Hưng Yên khởi công khu công nghiệp xanh - thông minh hơn 216 ha

Với quy mô giai đoạn 1 đạt 216,17 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.325 tỷ đồng, Khu công nghiệp Green One tiên phong định hình không gian sản xuất công nghiệp theo định hướng xanh và thông minh tại Hưng Yên, mở đường đón làn sóng đầu tư công nghệ cao đổ về địa phương này...

Phối cảnh dự án Khu công nghiệp Green One- Ảnh: CĐT

Ngày 16/10/2026, Công ty Cổ phần Viglacera Hưng Yên, thành viên Tổng công ty Viglacera - CTCP, tổ chức khởi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 01 - Giai đoạn 1 (tên thương mại Green One), tại xã Yên Mỹ và xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hưng Yên, cho biết theo quy hoạch, Khu công nghiệp số 01 có tổng diện tích 258,82 ha, được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, gắn hạ tầng đồng bộ với các giải pháp xanh và quản trị thông minh. Dự án được phân thành 2 giai đoạn triển khai: giai đoạn 1 có diện tích 216,17 ha, tổng vốn đầu tư 2.325,68 tỷ đồng; giai đoạn 2 quy mô 42,65 ha.

Nằm tại khu vực nút giao Yên Mỹ, tiếp giáp cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và kết nối các tuyến ĐT.382, ĐT.382B, Green One có điều kiện thuận lợi để tiếp cận Thủ đô Hà Nội, cảng biển quốc tế Hải Phòng và các trung tâm sản xuất công nghiệp phía Bắc, góp phần quan trọng hỗ trợ công tác tổ chức vận tải, lưu thông hàng hóa và hoạt động xuất nhập khẩu của các nhà đầu tư. Vị trí gần Hà Nội cũng tạo thuận lợi trong tiếp cận nguồn nhân lực kỹ thuật, hệ thống đào tạo và các dịch vụ phục vụ sản xuất.

Lế khởi công Khu công nghiệp Green One. Ảnh: Xuân Hiền

Dự án dành tới 30,47 ha (tương đương 14,09% diện tích giai đoạn 1) cho hệ thống cây xanh, mặt nước; Áp dụng hệ thống điều hành thông minh, camera an ninh toàn khu, giải pháp chiếu sáng thông minh điều khiển tự động theo thời gian thực kết hợp khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái…

Green One cũng tích hợp trọn vẹn mô hình “Sản xuất - An cư - Tiện ích”: Quy hoạch đồng bộ với khu nhà ở xã hội dành cho công nhân quy mô 8,5 ha và khu lưu trú dành cho chuyên gia 1,8 ha, bảo đảm môi trường sống tiện nghi, an toàn; Tích hợp trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), cơ sở đào tạo nghề và không gian thử nghiệm công nghệ ngay tại khu dịch vụ nội khu.

Các lĩnh vực trọng tâm xúc tiến đầu tư gồm công nghiệp bán dẫn, điện - điện tử, cơ khí chính xác, thiết bị công nghiệp tự động hóa và công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao. Định hướng này tạo cơ sở hình thành cộng đồng doanh nghiệp có khả năng liên kết sản xuất, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Dự kiến khi lấp đầy, dự án sẽ tạo việc làm cho khoảng 15.000 lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương và lan tỏa giá trị cộng hưởng tới chuỗi dịch vụ phụ trợ.

Chia sẻ với báo giới tại sự kiện, đại diện DTJ Industrial - đơn vị xúc tiến đầu tư dự án, nhận định việc triển khai Khu công nghiệp số 01 – giai đoạn 1 diễn ra trong bối cảnh Hưng Yên tiếp tục định hướng phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư và tăng cường năng lực cạnh tranh của địa phương. Với dự án này, DTJ Industrial hướng tới cung cấp giải pháp hỗ trợ theo nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp, từ tìm hiểu quỹ đất, đánh giá phương án đầu tư đến kết nối các bên liên quan và hỗ trợ tiếp cận thông tin cần thiết trong quá trình chuẩn bị triển khai dự án.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Lê Quang Hòa, UV Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, bày tỏ: “Chúng tôi kỳ vọng rằng, với vị trí thuận lợi, định hướng phát triển phù hợp và sự quyết tâm của chủ đầu tư, dự án sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên".

"Về lĩnh vực công nghiệp, tỉnh đã quy hoạch phát triển 67 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 23.000 ha và 125 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 8.000 ha. Việc khởi công Dự án Khu công nghiệp Số 01 ngày hôm nay sẽ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên những tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo", lãnh đạo tỉnh Hưng Yên chia sẻ thêm.