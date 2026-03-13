IMF dự báo 20 nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất trong 5 năm tới

Dù hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều được dự báo tiếp tục tăng trưởng từ nay đến năm 2030, phần lớn sản lượng tăng thêm nhiều khả năng vẫn sẽ tập trung ở một nhóm nhỏ các quốc gia có quy mô kinh tế lớn.

Đồ thị thông tin dưới đây gồm các nền kinh tế được dự báo có tăng trưởng GDP cao nhất và đóng góp nhiều nhất vào GDP tăng thêm của thế giới trong giai đoạn 2026-2030, dựa trên số liệu từ báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới của IMF. Số liệu này là mức tăng GDP danh nghĩa tính bằng USD, chưa điều chỉnh theo lạm phát.

Trung Quốc được dự báo dẫn đầu thế giới về GDP tăng thêm trong 5 năm tới, với mức tăng 5,7 nghìn tỷ USD. Mỹ đứng thứ hai với 5 nghìn tỷ USD. Dù tốc độ tăng trưởng tính theo tỷ lệ phần trăm thấp hơn so với nhiều thị trường mới nổi, quy mô khổng lồ của hai nền kinh tế này đồng nghĩa chỉ cần tăng trưởng ở mức vừa phải cũng đủ tạo ra mức tăng tuyệt đối rất lớn.

Ấn Độ là trường hợp nổi bật khi là quốc gia duy nhất xuất hiện trong cả hai bảng xếp hạng. Nền kinh tế này vừa đứng thứ ba về quy mô GDP tăng thêm, với 2,1 nghìn tỷ USD, vừa nằm trong nhóm 10 nước tăng trưởng nhanh nhất xét theo tỷ lệ phần trăm.

Ngoài Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ, những nền kinh tế đóng góp lớn vào phần GDP tăng thêm của thế giới còn có Anh, Đức, Nhật Bản, Indonesia, Brazil và Canada. Tính chung, 10 quốc gia đứng đầu chiếm 66,5% tổng mức GDP tăng thêm toàn cầu từ nay đến năm 2030.

Tuy nhiên, nếu xét theo tốc độ tăng trưởng, nhóm dẫn đầu lại chủ yếu là các nền kinh tế có quy mô nhỏ hơn nhiều. Suriname, Malawi và Ethiopia được dự báo là 3 nền kinh tế tăng trưởng GDP nhanh nhất thế giới trong 5 năm tới.

Cụ thể, GDP của Suriname được dự báo tăng thêm 6,7 tỷ USD từ mức 4,9 tỷ USD năm 2026, tương đương tốc độ tăng khoảng 137%. Malawi có thể tăng thêm 13,5 tỷ USD từ mức 17,9 tỷ USD năm 2026, tăng khoảng 75%. Trong khi đó, Ethiopia được dự báo tăng thêm 92,2 tỷ USD từ quy mô 125,7 tỷ USD của năm 2026, tăng khoảng 73%.