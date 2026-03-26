IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Ngọc Trang

26/03/2026, 07:00

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người là một trong những chỉ báo được sử dụng rộng rãi nhất để đo mức sống, phản ánh lượng đầu ra kinh tế mà một nền kinh tế tạo ra trên đầu người.

Dựa trên số liệu mới nhất từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng các nền kinh tế được dự báo có tốc độ tăng GDP bình quân đầu người nhanh nhất trong giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó, đồ họa cũng cho thấy những nền kinh tế được kỳ vọng ghi nhận mức tăng GDP bình quân đầu người lớn nhất xét theo giá trị tuyệt đối bằng USD.

VnEconomy

Hầu hết các nền kinh tế được dự báo có tốc độ tăng GDP bình quân đầu người nhanh nhất 5 năm tới là các thị trường mới nổi. Moldova đứng đầu bảng xếp hạng với mức tăng dự báo đạt 53%.

Những nền kinh tế nổi bật tiếp theo gồm Guyana, Turkmenistan, Serbia và Armenia. Kết quả này phần nào cho thấy vai trò của cải cách cơ cấu, xuất khẩu hàng hóa cơ bản và đà mở rộng của một số ngành công nghiệp chủ chốt tại 3 quốc gia. Trong đó, Guyana là trường hợp đặc biệt đáng chú ý nhờ ngành dầu mỏ tăng trưởng mạnh, qua đó đưa nền kinh tế này vào nhóm tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Châu Âu cũng có nhiều đại diện trong top 25, tập trung chủ yếu ở Đông Âu và Đông Nam Âu. Serbia, Albania, Bulgaria, Ba Lan, Lithuania và Estonia đều nằm trong nhóm có tốc độ tăng GDP bình quân đầu người nhanh nhất. Nhiều nền kinh tế trong số này được hỗ trợ bởi quá trình hội nhập sâu hơn với Liên minh châu Âu (EU), dòng vốn đầu tư gia tăng và tiến trình hiện đại hóa kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh.

Nhìn chung, nếu xét theo tốc độ tăng trưởng tính theo phần trăm, các thị trường mới nổi chiếm ưu thế. Nhưng nếu đo theo mức tăng tuyệt đối của GDP bình quân đầu người, nhóm nền kinh tế phát triển lại dẫn đầu.

Theo đó, các nền kinh tế như Liechtenstein, Iceland, Ireland và Qatar được dự báo sẽ ghi nhận mức tăng GDP bình quân đầu người lên tới hàng chục nghìn USD trong giai đoạn 2026-2030.

Đáng chú ý, Iceland, Guyana và Lithuania cùng xuất hiện trong cả hai bảng xếp hạng. Đây là những trường hợp hiếm hoi không chỉ có tốc độ tăng trưởng cao, mà còn ghi nhận mức tăng lớn về giá trị GDP bình quân đầu người tính theo USD.

