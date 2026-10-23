Kế hoạch phòng, chống thiên tai phải xác định rõ trách nhiệm từng cấp

Ngày 22/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2026-2030.
Trong giai đoạn 2021-2025, Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của 21/22 loại hình thiên tai, khiến 1.455 người chết và mất tích, gây thiệt hại kinh tế trên 230.000 tỷ đồng, khốc liệt nhất trong hai năm 2024-2025. Dù thiệt hại trong 9 tháng năm 2026 đã giảm rõ rệt, công tác này vẫn bộc lộ nhiều điểm nghẽn do hạ tầng đê điều hồ đập xuống cấp, thiếu dữ liệu và trang thiết bị, lực lượng cơ sở còn mỏng kiêm nhiệm, sạt lở chưa xử lý triệt để và việc lồng ghép vào quy hoạch phát triển còn chung chung.
Trước thực trạng đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2026-2030 cần tập trung vào sáu nhóm vấn đề trọng tâm.
Thứ nhất: Chỉ rõ các bất cập, xác định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở.
Thứ hai: Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo. Nâng cấp hệ thống quan trắc chưa đạt chuẩn để cung cấp thông tin kịp thời, chuẩn xác.
Thứ ba: Khắc phục mâu thuẫn trong quy hoạch hạ tầng, giao thông và xây dựng, không để các dự án phát triển làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, rủi ro thiên tai.
Thứ tư: Rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực; phân định rõ lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và tại chỗ; xây dựng lực lượng nòng cốt kết hợp dân quân, dự bị đủ năng lực ứng phó.
Thứ năm: Bảo đảm tính lưỡng dụng của hạ tầng phòng, chống thiên tai. Các công trình hồ chứa, đê điều, khu neo đậu tránh trú bão vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa phải sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó.
Hạ tầng lưỡng dụng và ứng dụng công nghệ: Các công trình hồ chứa, đê điều, khu neo đậu vừa phục vụ kinh tế vừa ứng phó thiên tai; ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là thiết bị bay không người lái (UAV) để tìm kiếm cứu nạn và tiếp tế tại nơi bị chia cắt, cô lập.
Thứ sáu: Đổi mới công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng. Thông tin cảnh báo phải ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu giúp người dân chủ động bảo vệ an toàn và sơ tán kịp thời.
Về định hướng hoàn thiện Kế hoạch, Phó Thủ tướng nhấn mạnh phương án ứng phó phải bám sát đặc thù từng vùng: miền Trung tập trung bão mạnh, mưa lớn và ngập lụt sâu; miền núi phía Bắc chú trọng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá; miền Nam và Đồng bằng sông Cửu Long tập trung đối phó hạn mặn, sụt lún cùng sạt lở bờ sông, bờ biển.
Phó Thủ tướng lưu ý các bộ ngành chỉ đưa vào Kế hoạch những luật và nghị định thực sự cần tháo gỡ điểm nghẽn, đồng thời rà soát toàn diện quy trình vận hành liên hồ chứa thủy lợi, thủy điện và lập kịch bản xả lũ chi tiết đến tận thôn, xóm nhằm bảo đảm an toàn cao nhất cho người dân hạ du.
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