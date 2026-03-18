So sánh tốc độ tăng trưởng GDP thực của các nước châu Âu năm 2025

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) thực của các nước châu Âu trong năm 2025 có sự chênh lệch đáng kể, phản ánh những khác biệt trong khả năng phục hồi và phát triển kinh tế của từng quốc gia.

Theo số liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, GDP thực của Liên minh châu Âu (EU) đạt mức tăng 1,5% trong năm 2025, cao hơn mức tăng 1,1% của năm 2024. Tuy nhiên, bức tranh tăng trưởng không đồng đều giữa các quốc gia thành viên với những lợi thế và những thách thức riêng biệt.

Ireland nổi bật với mức tăng trưởng GDP thực 12,3%, một con số vượt xa các quốc gia khác trong khu vực. Sự tăng trưởng này được cho là do có nhiều các công ty đa quốc gia lớn, chủ yếu từ Mỹ, đặt trụ sở tại Ireland do chính sách thuế ưu đãi của nước này.

Ông Jacob Funk Kirkegaard, một chuyên gia từ viện nghiên cứu Bruegel, nhận định rằng sự tăng trưởng GDP của Ireland không phản ánh chính xác tình hình kinh tế nội địa mà chủ yếu do các hoạt động kế toán của các công ty đa quốc gia này.

Ngoài Ireland, Malta và Cyprus ghi nhận mức tăng trưởng cao, lần lượt là 4% và 3,8%. Các quốc gia như Bắc Macedonia, Croatia và Bulgaria cũng đạt mức tăng trưởng trên 3%, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ sau khi loại bỏ ảnh hưởng của lạm phát khỏi số liệu GDP.

Giáo sư Miguel Leon-Ledesma từ Đại học Exeter cho rằng các quốc gia này, vốn có nền kinh tế kém phát triển hơn, đang tận dụng cơ hội để phát triển nhanh hơn thông qua việc hấp thụ công nghệ và vốn đầu tư.

Trong số 4 nền kinh tế lớn nhất EU, Tây Ban Nha dẫn đầu với mức tăng trưởng GDP thực 2,8%, trong khi Đức đứng cuối với chỉ 0,2%. Đức, cùng với Phần Lan, có mức tăng trưởng thấp nhất trong số 32 quốc gia châu Âu có dữ liệu. Italy và Pháp cũng không có nhiều khởi sắc, với mức tăng trưởng lần lượt là 0,5% và 0,8%.

Ông Kirkegaard nhấn mạnh rằng sự chậm lại của kinh tế Đức có liên quan đến "cú sốc Trung Quốc thứ hai", khi xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh trên toàn cầu, ảnh hưởng đến các cường quốc xuất khẩu truyền thống của châu Âu như Đức và Italy.

Ngược lại, Tây Ban Nha có mô hình tăng trưởng ít bị ảnh hưởng bởi cú sốc từ Trung Quốc. Chính phủ Tây Ban Nha đã thực hiện chính sách nhập cư mở rộng, giúp tăng trưởng dân số và lực lượng lao động, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông Leon-Ledesma lưu ý rằng dù Tây Ban Nha có mức tăng trưởng GDP cao nhất trong các nền kinh tế lớn của EU, năng suất lao động của nước lại giảm 0,3% và sản lượng trên giờ làm việc chỉ tăng 0,4%. Điều này cho thấy sự tăng trưởng chủ yếu đến từ việc tạo thêm việc làm hơn là cải thiện năng suất.

Ông Kirkegaard cũng chỉ ra rằng một phần lớn tăng trưởng của Tây Ban Nha đến từ sự gia tăng dân số do nhập cư. Mặc dù GDP quốc gia tăng, thu nhập cá nhân có thể không thay đổi, dẫn đến cảm giác không cải thiện về mặt kinh tế của người dân.

Tốc độ tăng trưởng GDP thực của các nền kinh tế châu Âu trong năm 2025 - Nguồn: Eurostat/Euronews.

Dự báo của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho thấy kinh tế Tây Ban Nha sẽ đạt mức tăng trưởng GDP thực 2,2% trong năm 2026, tiếp tục cao nhất trong 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu, vượt xa Anh với mức tăng trưởng được dự báo là 1,2%. Ngoài ra, sự phục hồi của ngành du lịch Tây Ban Nha cũng đóng góp đáng kể vào tăng trưởng, một xu hướng chung ở các quốc gia Địa Trung Hải.

Về phần mình, kinh tế Italy còn hưởng lợi từ gói chi tiêu hậu đại dịch của EU có tên NextGenerationEU, mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng từ cú sốc Trung Quốc trên thị trường xuất khẩu toàn cầu.

Trong khi đó, nền kinh tế Pháp - dù có bất ổn chính trị - vẫn tỏ ra khá kiên cường.

Các nước Bắc Âu có sự phân hóa rõ rệt về tăng trưởng. Đan Mạch ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 2,9%, trong khi Phần Lan đứng cuối bảng. Thụy Điển có mức tăng trưởng 1,5%, bằng với mức trung bình của EU, trong khi Iceland và Na Uy có mức tăng trưởng thấp hơn, lần lượt là 1,3% và 1,1%.