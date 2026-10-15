Hơn 1.300 tỷ đồng xây tòa nhà công nghệ số đầu tiên tại Khu đô thị công viên công nghệ số Hà Nội
HHằng Anh
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Công trình dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 6.000 chuyên gia công nghệ số và lao động phụ trợ. Nơi đây được định hướng không chỉ là nơi làm việc, mà còn là không gian để kỹ sư, chuyên gia, sinh viên, nhà khoa học và doanh nghiệp gặp gỡ, học hỏi, nghiên cứu, thử nghiệm và cùng giải các bài toán công nghệ thực tế; qua đó, góp phần hình thành lực lượng nhân lực công nghệ chất lượng cao và nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển các công nghệ chiến lược...
Ngày 15/10/2026, Tập đoàn FPT khởi công Tòa nhà Công nghệ
số 1 thuộc dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số tại phường Phú Diễn và
phường Tây Tựu, TP. Hà Nội. Công trình sẽ mở ra không gian làm việc, học tập,
nghiên cứu và hợp tác cho đội ngũ công nghệ; hướng tới thu hút nhân lực chất lượng
cao, kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế, đóng góp vào hệ sinh thái đổi
mới sáng tạo của Thủ đô và Việt Nam.
FPT kỳ vọng từ những công trình như Tòa nhà Công nghệ số 01, vùng đất Tây Tựu – Phú Diễn sẽ từng bước hình thành một thung lũng công nghệ thu hút nhân tài đến làm việc, có hoạt động đào tạo và nghiên cứu, có hợp tác trong nước và quốc tế, có doanh nghiệp cùng tham gia và có những sản phẩm công nghệ mới được tạo ra; qua đó đóng góp cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Hà Nội và năng lực công nghệ của Việt Nam.
Công trình phải được xây dựng nhanh,
nhưng quan trọng hơn phải được lấp đầy bằng hoạt động công nghệ thực sự, thu hút được người tài, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và các đối tác quốc tế; phải có nghiên cứu, sản phẩm, thị trường và giá trị kinh tế thật.
Thành phố cũng mong FPT mang tới đây những gì tốt nhất về năng lực công nghệ, mạng lưới toàn cầu, đội ngũ kỹ sư, kinh nghiệm đào tạo nhân lực và tinh thần dám đi vào những lĩnh vực mới”.
Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch
UBND TP.Hà Nội cho rằng đây là cột mốc quan trọng, hình mẫu về hợp tác giữa
chính quyền kiến tạo và doanh nghiệp tiên phong, là điểm khởi đầu của một hành
trình xa hơn.
“Từ thời khắc này, điều Thành phố chờ đợi không chỉ là tiến độ
hoàn thành công trình, mà là tốc độ hình thành một trung tâm công nghệ có sức cạnh
tranh, có khả năng thu hút nhân tài, làm chủ công nghệ và tạo ra những giá trị
kinh tế mới”, ông Dũng nói.
Tòa nhà Công nghệ số 01 có tổng mức đầu tư hơn 1.311 tỷ đồng,
được xây dựng trên lô đất rộng 17.217 m2, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng
69.831,5 m2. Đây là hạng mục thuộc Dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT
tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu.
Về phía Tập đoàn FPT, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập
đoàn mong muốn “vùng đất này sẽ trở thành nơi “trồng người” theo đúng
nghĩa: nơi những tài năng công nghệ được học tập, làm việc và trưởng thành; nơi
tri thức được kết nối với nghiên cứu, sản xuất và thị trường; từ đó tạo ra những
công nghệ mới và những nguồn lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô”.
Vùng đất này hôm nay đã mở ra một hành
trình mới: trở thành nơi phát triển con người, nuôi dưỡng công nghệ, tri thức
và các nguồn lực mới cho phát triển kinh tế – xã hội của Hà Nội. FPT mong muốn vùng đất này sẽ trở thành nơi “trồng người” theo đúng nghĩa: nơi những tài năng công nghệ được học tập, làm việc và trưởng thành; nơi tri thức được kết nối với nghiên cứu, sản xuất và thị trường; từ đó tạo ra những công nghệ mới và những nguồn lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.
Đại diện Tập đoàn cho biết mục tiêu từng bước xây dựng nơi
đây thành một “triển lãm sống” về công nghệ chiến lược- nơi học sinh, sinh viên
có thể đến học tập và trải nghiệm; nhà khoa học, kỹ sư và doanh nghiệp có thể
trao đổi, hợp tác... Theo định hướng này, các lĩnh vực như AI, bán dẫn, lượng tử,
UAV, và các công nghệ chiến lược mới không chỉ được giới thiệu mà hướng tới được
nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và ứng dụng ngay trong hệ sinh thái.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Khu Công viên Công nghệ số là
một hệ sinh thái mở, kết nối Nhà nước- nhà khoa học- doanh nghiệp, đồng thời mở
rộng hợp tác trong nước và quốc tế. FPT dự kiến tiếp tục kết nối các tập đoàn
công nghệ toàn cầu như NVIDIA, Samsung, Microsoft; các trường đại học, viện
nghiên cứu; doanh nghiệp công nghệ lớn; cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ,
startup; cùng các nhà khoa học, chuyên gia Việt Nam ở trong nước và trên thế giới.
Theo Quy hoạch, toàn Khu đô thị Công viên công nghệ số có quy mô khoảng 194,3 ha (trong đó riêng khu công nghệ số tập trung khoảng 58,5 ha). Dự kiến khi toàn khu đi vào hoạt động sẽ có khoảng 75.000 nhân sự làm việc, gồm chuyên gia công nghệ số và lao động phụ trợ. Khu công nghệ số tập trung được định hướng cho các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, phát triển, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ công nghệ số; đồng thời có không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối hệ sinh thái.
Xây dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng nhanh, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ; Chú trọng hình thành các doanh nghiệp có quy mô, đủ năng lực tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu...
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