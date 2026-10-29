IFC tại TP.HCM đặt mục tiêu có giao dịch đầu tiên trong tháng 11

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu chuyển trọng tâm từ xây dựng tổ chức, thu hút thành viên sang phát triển thị trường và triển khai các giao dịch thực tế cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM…

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc với đại diện các thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) vào ngày 28-10, tại TPHCM. Ảnh: C4IR

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) đặt mục tiêu có những giao dịch đầu tiên ngay trong tháng 11/2026. Để hiện thực hóa mục tiêu này, yêu cầu đặt ra không chỉ là thu hút thành viên và nguồn vốn cam kết, mà còn phải hoàn thiện các điều kiện pháp lý, xác định những giao dịch có thể triển khai và phân công rõ trách nhiệm xử lý từng vướng mắc.

Đây là định hướng được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế, nhấn mạnh tại buổi làm việc với 10 thành viên của VIFC-HCMC chiều 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc với đại diện các thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) vào ngày 28-10, tại TPHCM. Ảnh: C4IR "Thứ nhất, tập trung đưa Trung tâm Tài chính quốc tế đi vào hoạt động thực chất và phấn đấu có những giao dịch đầu tiên ngay trong tháng 11/2026. Thứ hai, khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, bảo đảm đồng bộ, đúng thẩm quyền và kiểm soát được rủi ro. Thứ ba, phát triển IFC Việt Nam trở thành hệ sinh thái tài chính hiện đại, có năng lực cạnh tranh quốc tế, gắn với nhu cầu phát triển của nền kinh tế. Bên cạnh các nhiệm vụ cấp bách, phải xác định rõ tầm nhìn dài hạn".

Theo Phó Thủ tướng, Trung tâm đã đạt những kết quả bước đầu trong thu hút thành viên, xây dựng hành lang pháp lý, tổ chức bộ máy và chuẩn bị các điều kiện vận hành. Tuy nhiên, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là chuyển những nền tảng ban đầu thành hoạt động thực chất.

“Nhiệm vụ hiện nay phải chuyển mạnh từ thiết lập tổ chức sang vận hành thực chất; từ thu hút thành viên sang phát triển thị trường; từ cam kết đầu tư sang giao dịch và dòng vốn thực tế”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Từ các kiến nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhu cầu thị trường được thể hiện ở nhiều lĩnh vực, từ huy động vốn cho giáo dục, hạ tầng, năng lượng và logistics đến quỹ đầu tư, quản lý tài sản, dịch vụ tài chính, thanh toán và công nghệ tài chính. Theo Phó Thủ tướng, thay vì phát triển dàn trải nhiều sản phẩm nhưng chưa có hoạt động thực tế, cần ưu tiên những giao dịch có khả năng triển khai ngay.

Cơ quan điều hành được yêu cầu phối hợp với từng thành viên xác định cụ thể các giao dịch có thể thực hiện trong tháng 11/2026. Mỗi giao dịch cần có đối tác, phương án vốn, cấu trúc giao dịch và cơ sở pháp lý rõ ràng, đồng thời xác định những vướng mắc cần xử lý cùng trách nhiệm của từng cơ quan liên quan.

Mục tiêu có giao dịch sớm phải đi cùng yêu cầu tuân thủ đầy đủ các quy định về cấp phép, an toàn tài chính, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. Theo đó, các giao dịch tiên phong cần bảo đảm tính hợp pháp, khả thi và có khả năng nhân rộng, qua đó tạo dựng niềm tin cho thị trường trong giai đoạn đầu.

BẢO ĐẢM SỰ THỐNG NHẤT GIỮA IFC ĐÀ NẴNG VÀ TP.HCM

Một trong những nhiệm vụ cấp thiết là xử lý các vướng mắc về tài khoản vốn, ngoại hối, hoạt động ngân hàng, quỹ đầu tư, quản lý tài sản, chính sách thuế và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Đây là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng triển khai các giao dịch và sức hấp dẫn của Trung tâm đối với các định chế tài chính quốc tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan phân loại kiến nghị theo thẩm quyền và tính chất pháp lý để có phương án xử lý phù hợp. Những vấn đề đã có cơ sở pháp lý và thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý hoặc Cơ quan điều hành phải được chủ động giải quyết, nhất là các thủ tục về hồ sơ, tài khoản, thanh toán và phối hợp thực hiện.

Đối với những nội dung cần hoàn thiện hướng dẫn hoặc quy trình, cơ quan có thẩm quyền phải xác định rõ thời hạn và trách nhiệm ban hành, không đặt thêm điều kiện, thủ tục không cần thiết. Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung nghị định hoặc văn bản pháp luật có hiệu lực cao hơn phải được rà soát kỹ về căn cứ pháp lý, thẩm quyền, tác động và tính đồng bộ.

Trước mắt, các cơ quan cần tập trung xử lý những điểm nghẽn ảnh hưởng trực tiếp đến các giao dịch đầu tiên, trong đó có cơ chế tài khoản, ngoại hối, thanh toán và điều kiện hoạt động của ngân hàng thành viên; quy trình thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư, công ty quản lý tài sản, công ty đầu tư; cũng như cơ chế thử nghiệm đối với các sản phẩm và mô hình tài chính mới.

Đối với đề xuất xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định liên quan đến IFC, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan nghiên cứu kỹ cơ sở pháp lý, bảo đảm tính thống nhất và khả thi của phương án.

