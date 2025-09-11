So kè iPhone 17 Pro Max và 16 Pro Max

iPhone 17 Pro Max vừa ra mắt đã lập tức gây chú ý nhờ ngoại hình khác biệt. Tuy nhiên, những thiết kế chi tiết, bộ xử lý bên trong so với iPhone 16 Pro Max cũng rất đáng để nhắc đến…

Không xét đến khác biệt về thiết kế bên ngoài, những so sánh về thay đổi bên trong dựa trên thông số của PhoneArena sẽ giúp người dùng đưa ra quyết định có “lên đời” hay không.

MÀN HÌNH: KHÁC BIỆT TỪ ĐỘ SÁNG ĐẾN LỚP PHỦ

Khi mà vẫn giữ màn hình Liquid Retina XDR 6,9 inch bằng với iPhone 16 Pro Max và công nghệ ProMotion 120Hz tương tự thế hệ cũ, điểm nâng cấp đáng giá của iPhone 17 Pro Max là độ sáng màn hình. Dù Apple không tiết lộ chi tiết, nhiều nguồn tin cho rằng máy dùng tấm nền Samsung M14 OLED, cho khả năng hiển thị ngoài trời tốt hơn hẳn. Nếu 16 Pro Max đạt tối đa 2.000 nit, thì iPhone 17 Pro Max có thể chạm ngưỡng 3.000 nit, đủ để nhìn rõ dưới nắng gắt.

Bên cạnh đó, Apple còn bổ sung lớp phủ chống chói bảy lớp trên iPhone 17, hứa hẹn giảm tình trạng phản chiếu ánh sáng. Tuy vậy, hiệu quả thực tế vẫn cần kiểm chứng để xem có thể sánh với Samsung Galaxy S25 Ultra hay không.

iPhone 17 Pro Max được trang bị chip A19 Pro mới nhất của Apple – con chip 3nm thế hệ thứ ba, mang lại hiệu năng mạnh mẽ trong khi tiết kiệm điện năng.

RAM của iPhone 17 Pro Max đã tăng lên 12GB, nhiều hơn 50% so với 8GB trên iPhone 16 Pro Max. Dung lượng RAM lớn hơn giúp máy xử lý đa nhiệm mượt mà, hạn chế việc tải lại ứng dụng, đồng thời mở đường cho việc tích hợp Apple Intelligence – nền tảng AI được Apple hứa hẹn ra mắt vào năm 2026.

Về phần mềm, cả iPhone 17 Pro Max và 16 Pro Max đều chạy trên iOS 26. Phiên bản hệ điều hành mới mang đến thay đổi lớn về giao diện với phong cách “Kính lỏng” (Liquid Glass) – hiệu ứng thị giác được Apple gọi là đột phá lớn nhất trong một thập kỷ. Người dùng có thể tùy chọn Clear Look trong suốt, gợi nhớ một chút đến phong cách Windows Vista, hoặc giữ giao diện truyền thống, giảm màu sắc.

Tính năng lọc cuộc gọi mới trên iOS 26 giúp loại bỏ các cuộc gọi rác, lừa đảo, đồng thời áp dụng cho cả tin nhắn spam. Một tính năng khác là dịch trực tiếp khi gọi thoại (Live Translate), hứa hẹn hỗ trợ đắc lực cho việc du lịch và giao tiếp xuyên ngôn ngữ dù vẫn cần kiểm chứng độ chính xác.

NHIỀU TÍNH NĂNG ĐƯỢC CẢI THIỆN

Cụm camera trên iPhone 17 Pro Max trông ngày càng “đồ sộ”, nhưng bù lại người dùng được hưởng nhiều cải tiến đáng giá.

Đáng chú ý nhất là ống kính tele lăng kính tứ giác nay dùng cảm biến 48MP, lớn hơn 56% so với đời trước. Apple cũng thay zoom 5x bằng zoom 4x, phù hợp hơn cho chụp chân dung và các tình huống thực tế hàng ngày.

Trong khi đó, camera chính và camera góc siêu rộng hầu như giữ nguyên phần cứng như trên iPhone 16 Pro Max.

Một thay đổi thú vị là camera trước nay chuyển sang cảm biến vuông, cho phép chụp ảnh ngang ngay cả khi người dùng cầm máy theo chiều dọc. Đây sẽ là tính năng hấp dẫn cho những ai thích selfie nhóm hoặc quay video sáng tạo.

Apple còn bổ sung chế độ quay Dual Capture, kết hợp hình ảnh từ cả camera trước và sau trong cùng một khung hình. Nhờ khả năng chống rung được cải thiện trên camera trước, trải nghiệm này hứa hẹn mượt mà và ấn tượng hơn, thậm chí vượt trội so với nhiều mẫu Android cao cấp.

iPhone 16 Pro Max từng giữ kỷ lục về dung lượng pin trong dòng iPhone với viên pin 4.685 mAh, nhưng vị thế này nhiều khả năng sẽ sớm nhường lại cho iPhone 17 Pro Max. Theo tin đồn, máy được trang bị pin khoảng 5.000 mAh, trở thành mẫu iPhone có pin lớn nhất từ trước tới nay.

Apple vẫn chưa công bố con số chính thức, ngừoi dùng ta sẽ phải chờ các bản mổ xẻ thiết bị. Nhưng nếu đúng, đây sẽ là bước tiến đáng kể.

Theo ước tính của Apple, iPhone 17 Pro Max có thể xem video lâu hơn 6 giờ và phát video trực tuyến thêm 4 giờ so với 16 Pro Max - một nâng cấp rõ rệt cho những ai thường xuyên giải trí trên điện thoại.

Điểm cộng lớn khác là tốc độ sạc nhanh. iPhone 17 Pro Max hỗ trợ sạc có dây 40W, nhanh hơn nhiều so với mức 25W trên iPhone 16 Pro Max. Trên thực tế, máy có thể đạt 50% pin chỉ trong 20 phút, trong khi đời trước cần tới 35 phút.

Những nâng cấp trên liệu có đáng để người dùng nâng cấp từ iPhone 16 Pro Max lên iPhone 17 Pro Max? Có lẽ là chưa. Nhưng iPhone 17 Pro Max cũng không phải chỉ đơn thuần là một phiên bản “tút tát”. Trong một thị trường smartphone đã bão hòa, những cải tiến đó vẫn đủ thuyết phục những ai muốn trải nghiệm thế hệ iPhone mới nhất của hà táo.