iPhone 17 đã được Apple ra mắt vào tuần trước và sẽ bắt đầu được giao hàng vào thứ Sáu vừa qua, ngày 19/9, tại nhiều quốc gia trên thế giới. Những nâng cấp ở các mẫu iPhone 17 mới bao gồm camera trước mạnh mẽ hơn, nhiều tính năng hơn cho camera chính và khả năng chống trầy xước tốt hơn. Tuy nhiên, việc Apple vẫn chưa đầu tư đủ nhiều để mang vị thế dẫn đầu về AI – chẳng hạn trong chỉnh sửa ảnh – vẫn tiếp tục bị chỉ trích.

Tại Mỹ, một chiếc iPhone 17 bản tiêu chuẩn với dung lượng lưu trữ 256 GB có giá 799 USD cộng thuế bán hàng. Ở vùng California, mức giá sau thuế rơi vào khoảng 857 USD. Mẫu đắt nhất trong dòng sản phẩm iPhone 17 – iPhone 17 Pro Max với màn hình lớn hơn, thời lượng pin lâu hơn và phần cứng mạnh hơn – có giá khởi điểm khoảng 1.286 USD (đã bao gồm thuế) tại Mỹ.

Giá iPhone 17 thay đổi đáng kể tại châu Âu, nơi mẫu tiêu chuẩn có giá 1.160 USD ở Bồ Đào Nha và 1.200 USD ở Hungary. Tại Đức, giá rẻ hơn một chút, khoảng 1.110 USD, còn ở Vương quốc Anh là khoảng 1.080 USD. Một số mức giá iPhone 17 cao nhất được ghi nhận ở Brazil – hơn 1.480 USD chỉ cho bản tiêu chuẩn, và ở Thổ Nhĩ Kỳ – nơi cùng mẫu máy được bán với giá quy đổi khoảng 1.880 USD.

Giá bán lẻ cao của iPhone 17 tại cả hai quốc gia này dẫn đến thực tế là người lao động phải làm việc tương đương từ 409 đến 461 giờ để mua được một chiếc iPhone 17 bản tiêu chuẩn, và từ 639 đến 709 giờ cho một chiếc iPhone 17 Pro Max tiêu chuẩn.

Mặc dù iPhone 17 có giá rẻ hơn ở Ấn Độ và Việt Nam - dưới 1.000 USD theo tỷ giá quy đổi, nhưng người lao động tại 2 quốc gia này vẫn phải làm việc nhiều giờ hơn đáng kể mới có thể mua được. Nguyên nhân là do mức lương cơ bản gộp theo giờ trung bình ở các quốc gia này thấp, chỉ khoảng 1 – 1,60 USD, so với khoảng 4 USD tại Brazil hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo dữ liệu từ Statista, tại Việt Nam, tính theo mức lương cơ bản, trung bình chúng ta cần phải làm việc 598 giờ đồng hồ để mua được một chiếc iPhone 17 bản tiêu chuẩn, và 908 giờ cho một chiếc iPhone 17 Pro Max tiêu chuẩn.

Bất chấp mức giá ngày càng cao cho các dòng điện thoại mới nhất, iPhone vẫn đặc biệt phổ biến trong giới trẻ Mỹ. Một khảo sát gần đây của Statista Consumer Insights cho thấy 67% người tham gia có năm sinh từ 1995 đến 2016 sử dụng iPhone như chiếc điện thoại thông minh chính của họ, trong khi chỉ 16% dùng Samsung.

Tỷ lệ sử dụng iPhone giảm rõ rệt ở các thế hệ sau đó, khi sản phẩm của tập đoàn Hàn Quốc nhanh chóng gia tăng mức độ phổ biến. Ví dụ, trong số tất cả người thuộc millennials được khảo sát, khoảng một nửa dùng iPhone và 30% sở hữu điện thoại Samsung.

Đối với những người sinh trước năm 1979, “cuộc chơi” giữa Apple và Samsung cân bằng hơn nhiều: cả hai thương hiệu đều chiếm thị phần từ 36% đến 39% ở Gen X và Baby Boomers.

Trong một thời gian dài, Apple nổi tiếng với việc tích hợp chặt chẽ các sản phẩm và dịch vụ, tạo nên một hệ sinh thái thiết bị “vận hành liền mạch” – như cách hãng thường nhấn mạnh. Và chính sự “liền mạch” này chắc chắn là một trong những lý do khiến các thiết bị của Apple trở nên phổ biến, đặc biệt là với những người ít am hiểu công nghệ. Không thể phủ nhận rằng một phần thành công của Apple đến từ độ gắn kết của hệ sinh thái, với iPhone đóng vai trò trung tâm.

Theo kết quả từ Statista Consumer Insights, người dùng iPhone có khả năng sở hữu Apple Watch, AirPods hay các thiết bị Apple khác cao hơn nhiều so với người không dùng iPhone.

Cụ thể, 81% người dùng iPhone sở hữu đồng hồ thông minh hoặc thiết bị theo dõi sức khỏe chọn Apple Watch, trong khi tỷ lệ này ở nhóm không dùng iPhone chỉ là 24%.

Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận ở các sản phẩm khác như tai nghe, máy tính bảng và máy tính xách tay, khi người dùng iPhone có khả năng chọn thiết bị khác từ Apple cao hơn rõ rệt so với người dùng các dòng smartphone khác.