“Tinh thần chung là tháo gỡ nhanh, đúng điểm nghẽn, đúng thẩm quyền; tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động hợp pháp của thị trường nhưng không tạo khoảng trống quản lý, không đánh đổi an toàn hệ thống tài chính”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Bên cạnh mục tiêu ngắn hạn là triển khai các giao dịch đầu tiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng IFC Việt Nam thành một hệ sinh thái tài chính hiện đại, có khả năng kết nối nguồn vốn trong nước và quốc tế, cung cấp dịch vụ chuyên sâu và hỗ trợ nhu cầu phát triển của nền kinh tế.

Theo định hướng này, IFC không chỉ là nơi thu hút vốn đầu tư hoặc đặt trụ sở của các tổ chức tài chính, mà còn cần có khả năng tổ chức thị trường, phát triển sản phẩm và phân bổ vốn hiệu quả.

Trước mắt, các lĩnh vực cần được ưu tiên gồm thị trường vốn, quỹ đầu tư và quản lý tài sản, tài trợ dự án, tài chính hạ tầng, tài chính xanh, tài chính thương mại, logistics và các dịch vụ tài chính hỗ trợ chuỗi cung ứng. Trên cơ sở nhu cầu thực tế và điều kiện triển khai, Trung tâm có thể từng bước phát triển tài chính số, thị trường hàng hóa và các sản phẩm mới.

Để các hoạt động này vận hành hiệu quả, hệ sinh thái cần có sự tham gia đồng bộ của ngân hàng, quỹ đầu tư, đơn vị tư vấn và thu xếp vốn, tổ chức lưu ký, thanh toán, bảo hiểm, xếp hạng tín nhiệm, tư vấn pháp lý và các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp.

Chất lượng thể chế, hạ tầng công nghệ, cơ chế giải quyết tranh chấp, năng lực quản lý và giám sát, cùng đội ngũ nhân lực tài chính quốc tế sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh của IFC.

Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu bảo đảm sự phát triển thống nhất, bổ trợ giữa hai địa điểm của IFC Việt Nam tại TP.HCM và Đà Nẵng, phát huy lợi thế riêng của từng địa phương, tránh phân tán nguồn lực và hướng tới hình thành một hệ sinh thái tài chính có khả năng kết nối với thị trường khu vực và thế giới.

Theo đó, hiệu quả của IFC không chỉ được đánh giá qua quy mô vốn thu hút, mà còn ở lượng vốn thực tế được huy động và giải ngân, các dịch vụ tài chính có giá trị gia tăng cao được phát triển tại Việt Nam và đóng góp đối với tăng trưởng, đổi mới sáng tạo cũng như năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẦU RA

Để đẩy nhanh tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu Cơ quan điều hành VIFC-HCMC làm việc với từng thành viên, lựa chọn và hoàn thiện danh mục giao dịch ưu tiên có khả năng triển khai trong tháng 11/2026. Trong đó:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chủ trì xử lý các kiến nghị về tài khoản, ngân hàng thành viên, ngoại hối, chuyển vốn và thanh toán; phân định rõ những nội dung có thể giải quyết theo quy định hiện hành, những vấn đề cần hướng dẫn và những nội dung phải sửa đổi pháp luật.

Bộ Tài chính chủ trì xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý, tập trung vào quỹ đầu tư, quản lý tài sản, thị trường vốn, chính sách tài chính và thuế. Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát phương án sửa đổi, bổ sung các nghị định về IFC, báo cáo danh mục nội dung cần xử lý, phương án thực hiện, cơ quan chủ trì và lộ trình trong thời hạn 30 ngày.

UBND TP.HCM có trách nhiệm bảo đảm điều kiện hoạt động cho Cơ quan điều hành, phối hợp với các bộ, ngành và doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, phát triển hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ. Thành phố cũng được yêu cầu lựa chọn các chương trình phát triển trung hạn về thị trường vốn, quản lý tài sản, hạ tầng tài chính và nhân lực quốc tế, gắn với mục tiêu, nguồn lực, đối tác và tiến độ cụ thể.

Đối với các doanh nghiệp, định chế tài chính và nhà đầu tư thành viên, Phó Thủ tướng đề nghị chủ động bố trí nguồn lực, hoàn thiện hồ sơ và kế hoạch kinh doanh, chuyển các đề xuất thành giao dịch, dự án và hoạt động thực tế. Các kiến nghị chính sách cần gắn với nhu cầu giao dịch cụ thể, có căn cứ pháp lý và phương án xử lý rõ ràng.

Đáng chú ý, việc theo dõi tiến độ không chỉ dựa trên số lượng giấy phép, văn bản hoặc quy mô vốn dự kiến. Các tiêu chí đánh giá cần phản ánh kết quả thực tế, gồm giao dịch được triển khai, vốn quốc tế được huy động và giải ngân, dịch vụ được cung cấp, hiệu quả xử lý thủ tục và mức độ an toàn, minh bạch của thị trường.

Trước đó, VIFC-HCMC công bố 10 thành viên cùng các kế hoạch đầu tư, huy động vốn trong nhiều lĩnh vực với tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp đạt 33,63 triệu USD. Trong giai đoạn 2026–2027, tổng quy mô vốn cam kết đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD và dự kiến lũy kế đến năm 2030 đạt 3 tỷ USD.

Những con số này cho thấy quy mô nguồn lực dự kiến được huy động trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, để chuyển các cam kết thành đóng góp thực chất cho nền kinh tế, VIFC-HCMC cần sớm hình thành các giao dịch cụ thể, đồng thời bảo đảm khuôn khổ pháp lý minh bạch, khả năng vận hành và niềm tin của nhà đầu tư.