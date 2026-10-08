Huế đẩy mạnh số hóa, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

UBND thành phố Huế đã ban hành Kế hoạch số 552 triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.

Theo đó, Huế xác định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Thành phố sẽ rà soát, giảm tối đa thành phần hồ sơ, thời gian và chi phí thực hiện cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở quản trị rủi ro.

Cải cách thủ tục hành chính được gắn chặt với chuyển đổi số, lấy dữ liệu làm nền tảng. Các cơ quan, đơn vị tập trung số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Thành phố Huế đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và có khả năng khai thác, tái sử dụng. Qua đó, từng bước thực hiện nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần.

Huế cũng định hướng tổ chức thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, tạo thuận lợi để người dân lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ phù hợp. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu 100% dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Cùng với đó, thành phố sẽ triển khai mạng lưới Kiosk dịch vụ công thông minh tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công, nhà văn hóa và bưu điện, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuận tiện hơn.

Huế cũng đặt mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu chỉ số hài lòng đạt tối thiểu 95%; 100% phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả đúng thời hạn.