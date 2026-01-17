Hơn 50.000 tỷ đồng đầu tư khu công viên công nghệ số gần 200 ha, đưa Hà Nội thành "Silicon của Việt Nam"

Khu sẽ là nơi hội tụ nhân lực công nghệ, kết nối nghiên cứu- đào tạo- doanh nghiệp và là trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với các công nghệ chiến lược. Nơi đây được kỳ vọng sẽ góp phần khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm khoa học công nghệ của cả nước và từng bước hiện thực hóa khát vọng về một “Thung lũng Silicon” của Việt Nam”...

Ngày 16/1/2026, UBND TP.Hà Nội và Tập đoàn FPT khởi công dự án Khu Công viên Công nghệ số và hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là dự án công nghệ lớn trên phạm vi cả nước, được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành các cực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Với quy mô sử dụng đất gần 200 ha và tổng vốn đầu tư trên 50.000 tỷ đồng, khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 60.000 chuyên gia, kỹ sư công nghệ số, đổi mới sáng tạo và lao động phụ trợ.

Trước đó, ngày 15/1/2026, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành các Quyết định số 238/QĐ-UBND và 239/QĐ-UBND chính thức lựa chọn FPT là nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Tây Tựu và Phú Diễn.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại Lễ khởi công.

Dự án là hoạt động nhằm triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục- đào tạo, khoa học- công nghệ và hội nhập quốc tế, phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa vùng và cả nước.

Đồng thời, dự án cũng là bước cụ thể hóa quan trọng việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là yếu tố quyết định để đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Dự án được thiết kế, xây dựng và vận hành theo tiêu chí công trình xanh, hướng tới phát triển bền vững. Trong đó, trọng tâm là công viên công nghệ số tập trung, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với diện tích khoảng 168,9ha. Phần diện tích còn lại của khu công viên được tổ chức theo mô hình công viên mở, với hạ tầng giao thông nội bộ, không gian cây xanh, mặt nước, tạo môi trường làm việc, nghiên cứu và sinh sống chất lượng cao.

Thời gian triển khai từ năm 2026 đến năm 2031, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác hạng mục đầu tiên trong năm 2027. Thông qua dự án này, UBND TP.Hà Nội và Tập đoàn FPT hướng tới xây dựng một môi trường toàn diện, đầy đủ và chất lượng cao để doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất và phát triển công nghệ tiên tiến; thu hút các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước; đồng thời phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Đây cũng là khu công nghệ số tập trung lớn nhất của FPT trên quy mô cả nước.

Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình: Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp Tây Tựu - Phú Diễn sẽ đưa Hà Nội trở thành Silicon của Việt Nam

Việc khởi công Khu Công viên Công nghệ số và hỗn hợp này là dấu mốc quan trọng về phát triển hạ tầng công nghệ số của Thủ đô. Về lâu dài, dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần củng cố vai trò của Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị- hành chính quốc gia, đồng thời dẫn đầu cả nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; trở thành nơi kiến tạo chính sách mới, thử nghiệm công nghệ mới, đào tạo nhân tài và khởi nguồn các ý tưởng phát triển cho quốc gia.

Theo ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, công viên công nghệ số được Thành phố định hướng trở thành một hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô, gắn với mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm lớn về khoa học, công nghệ và kinh tế số của cả nước.

“Thành phố kỳ vọng nhà đầu tư sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và uy tín của mình; triển khai dự án đúng định hướng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tuân thủ pháp luật; qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của Hà Nội, phù hợp với tầm nhìn đã được xác lập trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm”, ông Dũng nhấn mạnh.

Về phía đơn vị đầu tư, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT khẳng định: “Trong kỷ nguyên mới, công nghệ không chỉ là động lực tăng trưởng hay năng suất, mà là nền tảng để Việt Nam giữ được tự chủ, tự lực, tự cường và bảo vệ đất nước. Để con người có thể nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ, điều kiện quan trọng nhất là phải có một không gian xứng đáng cho học tập, làm việc và sáng tạo. Khu Công viên Công nghệ số và hỗn hợp này sẽ trở thành nơi hội tụ nhân lực công nghệ, kết nối nghiên cứu- đào tạo- doanh nghiệp và là trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với các công nghệ chiến lược.

Ông Bình tin tưởng dự án sẽ góp phần khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm khoa học- công nghệ của cả nước và từng bước hiện thực hóa khát vọng về một “Thung lũng Silicon” của Việt Nam.