America: Civil War (2016). Phim dự kiến sẽ ra rạp từ ngày 9/7 thay vì 7/5 như công bố trước đây. Thêm vào đó, tác phẩm sẽ phát hành trên dịch vụ trực tuyến Disney+ song song và cùng ngày với thời điểm ra rạp.

Sau những bước tiến dài của điện ảnh Hàn trong thời gian vừa qua khi liên tục “làm nên chuyện” tại các giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới, Emergency Declaration (tựa Việt: Tuyên bố khẩn cấp) - niềm hi vọng tiếp theo của màn ảnh rộng xứ kim chi xứng danh là bom tấn giật gân - sinh tồn đáng trông đợi nhất hè này.

Quy tụ dàn diễn viên toàn những gương mặt đỉnh cao của Chungmuro như Lee Byung Hun, Song Kang Ho, Jeon Do Yeon, Kim Nam Gil hay Im Si Wan, sẽ không ngoa khi nói đây chính là bữa tiệc diễn xuất thịnh soạn dành cho những người yêu điện ảnh. Emergency Declaration dự kiến ra mắt vào tháng 7/2021.

Sau nhiều tháng trì hoãn kế hoạch phát hành (vốn ban đầu được ấn định ra mắt vào dịp Tết Nguyên Đán đầu năm nay), mới đây Marvel Studios đã chính thức khởi động lại những chiến dịch quảng bá cho bộ phim Shang-chi and The Legends of The Ten Rings - bộ phim độc lập đầu tiên giới thiệu siêu anh hùng gốc Châu Á Shang-Chi của vũ trụ điện ảnh MCU. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 3/9 năm nay với tựa đề Việt là Shang-chi và Huyền thoại Thập Nhẫn.

Nam diễn viên Lưu Tư Mộ thủ vai chính Shang-Chi.

Thời gian qua, các rạp chiếu phim tại Bắc Mỹ đã ghi nhận dấu hiệu hồi phục. Cùng với việc triển khai tiêm đại trà vaccine Covid-19, một số thị trường điện ảnh lớn như New York hay Los Angeles đã nới lỏng các hạn chế phòng dịch tại phòng vé. Điều này ít nhiều giúp chuỗi rạp chiếu tăng doanh thu và thúc đẩy các nhà phát hành Hollywood tung loạt bom tấn đang nằm chờ ra rạp.

Trước đó, công ty nghiên cứu thị trường Comscore cho biết, doanh thu phòng vé của các bộ phim Hollywood đã sụt giảm tới 80% tại thị trường Bắc Mỹ vào năm 2020, khi Covid-19 buộc các rạp chiếu phim phải đóng cửa.