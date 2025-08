Đồ uống lạnh: Cơ hội mới để thu hút khách hàng trẻ

Theo CNN, Paris, London, Rome, Athens hay bất kỳ điểm đến nào khác ở châu Âu đều đang chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng kỷ lục. Du khách đến đây thường sẽ mong muốn được ngồi xuống một nhà hàng và gọi một ly nước mát lạnh sảng khoái. Tuy nhiên, điều đó không hề dễ dàng.

Giống như sự khác biệt về văn hóa giữa người Mỹ và người châu Âu trong cách xử lý vấn đề nước máy so với nước khoáng, thì đồ uống lạnh - nóng cũng là vấn đề khi du khách Mỹ đến châu Âu. Với xu hướng truyền thông xã hội, nhà sử học Jonathan Rees cho rằng sự khác biệt văn hóa thực sự "được xác định bởi lịch sử".

Vị này nêu ví dụ câu chuyện của bà Tan, một người gốc Singapore. "Trong văn hóa châu Á, đồ uống ấm thực sự tốt hơn cho sức khỏe. Nhưng những năm tháng ở New York (Mỹ) đã khiến tôi quen với đồ uống lạnh. Giờ đây tôi chắc chắn thích đồ uống đá hơn. Ngay cả vào mùa đông, tôi vẫn uống cà phê đá... Tôi dùng đồ uống đá quanh năm”, bà Tan chia sẻ.

Sự khác biệt giữa thói quen dùng đá lạnh giữa châu Âu và Mỹ đã thu hút chú ý của nhiều người trong những năm gần đây, nhưng đó không phải là điều mới mẻ. Theo bà Amy Brady, tác giả cuốn sách Ice: From Mixed Drinks to Skating Rinks – A Cool History of a Hot Commodity, vào thế kỷ 20, đá lạnh đã trở thành thứ không thể thiếu trong đồ uống của người Mỹ.

"Các chiến dịch tiếp thị nói về đá lạnh như thể họ nói về ô tô hay TV vậy. Sở hữu một tủ đá lạnh đôi khi thể hiện bạn là người Mỹ trung lưu. Hay nói cách khác là một người thành công về mặt tài chính”, bà Brady nói. “Người Mỹ cho rằng tiếng lách tách nhỏ trong đồ uống có đá, cũng như tiếng leng keng khi đá chạm vào thành ly đem lại niềm vui".

Ở châu Âu, đá lạnh trước đây không được ưa chuộng như vậy. Tuy nhiên, theo Business Insider, sở thích của người tiêu dùng trẻ đối với đồ uống không cồn độc đáo bắt đầu thúc đẩy sự gia tăng các sản phẩm mới, mát lạnh, từ các chuỗi cửa hàng như McDonald's, Starbucks và Taco Bell tại châu lục này.

Món "Dirty Sodas" tại McDonald's.

Đồ uống đá từ các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh số 9,6% vào năm 2024, vượt xa burger — và McDonald's hiện đang nhìn thấy cơ hội toàn cầu trị giá 100 tỷ USD. Mới nhất, McDonald's sẽ thử nghiệm dòng sản phẩm "Dirty Sodas", với các thành phần bổ sung như trái cây sấy khô và siro hương vị, tại hàng trăm cửa hàng trên toàn quốc bắt đầu từ tháng 9.

Tháng trước, Starbucks đã ra mắt "Thực đơn bí mật" gồm các loại đồ uống, giúp việc đặt hàng thêm dễ dàng hơn với bốn loại đồ uống mới được lập trình sẵn trong ứng dụng. Taco Bell, KFC và Burger King cũng đang tung ra những loại đồ uống mới của riêng mình, biến đồ uống có thể tùy chỉnh — và thường là đồ uống lạnh — thành mặt trận tiếp thị mới cho nhiều thương hiệu quốc gia.

"Đồ uống lạnh đang rất được ưa chuộng hiện nay", Michael Della Penna, Giám đốc chiến lược tại công ty InMarke, nơi thường xuyên xuất bản các báo cáo về lòng trung thành của khách hàng, chia sẻ với Business Insider. "Và khía cạnh cá nhân hóa của nó phù hợp với cách thế hệ Z muốn thấy khi bước vào McDonald's, Dunkin' hoặc bất kỳ nhà hàng phục vụ nhanh nào khác: khả năng thực sự tạo ra đồ uống của riêng họ theo cách họ yêu thích".

