Hà Nội đề xuất xây dựng Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp gần 200ha

Thanh Xuân

17/01/2026, 08:18

Đảng ủy UBND Thành phố Hà Nội vừa có tờ trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chủ trương triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu, quy mô 196,8ha…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Tờ trình, dự án đầu tư xây dựng Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp có quy mô sử dụng đất là 196,8ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến 53.763 tỷ đồng. Thời gian triển khai từ năm 2026 đến năm 2031, trong đó, năm 2026 tập trung chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác hạng mục đầu tiên trong năm 2027.

Dự án do Công ty cổ phần FPT đề xuất chủ trương đầu tư, được thiết kế gồm ba cấu phần chính. Trọng tâm là công viên công nghệ số tập trung, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với diện tích 168,9ha. Trong đó, khu chức năng cốt lõi chiếm 25% diện tích đất xây dựng, tập trung các hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất sản phẩm và dịch vụ công nghệ số như phần mềm, nền tảng số, dữ liệu số, AI, dữ liệu lớn, IoT, blockchain, metaverse; đồng thời, bố trí các cơ sở đào tạo, vườn ươm công nghệ, không gian kết nối viện - trường - doanh nghiệp.

Phần diện tích còn lại của khu công viên được tổ chức theo mô hình công viên mở, với hạ tầng giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, không gian cây xanh, mặt nước, tạo môi trường làm việc, nghiên cứu và sinh sống chất lượng cao.

Bên cạnh đó, dự án còn có khu hỗn hợp HH1 khoảng 13,5ha để bố trí nhà ở phục vụ cán bộ, kỹ sư, chuyên gia công nghệ và các đối tượng phù hợp nhu cầu; đồng thời dành 14,4ha đất an ninh, công cộng, nhà đầu tư sẽ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và bàn giao lại cho thành phố theo đề nghị của Bộ Công an.

Theo tính toán sơ bộ, dự án có thể đáp ứng nhu cầu làm việc cho 60.000 chuyên gia, kỹ sư công nghệ số và lao động phụ trợ; đáp ứng nhu cầu nhà ở cho tối thiểu 30.000 người; đóng góp cho ngân sách Nhà nước khoảng 7.622 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và doanh thu thuần hàng năm khoảng 6.000 tỷ đồng.

Dự án đã được UBND thành phố, các sở, ngành và chính quyền địa phương xem xét, đánh giá và xác định phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065; phù hợp với Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025 và các nghị định hướng dẫn.

Đáng chú ý, dự án đã được HĐND Thành phố thông qua trong Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/4/2025. Việc triển khai dự án cũng phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nêu tại Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ ngày 29/12/2025.

bất động sản Hà Nội Khu Công viên Công nghệ số

