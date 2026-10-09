Kết nối làng nghề với du lịch để phát triển kinh tế nông thôn

Tối 8/10/2026, tại số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026; Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn và Lễ trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, cho biết làng nghề là một phần thân thuộc trong đời sống và văn hóa Việt Nam. Qua nhiều thế hệ, người dân đã biến những vật liệu gần gũi như đất, tre, gỗ, sợi thành các sản phẩm hữu ích, tinh tế, chứa đựng kinh nghiệm, sự kiên nhẫn và dấu ấn văn hóa của từng vùng đất.
Theo ông Tiến, bảo tồn làng nghề cần gắn với khả năng sống được bằng nghề. Khi sản phẩm có thị trường, người thợ có thu nhập ổn định, các gia đình sẽ có điều kiện truyền nghề, còn người trẻ có thêm động lực gắn bó với quê hương. Đây chính là mối liên hệ giữa gìn giữ văn hóa và phát triển kinh tế nông thôn.
Tuy nhiên, nhiều cơ sở làng nghề vẫn sản xuất nhỏ lẻ, thiết kế, bao bì và phương thức giới thiệu sản phẩm chưa theo kịp nhu cầu thị trường; khả năng tiếp cận các kênh phân phối còn hạn chế. Trong khi đó, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, công năng, nguồn gốc và trách nhiệm môi trường. Vì vậy, sản phẩm làng nghề cần vừa giữ bản sắc, vừa thích ứng với nhu cầu hiện đại.
Hội chợ năm nay, các sản phẩm được giới thiệu đa dạng, từ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống đến sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên và đặc sản các vùng miền. Đây cũng là cơ hội để nghệ nhân, người thợ, doanh nghiệp, hợp tác xã lắng nghe thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng đầu ra.
Một điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn. Nếu hội chợ đưa sản phẩm đến người tiêu dùng, du lịch lại đưa du khách đến nơi sản phẩm được tạo ra, gặp nghệ nhân và trải nghiệm đời sống văn hóa. Sự kết hợp này có thể tạo thêm nguồn thu cho cộng đồng".
Thông qua không gian “Ngôi nhà chung”, các hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghề, văn hóa, ẩm thực, trò chơi dân gian và kết nối doanh nghiệp lữ hành, những giá trị của nông thôn Việt Nam được giới thiệu sinh động hơn.
Ông Tiến cũng lưu ý, để du khách đến và quay trở lại, các điểm đến cần chú trọng những yếu tố thiết thực như giao thông thuận tiện, không gian sạch sẽ, nhà vệ sinh phù hợp, giá dịch vụ rõ ràng, đón tiếp thân thiện và bảo đảm an toàn.
Việc kết nối làng nghề với du lịch cũng đòi hỏi sự hợp tác giữa nghệ nhân, doanh nghiệp lữ hành và địa phương. Khi các bên cùng xây dựng sản phẩm, thống nhất chất lượng dịch vụ và cơ chế chia sẻ lợi ích, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn sẽ có thêm nền tảng để phát triển bền vững.
Ba hoạt động gồm: Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026, Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn và Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 được tổ chức đồng thời từ ngày 8-12/10/2026, tạo thành chuỗi hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại và phát triển kinh tế nông thôn.
Hội chợ Làng nghề Việt Nam với gần 100 gian hàng và khu triển lãm chung rộng 120 m2, quy tụ trên 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố. Hội chợ giới thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
Các sản phẩm tiêu biểu được trưng bày gồm: mây tre đan Phú Vinh, tò he Xuân La, mộc Kim Bồng, gốm Phù Lãng, tranh Đông Hồ, đồng Đại Bái, lụa đũi Nam Cao, cùng nhiều đặc sản như gạo Điện Biên, chè Thái Nguyên, hoa quả Mộc Châu, chả mực Hạ Long, hành tỏi Lý Sơn, xoài Cao Lãnh, hủ tiếu Sa Đéc, na Chi Lăng...
Điểm mới của Hội chợ năm 2026 là đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối cơ sở sản xuất với doanh nghiệp phân phối, siêu thị và thương mại điện tử; tổ chức livestream bán hàng trên TikTok Shop và ứng dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các nghệ nhân, thợ giỏi đạt giải cũng được mời thao diễn, giới thiệu nghề truyền thống và giao lưu với khách tham quan.
Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp tổ chức, giới thiệu các mô hình du lịch tiêu biểu trên cả nước. Không gian “Ngôi nhà chung” tái hiện đặc trưng du lịch ba miền, kết hợp hình ảnh, phim tư liệu, mô hình và sản phẩm, hướng tới quảng bá du lịch xanh, bền vững.
Trong khuôn khổ Tuần lễ, ngày 9/10 sẽ diễn ra Hội nghị quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại du lịch nông thôn Việt Nam. Các hoạt động trải nghiệm gồm: biểu diễn văn hóa nghệ thuật, trình diễn nghề truyền thống, chế biến và thưởng thức đặc sản, trò chơi dân gian, trải nghiệm số tương tác và kết nối trực tiếp giữa địa phương, hợp tác xã, nông dân với doanh nghiệp lữ hành.
Trước đó, hoạt động diễu hành xe đạp quảng bá du lịch nông nghiệp, nông thôn được tổ chức trên một số tuyến phố Hà Nội từ ngày 6-8/10.
Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 mang thông điệp “Tinh hoa nghề Việt sáng tạo, nâng tầm giá trị và hội nhập”. Đây là lần thứ 6 Hội thi được tổ chức trên phạm vi cả nước, với 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả tham gia, thuộc 5 nhóm sản phẩm. Hội đồng Giám khảo gồm 11 chuyên gia, nhà quản lý và nhà nghiên cứu.
Sự kết nối giữa ba hoạt động hình thành chuỗi giá trị từ bảo tồn nghề truyền thống, sáng tạo sản phẩm, quảng bá, trải nghiệm đến phát triển du lịch, kết nối thị trường và tiêu thụ, góp phần đưa các giá trị văn hóa làng nghề trở thành nguồn lực phát triển kinh tế nông thôn bền vững.
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