Hà Nội quy định tiêu chí phòng, chống thiên tai đối với nhà ở

Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 132/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 8/10/2026, quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội...

Ảnh minh họa: Thanh Xuân

Đối tượng áp dụng là hộ gia đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai trong quá trình xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng công trình, nhà ở.

CHỦ ĐỘNG TỪ THIẾT KẾ ĐẾN XÂY DỰNG

Theo đó, việc thực hiện cần tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống thiên tai và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện thường xuyên, liên tục trong cả ba giai đoạn trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai; đảm bảo phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của TP.Hà Nội và phân vùng rủi ro thiên tai theo địa bàn (nếu có); được áp dụng cho tất cả các hoạt động trong quá trình xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng công trình, nhà ở...

Cùng với những yêu cầu trên, Thành phố khuyến khích sử dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chuyên môn về bảo đảm an toàn công trình, nhà ở trước thiên tai. Ngoài ra, trong đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình, nhà ở bao gồm: lựa chọn vị trí, phương án thiết kế, kết cấu, vật liệu và biện pháp thi công... phải tính toán, xem xét yếu tố bất lợi, ảnh hưởng, tác động của từng loại hình thiên tai, sự cố có thể xảy ra. Hạn chế bố trí, xây dựng công trình, nhà ở tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai;

Dừng thi công và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình, nhà ở khi có cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 trở lên. Đối với khu vực thường xuyên xảy ra lũ, ngập lụt như: khu vực bờ, bãi, ven sông, suối hoặc theo bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, nền hoặc sàn tầng một công trình, nhà ở cần nghiên cứu nhằm đảm bảo an toàn đối với mực nước lũ, ngập lụt cao nhất đã xảy ra tại khu vực;

Đối với khu vực thường xuyên xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, mưa đá, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất, động đất, phương án thiết kế, kết cấu, vật liệu và biện pháp thi công cũng phải phù hợp; có biện pháp đảm bảo an toàn đối với các bộ phận, kết cấu ở trên cao. Riêng khu vực thường xuyên xảy ra sét, bố trí hệ thống chống sét, nhằm đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và tài liệu hướng dẫn của cơ quan chuyên môn;

Chuẩn bị và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn theo phương châm “4 tại chỗ” về lực lượng, vật tư, phương tiện và hậu cần ở mỗi hộ gia đình để phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai, sự cố gây ra.

HẠN CHẾ RỦI RO CHO CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở

Trong những năm gần đây, trên địa bàn Thành phố thường xuyên xảy ra các loại hình thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, ngập úng đô thị, lốc, sét, gió giật mạnh, lũ trên các tuyến sông, sạt lở bờ sông… đã và đang ảnh hưởng đến an toàn công trình, nhà ở và đời sống của người dân. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa nhanh, mật độ xây dựng cao tại nhiều khu vực cũng làm gia tăng nguy cơ thiệt hại do thiên tai nếu công trình, nhà ở không được xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng bảo đảm khả năng chống chịu trước thiên tai.

Việc ban hành quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP. Hà Nội là cần thiết, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao khả năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Thực tế, tình hình thời tiết, thiên tai thời gian gần đây tiếp tục có những diễn biến đáng lưu ý tại địa phương, nhất là trong các đợt mưa lớn, lũ và ngập lụt. Theo Công điện số 66/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, những ngày qua, tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng, gây lũ lớn trên một số sông, ngập sâu khu vực ven sông, vùng thấp trũng và đô thị; ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông, cô lập một số khu dân cư, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo tình hình thiên tai còn phức tạp, tình trạng ngập lụt khu vực thấp trũng, ven sông ở Hà Nội, Ninh Bình sẽ còn tiếp diễn.