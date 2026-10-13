Hưng Yên quyết tâm cao nhất để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Hưng Yên tập trung thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh, tạo đột phá về hạ tầng chiến lược, phát triển công nghiệp công nghệ cao, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; quyết tâm cao nhất để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Chinhphu.vn, ngày 12/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại Hội nghị, các cơ quan đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên; Quyết định xếp loại tỉnh Hưng Yên là đơn vị hành chính loại I và Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

QUY HOẠCH PHẢI ĐI TRƯỚC, KHÔNG CHẠY THEO DỰ ÁN

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh công tác quy hoạch phải được đổi mới mạnh mẽ, không chỉ tổ chức không gian, phân bổ nguồn lực mà phải kiến tạo động lực, dẫn dắt đầu tư và mở đường cho phát triển bền vững.

Theo Thủ tướng, việc hợp nhất tỉnh Hưng Yên và Thái Bình từ ngày 1/7/2025 không chỉ mở rộng địa giới hành chính mà còn hình thành không gian phát triển mới, hội tụ những tiềm năng, lợi thế có tính bổ trợ chiến lược, tạo quy mô kinh tế lớn hơn, cơ cấu đa dạng hơn và dư địa phát triển rộng mở hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Thủ tướng ghi nhận trong 9 tháng năm 2026, GRDP của Hưng Yên tăng 11,22%, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố; thu ngân sách đạt gần 53 nghìn tỷ đồng, xếp thứ 8 cả nước.

Toàn tỉnh hiện có 3.255 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 845 nghìn tỷ đồng và 982 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 19 tỷ USD. Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đạt trên 28 nghìn tỷ đồng, thuộc nhóm 4 địa phương cao nhất cả nước.

Nhấn mạnh quy hoạch tốt là điều kiện cần nhưng tổ chức thực hiện mới là yếu tố quyết định, Thủ tướng yêu cầu Hưng Yên tập trung thực hiện 4 nhóm quan điểm phát triển và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, đô thị văn minh, có kinh tế biển mạnh, phát triển xanh và bền vững.

Trước hết, tỉnh cần phát huy tối đa vị trí địa kinh tế, lấy liên kết vùng làm phương thức quan trọng để mở rộng không gian, huy động nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng. Chủ động kết nối với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình và các địa phương trong vùng, tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất, cung ứng, logistics và hệ thống đô thị liên vùng.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức không gian phát triển theo hướng tích hợp, đa trung tâm, đa cực, phát huy lợi thế khác biệt và tính bổ trợ giữa các khu vực. Việc phát triển 3 vùng kinh tế, 2 hành lang phát triển và các trục chiến lược phải dựa trên lợi thế so sánh, chức năng của từng khu vực, không đầu tư bình quân, chia đều nguồn lực.

Đặc biệt, Hưng Yên phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, kiến tạo; chuyển mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào vốn, đất đai, lao động và lợi thế sẵn có sang khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong tổ chức thực hiện quy hoạch, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án với thứ tự ưu tiên, lộ trình và nguồn lực rõ ràng; bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả.

Tỉnh phải hình thành không gian phát triển thống nhất sau hợp nhất, không để tình trạng hợp nhất về địa giới hành chính nhưng vẫn phân tán trong tổ chức phát triển.

Cùng với đó, tăng cường công khai, minh bạch, số hóa dữ liệu quy hoạch; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tư duy nhiệm kỳ, đầu tư dàn trải và điều chỉnh quy hoạch cục bộ theo từng dự án.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Quy hoạch phải đi trước một bước, mở đường và dẫn dắt phát triển; không để quy hoạch chạy theo dự án, không điều chỉnh quy hoạch chỉ để hợp thức hóa những lợi ích trước mắt”.

TẠO ĐỘT PHÁ HẠ TẦNG, THU HÚT ĐẦU TƯ CÓ CHỌN LỌC

Về các nhiệm vụ phát triển, Thủ tướng yêu cầu Hưng Yên tập trung tạo đột phá về kết cấu hạ tầng chiến lược và liên kết vùng, nhất là các tuyến kết nối với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình; các trục giao thông Bắc - Nam trong tỉnh, kết nối khu vực phía Bắc gắn với Thủ đô với khu vực phía Nam và không gian ven biển.

Đẩy mạnh kết nối các khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm đô thị, sản xuất và dịch vụ với hệ thống cao tốc, cảng biển và các đầu mối giao thông lớn.

Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, tỉnh phải lựa chọn đúng công trình ưu tiên, tập trung đầu tư các dự án có tính lan tỏa, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo không gian phát triển mới.

Đối với phát triển công nghiệp, Thủ tướng yêu cầu tập trung vào công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và công nghiệp xanh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Việc thu hút FDI phải có chọn lọc, lấy trình độ công nghệ, giá trị gia tăng, khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước và bảo vệ môi trường làm những tiêu chí quan trọng.

Đồng thời, phát triển mạnh các ngành dịch vụ giá trị gia tăng cao, nhất là logistics, thương mại, dịch vụ hỗ trợ công nghiệp, du lịch văn hóa, sinh thái; khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trong nông nghiệp, Thủ tướng yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là cải cách thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn về đất đai, đầu tư, xây dựng và giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng chính quyền địa phương hai cấp thực sự kiến tạo phát triển, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh cần chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử; bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

QUYẾT TÂM TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TRƯỚC NĂM 2030

Đối với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Hưng Yên rà soát đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn; xác định rõ những tiêu chí đã đạt và những tiêu chí còn thiếu để xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể.

Tỉnh cần xác định rõ nhiệm vụ, đề án, công trình trọng điểm; ưu tiên nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng quản trị, dịch vụ công và chất lượng sống của người dân; phấn đấu với quyết tâm cao nhất để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ Hưng Yên trong tổ chức thực hiện quy hoạch, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để tỉnh phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, Thủ tướng khẳng định Chính phủ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thủ tướng nhấn mạnh, Hưng Yên sau hợp nhất không chỉ lớn hơn về quy mô, rộng hơn về không gian mà phải mạnh hơn về nội lực, cao hơn về năng lực cạnh tranh, tốt hơn về chất lượng tăng trưởng và đời sống nhân dân.

Thủ tướng tin tưởng Hưng Yên sẽ khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, trở thành một cực tăng trưởng năng động, trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, có kinh tế biển phát triển, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước.