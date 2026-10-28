Keppel trở thành thành viên Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Keppel Ltd. (“Keppel”), doanh nghiệp điều hành và quản lý tài sản toàn cầu, thông qua Bộ phận Bất động sản, đã trở thành một trong những thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (“VIFC”).
Được thành lập theo Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội, VIFC hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, với khung pháp lý và cơ chế quản lý chuyên biệt nhằm thu hút nguồn vốn quốc tế và các định chế tài chính nước ngoài. Các cơ chế này bao gồm các quy định về giao dịch ngoại tệ, ưu đãi thuế đối với các dự án đầu tư đủ điều kiện và cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế, qua đó tạo nền tảng thuận lợi cho các hoạt động đầu tư và tài chính xuyên biên giới.
Việc hình thành trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối của Việt Nam với thị trường toàn cầu, phát triển hệ sinh thái vốn và thu hút các dòng vốn đầu tư dài hạn.
Bước đầu, Keppel nghiên cứu khả năng thành lập các nền tảng đầu tư tiềm năng nhằm thúc đẩy hoạt động đồng đầu tư với các đối tác toàn cầu. Theo đó, Keppel có thể huy động tới 1 tỷ USD, chủ yếu từ nguồn vốn bên thứ ba, nhằm khai thác các cơ hội đầu tư bất động sản tại Việt Nam, tuy nhiên khả năng này còn tùy thuộc vào điều kiện thị trường, cơ hội đầu tư và sự tham gia của các đối tác.
Ông Joseph Low, Trưởng Đại diện Keppel tại Việt Nam kiêm Chủ tịch, Bộ phận Bất động sản, Keppel Việt Nam, chia sẻ: “Keppel rất vinh dự được lựa chọn trở thành một trong những thành viên đầu tiên của VIFC. Cột mốc này nhấn mạnh cam kết lâu dài của Keppel đối với Việt Nam cũng như niềm tin của chúng tôi vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của đất nước”.
“Việt Nam là một thị trường quan trọng đối với Keppel. Với vị thế là doanh nghiệp điều hành và quản lý tài sản toàn cầu có chuyên môn sâu rộng trong các lĩnh vực hạ tầng, bất động sản và kết nối, Keppel mong muốn hợp tác cùng các cơ quan chính phủ, đối tác doanh nghiệp và nhà đầu tư để đóng góp vào sự phát triển của VIFC, đồng thời góp phần thu hút và huy động các nguồn vốn quốc tế vào Việt Nam. Thông qua mạng lưới toàn cầu, năng lực chuyên môn trong lĩnh vực vận hành và quản lý tài sản, Keppel mong muốn đóng góp vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trung tâm tài chính và đầu tư quốc tế.”
Keppel có mặt tại Việt Nam từ khoảng bốn thập kỷ trước và đã xây dựng sự hiện diện vững mạnh trong các lĩnh vực bất động sản và hạ tầng. Đến nay, Keppel đã trở thành một trong những nhà đầu tư bất động sản nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với 30 dự án được cấp phép và tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5 tỷ đô la Singapore. Trong suốt hành trình tại Việt Nam, Keppel đã đóng góp vào quá trình đô thị hóa của đất nước thông qua các giải pháp phát triển bền vững và chất lượng để kiến tạo cộng đồng và nâng tầm cuộc sống.
Trên cơ sở nền tảng nội tại vững chắc về bộ đệm vốn, chất lượng tài sản và năng lực sinh lời vượt trội, bước tiến xếp hạng tín nhiệm từ Fitch trở thành đòn bẩy giúp Techcombank tối ưu hóa chi phí nguồn vốn, mở rộng thị phần và gia tăng sức hút đối với cộng đồng đầu tư toàn cầu.
Theo kết quả một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà phân tích vừa có lần thứ hai liên tiếp cắt giảm dự báo giá vàng năm 2026...
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 7.600 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.
Trong 9 tháng năm 2026, SACOMBANK mở rộng hoạt động tín dụng, đồng thời triển khai các chương trình giảm lãi suất, chia sẻ một phần lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng vay vốn. Tổng tài sản tăng 15,3% so với đầu năm, vượt 1 triệu tỷ đồng, các chỉ tiêu cốt lõi tăng trưởng ổn định…
Sáng 28/10, các công ty kinh doanh vàng đồng loạt tăng giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Sau hơn 2 tiếng mở cửa, giá vàng miếng tăng phổ biến 700 nghìn - 1 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng nhẫn giảm nhẹ hơn, dao động từ 400 nghìn - 1 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu…
Theo nhận định của các chuyên gia, so với môi trường đầu tư cách đây vài năm thì thời điểm hiện tại nhà đầu tư cần chuyển hướng nhìn vào khả năng thanh khoản, khả năng đáp ứng nhu cầu thực... để dự án trở thành hàng hóa có khả năng thanh khoản. Nếu không sẽ dễ rơi vào tình cảnh tồn kho như số liệu Bộ Xây dựng vừa công bố mới đây.
Thảo luận Luật Nhà ở (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội cho rằng, đối với các dự án nhà ở cho thuê do Nhà nước đầu tư để dẫn dắt thị trường thì cần yêu cầu công khai đầy đủ cấu phần giá thành gồm chi phí đất, xây dựng, tài chính, quản lý, vận hành, bảo trì và các khoản chi phí hợp pháp khác. Việc công khai này giúp hình thành mặt bằng tham chiếu đáng tin cậy cho thị trường...
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...