Những ví dụ gần đây gây sốt trên mạng bao gồm Sonic's Pickle Juice Slush — đáng ngạc nhiên là không phải sản phẩm đá bào hương dưa chua của chuỗi cửa hàng này — và Mountain Dew Sweet Lightning Peaches & Cream Soda mới của KFC, được ra mắt vào ngày 9/6.

Della Penna cho biết: "Trong thời đại mà mọi thứ đều trực quan, khả năng đăng tải điều gì đó độc đáo lên mạng xã hội — và bình luận về nó cũng như khuyến khích bạn bè bình luận về nó — chính là cách thu hút sự tương tác của Thế hệ Z". Theo đó, màu sắc tươi sáng đặc biệt quan trọng để biến một thức uống thành chủ đề bắt chuyện hoặc khoảnh khắc lan truyền trên mạng xã hội. Còn về hương vị thì sao? "Càng điên rồ càng tốt".

Trong lĩnh vực cà phê, chuỗi thương hiệu Bluestone Lane của Australia đã không ngần ngại thử nghiệm các hương vị khác nhau để phù hợp với nền tảng đồ uống lạnh. Ông Peeples, đại diện thương hiệu, cho biết ông không cho rằng cà phê pha lạnh sẽ giảm sức ảnh hưởng, bởi những người tiêu dùng trẻ tuổi, những người lớn lên trong thị trường cà phê vốn bị cà phê pha lạnh thống trị, đang bắt đầu trưởng thành.

Ông Peeples cho biết nhu cầu cà phê nóng vào buổi sáng đã giảm bớt, bù lại là nhu cầu cà phê pha lạnh vào buổi chiều. Điều này có thể dẫn đến nhu cầu về các sản phẩm cà phê ủ lạnh cao cấp tại các nhà hàng vào bữa trưa, bữa ăn nhẹ và thậm chí cả bữa tối. “Cùng một người ở thế hệ trẻ không uống cà phê nóng, nhiều khi cũng không uống đồ uống có ga”, ông Peeples nói. “Vì vậy, nếu bạn không có lựa chọn nào khác như cà phê lạnh, thứ mà họ muốn, thì họ sẽ uống nước suối”.

Ông Don Howat, Giám đốc danh mục Nescafe toàn cầu tại Nestle, chia sẻ với CNBC: Hiện nay, một phần ba (32%) lượng cà phê tiêu thụ bên ngoài gia đình là cà phê uống lạnh, theo ước tính của công ty. Đối với nhiều người tiêu dùng trẻ tuổi, cụ thể là Gen Z, cà phê đá là lý do khiến họ muốn tiếp xúc với thức uống phổ biến này.

“Trọng tâm của Nescafe trước đây nằm ở buổi sáng, khi người ta thích thú với ly đồ uống nóng hổi,” ông Howat nói tiếp. “Giờ thì chúng tôi đang cố gắng tiếp cận được khách hàng tại mọi thời điểm trải dài suốt cả ngày, thậm chí là tập trung vào buổi chiều, khi nhóm khách hàng trẻ thích đồ uống lạnh”.

Còn theo nghiên cứu của Kerry Group, hơn ba trong năm người tiêu dùng Gen Z đặt mua cà phê lạnh. Sự tiện lợi, hương vị mượt mà và khả năng kết hợp với nhiều loại sữa và hương vị khác nhau khiến cold brew trở thành lựa chọn ưa thích của giới trẻ.

Báo cáo mới từ Keurig Dr Pepper cũng cho thấy trung bình 44% người tiêu dùng thử một loại đồ uống mới mỗi tháng, trong đó 59% người tiêu dùng bị thúc đẩy bởi sự hấp dẫn của hương vị mới mát lạnh. Khi xem xét các thế hệ cụ thể, 72% người tiêu dùng thuộc thế hệ Z và 66% thế hệ millennials cũng tuân theo xu hướng này.

Cold brew trở thành lựa chọn ưa thích của giới trẻ.

Người tiêu dùng thuộc thế hệ Z và millennials cũng sử dụng đồ uống như một hình thức thể hiện bản thân, thường bằng cách tùy chỉnh đồ uống của mình với các thành phần bổ sung như kem, siro và đá lạnh. Eric Gorli, chủ tịch phụ trách đồ uống giải khát tại Keurig Dr Pepper của Hoa Kỳ, cho biết: “Là đơn vị đi đầu trong đổi mới hương vị, chúng tôi biết rằng những hương vị đậm đà khi kết hợp với đá lạnh sẽ khơi dậy sự tò mò và tạo ra những trải nghiệm cá nhân, đáng nhớ”.