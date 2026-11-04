Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10

Theo báo cáo của Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 5,09% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, CPI tăng 4,57%, cao hơn mức tăng 3,27% của cùng kỳ năm 2025.

Lạm phát cơ bản bình quân 10 tháng tăng 4,24%, thấp hơn mức tăng CPI chung. CPI bình quân 10 tháng tăng 4,57%, vượt mục tiêu 4,5% của Chính phủ, khiến dư địa kiểm soát lạm phát cuối năm không còn nhiều. Động thái giảm giá điện và xăng dầu được kỳ vọng tạo thêm dư địa hạ nhiệt mặt bằng giá, hướng tới mục tiêu CPI cả năm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tại cuộc họp báo Chính phủ trưa ngày 4/11. Ảnh: VnEconomy

Hai tháng cuối năm, để đạt mục tiêu kiểm soát CPI bình quân khoảng 4,5% công tác điều hành giá cần được triển khai đồng bộ hơn, ngăn các yếu tố tăng giá khác cộng hưởng, làm triệt tiêu phần dư địa vừa được tạo ra từ giảm giá bán lẻ điện và thuế xăng.

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra trưa ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thông tin cụ thể về kịch bản điều hành giá để kiểm soát CPI theo mục tiêu 4,5%.

Việc điều chỉnh thuế TTĐB đối với xăng về 0% và giảm giá bán lẻ điện 2% tác động như thế nào tới CPI... cũng được Lãnh đạo Bộ Tài chính làm rõ tại buổi họp báo.