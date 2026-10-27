Hợp tác Việt Nam - Singapore nâng cao năng lực thành viên độc lập Hội đồng quản trị
MMinh Huy
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Trong bối cảnh yêu cầu minh bạch và quản trị doanh nghiệp ngày càng được chú trọng, Việt Nam và Singapore thúc đẩy hợp tác nâng cao năng lực thành viên độc lập Hội đồng quản trị, hướng tới chuẩn hóa thông lệ quản trị và tăng cường niềm tin của nhà đầu tư….
Ngày 27/10/2026, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE),
Viện Nghiên cứu Quản trị Công ty VNIDA (VNICG) và Viện Kế toán Công chứng Singapore
(ISCA) đã tổ chức hội thảo “Nâng cao năng
lực thành viên độc lập HĐQT cho thị trường mới nổi: Hội tụ tiêu chuẩn và thông
lệ quản trị Việt Nam - Singapore”.
Tại Việt Nam, Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định số lượng thành viên độc
lập HĐQT từ một đến ba người, tùy quy mô HĐQT. Tuy nhiên, theo khảo sát của
VNIDA và FiinGroup năm 2023, chỉ khoảng 68,4% doanh nghiệp niêm yết đáp ứng yêu
cầu này.
Trong khi đó, tại Singapore, quy định niêm yết của Sở Giao dịch Chứng
khoán Singapore (SGX) yêu cầu mỗi công ty có ít nhất hai thành viên độc lập,
chiếm tối thiểu một phần ba HĐQT. Bộ quy tắc quản trị công ty của Singapore
cũng yêu cầu thành viên độc lập chiếm đa số nếu chủ tịch HĐQT không độc lập.
Từ năm 2022, thành viên độc lập giữ vị trí quá 9 năm phải được cổ
đông thông qua bằng cơ chế biểu quyết hai tầng. Thành viên HĐQT lần đầu của
công ty niêm yết cũng phải hoàn thành chương trình đào tạo bắt buộc theo quy
định của SGX RegCo.
Ông Hoàng Đức Hùng, Chủ tịch kiêm Viện trưởng VNICG, cho rằng các doanh
nghiệp Việt Nam, đặc biệt là công ty cổ phần đại chúng và doanh nghiệp niêm
yết, cần nhận thức rõ hơn về vai trò và giá trị của thành viên độc lập HĐQT.
Theo ông Hùng, doanh nghiệp muốn thu hút nhà đầu tư, huy động vốn và
tìm kiếm đối tác đồng hành cần chú trọng tính minh bạch, công bằng trong quản
trị và điều hành. Trong bối cảnh yêu cầu về quản trị và công bố thông tin ngày
càng chặt chẽ, cùng với kỳ vọng và sự theo dõi sát sao của nhà đầu tư, doanh
nghiệp cần chuẩn hóa hoạt động quản trị, chuyên nghiệp hóa HĐQT và nâng cao
năng lực thành viên độc lập theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế.
“Việc tăng cường quản trị công ty và năng lực chuyên môn có vai trò quan trọng trong thu hút dòng vốn quốc tế, nhất là khi Việt Nam thúc đẩy xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Hợp tác giữa ISCA và VNICG sẽ kết hợp kinh nghiệm của hai nước nhằm nâng cao chuẩn mực nghề nghiệp, tính minh bạch và niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Singapore”.
Trong khuôn khổ sự kiện, VNICG và ISCA ký thỏa thuận hợp tác, hướng tới
kết nối thành viên HĐQT hiện tại và tương lai của Việt Nam và Singapore; đồng
thời tìm kiếm cơ hội triển khai các chương trình phát triển năng lực lãnh đạo
HĐQT, trao đổi chuyên môn và kết nối nghề nghiệp.
Theo thỏa thuận, ISCA đóng góp mạng lưới và kinh nghiệm về quản trị
HĐQT, giám sát tài chính và quản trị rủi ro; VNICG cung cấp hiểu biết về môi
trường kinh doanh, thực tiễn quản trị công ty và cộng đồng thành viên độc lập
tại Việt Nam.
Cùng với đó, hai bên công bố Chương trình Chứng nhận kép Thành viên độc
lập HĐQT (IDDP), kết hợp chương trình BOD Masterclass do ISCA Academy và SAC
Capital phát triển với khung pháp lý và môi trường kinh doanh Việt Nam, giúp
người tham gia tiếp cận thông lệ quản trị của cả hai thị trường.
Ông Hoàng Đức Hùng cho biết hợp tác với ISCA tạo cơ hội để thành viên
HĐQT Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp Singapore, tìm hiểu các
thông lệ quản trị và mở rộng kết nối nghề nghiệp. Việc kết hợp hiểu biết về thị
trường trong nước với kinh nghiệm quốc tế hướng tới nâng cao chất lượng quản
trị công ty, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước phát triển dài hạn.
Bà Fann Kor, Tổng Giám đốc ISCA, cho biết những biến động địa chính
trị, đột phá công nghệ và yêu cầu phát triển bền vững đang đặt ra nhiều vấn đề
mới đối với HĐQT. “Thông qua hợp tác với VNICG, ISCA hướng tới kết nối thành viên HĐQT Việt Nam và Singapore để trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và nâng cao năng lực ra quyết định trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp”, bà Fann Kor nói.
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