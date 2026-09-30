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Đề xuất các công ty chứng khoán Việt Nam trở thành nhà tạo lập trên thị trường Singapore

T Thu Minh

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước bày tỏ mong muốn các công ty chứng khoán Việt Nam có thể tham gia với vai trò nhà tạo lập thị trường (market maker), qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn hai nước Việt Nam - Singapore.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có cuộc họp song phương với ông Lim Tuang Lee, Trợ lý Giám đốc điều hành, Khối Thị trường vốn, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS).
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có cuộc họp song phương với ông Lim Tuang Lee, Trợ lý Giám đốc điều hành, Khối Thị trường vốn, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS).

Chiều 30/09/2026, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có cuộc họp song phương với ông Lim Tuang Lee, Trợ lý Giám đốc điều hành, Khối Thị trường vốn, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS), nhằm trao đổi các định hướng tăng cường hợp tác và thúc đẩy kết nối thị trường vốn giữa Việt Nam và Singapore.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của MAS đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa hai cơ quan còn rất lớn trong bối cảnh thị trường vốn hai nước ngày càng tăng cường kết nối.

Trao đổi về phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký (DR), Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán đề nghị MAS tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thúc đẩy kết nối giữa thị trường vốn hai nước, trong đó hỗ trợ chia sẻ thông tin về khuôn khổ pháp lý, cơ chế vận hành và các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường Singapore.

Trên cơ sở đó, các sở giao dịch, doanh nghiệp và định chế trung gian của hai nước có thể tăng cường kết nối, từng bước hình thành hệ sinh thái hỗ trợ cho việc phát hành và niêm yết DR.

“Việc phát triển các kênh kết nối thị trường như DR không chỉ mở thêm cơ hội huy động vốn quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng cơ sở nhà đầu tư và thúc đẩy dòng vốn hai chiều giữa Việt Nam và Singapore”, Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh.

FTSE Russell hiện đang phối hợp với MAS trong phát triển các sản phẩm chỉ số trên thị trường Singapore, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước bày tỏ mong muốn các công ty chứng khoán Việt Nam có thể tham gia với vai trò nhà tạo lập thị trường (market maker), qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn hai nước.

Đáp lại, ông Lim Tuang Lee hoan nghênh sự hợp tác giữa SGX và VNX, đặc biệt trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm DR. Ông cho rằng để sản phẩm này vận hành hiệu quả cần có sự tham gia đồng bộ của các thành viên thị trường, trong đó có ngân hàng lưu ký, tổ chức lưu ký và thanh toán bù trừ;

Đồng thời bảo đảm thông tin về đặc điểm, cơ chế vận hành và phương thức sử dụng DR được cung cấp đầy đủ, minh bạch tới các thành viên thị trường và nhà đầu tư.

Đối với thị trường tài sản mã hóa, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đây là lĩnh vực mới, đòi hỏi cơ quan quản lý vừa tạo điều kiện cho đổi mới, phát triển thị trường, vừa phải bảo đảm an toàn, minh bạch và quản lý hiệu quả các rủi ro phát sinh.

Trên cơ sở kinh nghiệm của Singapore, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị MAS tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng khung pháp lý, mô hình tổ chức và quản lý sàn giao dịch, cơ chế giám sát thị trường, đặc biệt là các giải pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng quan tâm tới kinh nghiệm của MAS trong xây dựng hệ thống giám sát kết nối với thị trường; lựa chọn mô hình tổ chức thị trường tài sản mã hóa phù hợp; cơ chế quản lý hoạt động phát hành, giao dịch và khả năng kết nối với thị trường quốc tế.

Đây là những nội dung có ý nghĩa tham khảo thiết thực trong quá trình Việt Nam từng bước hoàn thiện khuôn khổ quản lý đối với lĩnh vực này.

Ông Lim Tuang Lee khẳng định MAS sẵn sàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Chứng khoán, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin chuyên môn về quản lý thị trường tài sản mã hóa, đồng thời duy trì trao đổi về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Thời gian qua, SGX và VNX đã tích cực trao đổi thông tin, phối hợp với các thành viên thị trường hai nước trong nghiên cứu khả năng phát triển, phát hành và niêm yết sản phẩm DR.

Ngay sau cuộc họp song phương, tại trụ sở VNX đã diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa VNX và SGX về phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký (DR). Việc ký kết tạo khuôn khổ để hai sở giao dịch tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác phát triển sản phẩm, qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn Việt Nam và Singapore. 

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