Hiệu suất các quỹ trái phiếu cao hơn lãi suất tiền gửi nhưng vẫn bị rút ròng 8.300 tỷ

Dòng tiền vào các quỹ trái phiếu tiếp tục duy trì trạng thái rút ròng trong tháng 8/2026, đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp bị rút vốn. Tuy nhiên, quy mô rút ròng đã thu hẹp đáng kể, cho thấy áp lực rút vốn đang có dấu hiệu giảm dần.

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Nhóm quỹ trái phiếu ghi nhận hiệu suất cải thiện trên diện rộng trong tháng 8/2026, trong bối cảnh thị trường tài chính có diễn biến tích cực hơn. Theo dữ liệu từ FiinTrade, các quỹ trái phiếu có giá trị tài sản ròng trên 100 tỷ đồng đều ghi nhận hiệu suất dương trong tháng 8.

Dẫn đầu về hiệu suất là Quỹ Trái phiếu Techcom với mức tăng 1,1%. Xếp tiếp theo là Quỹ Trái phiếu Linh hoạt Mirae Asset Việt Nam, tăng 1,0%, và Quỹ Trái phiếu Mở rộng Chubb, tăng 0,8%. Quỹ Trái phiếu Fides VN đạt mức tăng 0,7%.

Một nhóm quỹ khác ghi nhận mức tăng 0,6%, gồm Quỹ Trái phiếu An Bình, Quỹ Trái phiếu Bảo Thịnh VinaCapital, Quỹ Trái phiếu Bản Việt, Quỹ Trái phiếu Linh hoạt VND, Quỹ Trái phiếu DC và Quỹ Trái phiếu VND. Trong khi đó, Quỹ Trái phiếu MB cũng tăng 0,6%.

Ở nhóm có hiệu suất thấp hơn, Lãi suất tiết kiệm và Quỹ Trái phiếu Bảo Việt cùng tăng 0,5%. Quỹ Trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC tăng 0,4%, tương đương Quỹ Trái phiếu LP và Quỹ Trái phiếu VCBF.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, các quỹ trái phiếu duy trì hiệu suất tích cực, với mức bình quân đạt 4,2%, cao hơn mức 3,9% của cùng kỳ năm 2025. Quỹ có hiệu suất cao nhất là VCBF-FIF, với mức tăng 5,4%. Xếp sau VCBF-FIF là MAFF với mức tăng 5,0%, ABBF tăng 4,9% và VINACAPITAL-VFF tăng 4,8%. VNDBF và DCBF cùng đạt mức tăng 4,7%. Các quỹ LPBF, TCBF và MBBOND đều ghi nhận hiệu suất 4,6% trong 8 tháng đầu năm.

Ở nhóm có mức sinh lời thấp hơn, BVBF tăng 4,3%, CBPF tăng 4,0%, trong khi DCIP và VNDCF cùng tăng 3,9%. FBF đạt mức tăng 3,8%, còn VCAMFI tăng 3,4%, là quỹ có hiệu suất thấp nhất trong danh sách được thống kê.

Đáng chú ý, hiệu suất bình quân của quỹ trái phiếu trong 8 tháng đầu năm vẫn cao hơn lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng, dù khoảng cách đã thu hẹp. Lãi suất tiền gửi 12 tháng tăng từ 3,1% lên 3,8%, trong khi hiệu suất bình quân của quỹ trái phiếu đạt 4,2% trong 8 tháng đầu năm 2026.

Xét trong dài hạn, lợi thế của quỹ trái phiếu so với tiền gửi vẫn được duy trì. Trong khung 5 năm, phần lớn các quỹ có mức lợi nhuận kép bình quân năm cao hơn lãi suất tiền gửi, với chênh lệch khoảng 0,6–2,6 điểm phần trăm/năm. Một số quỹ nổi bật gồm TCBF 7,9%/năm, VNDBF 7,6%, VINACAPITAL-VFF 7,5%, VCBF-FIF 7,4% và MAFF 7,3% trong khung 5 năm.

Mặc dù vậy, dòng tiền vào các quỹ trái phiếu tiếp tục duy trì trạng thái rút ròng trong tháng 8/2026, đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp bị rút vốn. Tuy nhiên, quy mô rút ròng đã thu hẹp đáng kể, cho thấy áp lực rút vốn đang có dấu hiệu giảm dần.

Trong tháng 8, tổng dòng tiền rút ròng của nhóm quỹ trái phiếu đạt khoảng 390 tỷ đồng, giảm 44,4% so với tháng trước. Đây là mức rút ròng thấp nhất trong nhiều tháng gần đây, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đối với nhóm tài sản thu nhập cố định đang dần ổn định hơn.

TCBF tiếp tục là quỹ chịu áp lực rút vốn lớn nhất, với khoảng 282 tỷ đồng trong tháng 8. Tuy nhiên, mức này đã giảm đáng kể so với các tháng trước và là mức rút ròng thấp nhất của TCBF kể từ tháng 10/2025. Tính lũy kế 8 tháng đầu năm, TCBF bị rút ròng khoảng 5.563 tỷ đồng, chiếm khoảng 67% tổng giá trị rút ròng của toàn nhóm quỹ trái phiếu.

Các quỹ bị rút ròng lớn tiếp theo gồm ABBF với 52 tỷ đồng, DCBF 39 tỷ đồng, MBAM 18 tỷ đồng và LHBF 8 tỷ đồng. Trong đó, ABBF và DCBF cũng ghi nhận dòng tiền rút ròng đáng kể trong 8 tháng đầu năm, lần lượt khoảng 400 tỷ đồng và 891 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, một số quỹ bắt đầu ghi nhận dòng tiền vào ròng. DCIP dẫn đầu với 14 tỷ đồng, sau đó là SSI BF 4 tỷ đồng, USIF 3 tỷ đồng, MAFF 3 tỷ đồng và IFNPVI 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, DCIP đã ghi nhận dòng tiền vào ròng trong tháng 8 sau 10 tháng liên tiếp bị rút ròng, cho thấy tín hiệu cải thiện bước đầu về nhu cầu đầu tư vào quỹ trái phiếu.

Tính lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, nhóm quỹ trái phiếu bị rút ròng khoảng 8.300 tỷ đồng. Dù quy mô rút vốn đã thu hẹp trong những tháng gần đây, dữ liệu vẫn chưa cho thấy sự đảo chiều rõ ràng của dòng tiền.