Hợp tác Việt Nam - Singapore nâng cao năng lực thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Trong bối cảnh yêu cầu minh bạch và quản trị doanh nghiệp ngày càng được chú trọng, Việt Nam và Singapore thúc đẩy hợp tác nâng cao năng lực thành viên độc lập Hội đồng quản trị, hướng tới chuẩn hóa thông lệ quản trị và tăng cường niềm tin của nhà đầu tư….

Đại diện Viện Nghiên cứu Quản trị Công ty VNIDA (VNICG) và Viện Kế toán Công chứng Singapore (ISCA) ký kết thảo thuận hợp tác. Ảnh: BTC.

Ngày 27/10/2026, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Viện Nghiên cứu Quản trị Công ty VNIDA (VNICG) và Viện Kế toán Công chứng Singapore (ISCA) đã tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực thành viên độc lập HĐQT cho thị trường mới nổi: Hội tụ tiêu chuẩn và thông lệ quản trị Việt Nam - Singapore”.

Tại Việt Nam, Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định số lượng thành viên độc lập HĐQT từ một đến ba người, tùy quy mô HĐQT. Tuy nhiên, theo khảo sát của VNIDA và FiinGroup năm 2023, chỉ khoảng 68,4% doanh nghiệp niêm yết đáp ứng yêu cầu này.

Trong khi đó, tại Singapore, quy định niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) yêu cầu mỗi công ty có ít nhất hai thành viên độc lập, chiếm tối thiểu một phần ba HĐQT. Bộ quy tắc quản trị công ty của Singapore cũng yêu cầu thành viên độc lập chiếm đa số nếu chủ tịch HĐQT không độc lập.

Từ năm 2022, thành viên độc lập giữ vị trí quá 9 năm phải được cổ đông thông qua bằng cơ chế biểu quyết hai tầng. Thành viên HĐQT lần đầu của công ty niêm yết cũng phải hoàn thành chương trình đào tạo bắt buộc theo quy định của SGX RegCo.

Ông Hoàng Đức Hùng, Chủ tịch kiêm Viện trưởng VNICG, cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là công ty cổ phần đại chúng và doanh nghiệp niêm yết, cần nhận thức rõ hơn về vai trò và giá trị của thành viên độc lập HĐQT.

Theo ông Hùng, doanh nghiệp muốn thu hút nhà đầu tư, huy động vốn và tìm kiếm đối tác đồng hành cần chú trọng tính minh bạch, công bằng trong quản trị và điều hành. Trong bối cảnh yêu cầu về quản trị và công bố thông tin ngày càng chặt chẽ, cùng với kỳ vọng và sự theo dõi sát sao của nhà đầu tư, doanh nghiệp cần chuẩn hóa hoạt động quản trị, chuyên nghiệp hóa HĐQT và nâng cao năng lực thành viên độc lập theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế.

Ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Singapore tại TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC. “Việc tăng cường quản trị công ty và năng lực chuyên môn có vai trò quan trọng trong thu hút dòng vốn quốc tế, nhất là khi Việt Nam thúc đẩy xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Hợp tác giữa ISCA và VNICG sẽ kết hợp kinh nghiệm của hai nước nhằm nâng cao chuẩn mực nghề nghiệp, tính minh bạch và niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Singapore”.

Trong khuôn khổ sự kiện, VNICG và ISCA ký thỏa thuận hợp tác, hướng tới kết nối thành viên HĐQT hiện tại và tương lai của Việt Nam và Singapore; đồng thời tìm kiếm cơ hội triển khai các chương trình phát triển năng lực lãnh đạo HĐQT, trao đổi chuyên môn và kết nối nghề nghiệp.

Theo thỏa thuận, ISCA đóng góp mạng lưới và kinh nghiệm về quản trị HĐQT, giám sát tài chính và quản trị rủi ro; VNICG cung cấp hiểu biết về môi trường kinh doanh, thực tiễn quản trị công ty và cộng đồng thành viên độc lập tại Việt Nam.

Cùng với đó, hai bên công bố Chương trình Chứng nhận kép Thành viên độc lập HĐQT (IDDP), kết hợp chương trình BOD Masterclass do ISCA Academy và SAC Capital phát triển với khung pháp lý và môi trường kinh doanh Việt Nam, giúp người tham gia tiếp cận thông lệ quản trị của cả hai thị trường.

Ông Hoàng Đức Hùng cho biết hợp tác với ISCA tạo cơ hội để thành viên HĐQT Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp Singapore, tìm hiểu các thông lệ quản trị và mở rộng kết nối nghề nghiệp. Việc kết hợp hiểu biết về thị trường trong nước với kinh nghiệm quốc tế hướng tới nâng cao chất lượng quản trị công ty, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước phát triển dài hạn.

Bà Fann Kor, Tổng Giám đốc ISCA, cho biết những biến động địa chính trị, đột phá công nghệ và yêu cầu phát triển bền vững đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với HĐQT. “Thông qua hợp tác với VNICG, ISCA hướng tới kết nối thành viên HĐQT Việt Nam và Singapore để trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và nâng cao năng lực ra quyết định trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp”, bà Fann Kor nói.