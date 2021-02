Hết tháng 1, đã có 204.407 tài khoản giao dịch phái sinh, tăng 17,4%

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 1/2021, thị trường cơ sở sụt giảm mạnh, chỉ số VN30, mất gần 140 điểm tại thời điểm cuối tháng và sự biến động mạnh của chỉ số VN30 trong giai đoạn nửa cuối tháng 1 khiến giao dịch trên TTCK phái sinh diễn biến sôi động.



Cụ thể: về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 1/2021, thanh khoản trên thị trường tăng mạnh so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân trong tháng đạt 178.635 hợp đồng, tăng 41,1% so với tháng trước - trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất 287.323 hợp đồng vào ngày 27/1/2021, tăng 24% so với mức cao nhất của tháng trước.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 1 đạt 29.637 hợp đồng, giảm 26,53% so với tháng trước. Tuy nhiên, tháng 1 đã ghi nhận mức OI kỷ lục với 61.090 hợp đồng vào ngày 14/1/2021, đây cũng là mức OI cao nhất kể từ ngày khai trương thị trường.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tháng 1/2021 không có giao dịch hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ cũng như không có khối lượng OI tại thời điểm cuối tháng.

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước giảm nhẹ so với tháng trước, chiếm 83,77% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước giảm nhẹ, chiếm 14,85%, trong đó tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán giảm so với tháng trước, chiếm 1,38%.

Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 1/2021 tiếp tục tăng so với tháng trước, chiếm 1,38% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài chỉ giao dịch các sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh có sự gia tăng mạnh mẽ so với tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 1/2021, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 204.407 tài khoản, tăng 17,4% so với tháng trước. Số lượng tài khoản mỗi ngày được mở mới liên tục ở mức trên 1.000 tài khoản/ngày, đặc biệt ngày 20/1/2021 có gần 4.000 tài khoản mới được tham gia giao dịch trên thị trường.