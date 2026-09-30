Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2026: Từ sản phẩm truyền thống đến thị trường số
CChu Khôi
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Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 8-12/10 tại Hà Nội, với sự tham gia của gần 100 gian hàng đền từ hơn 50 đơn vị thuộc 18 tỉnh, thành phố. Điểm mới của sự kiện năm nay là tăng cường ứng dụng công nghệ số, livestream bán hàng, truy xuất nguồn gốc, đồng thời kết nối sản phẩm làng nghề với du lịch nông nghiệp, nông thôn...
Ngày 30/9/2026, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến
thương mại Nông nghiệp tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chuỗi sự kiện, gồm: Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026; Tuần lễ quảng bá, kết nối du
lịch nông nghiệp, nông thôn; và Lễ trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ
Việt Nam năm 2026.
ĐƯA
LÀNG NGHỀ LÊN NỀN TẢNG SỐ
Theo
Ban tổ chức, chuỗi sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 8-12/10 tại Nhà Triển lãm Nông
nghiệp, số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, hướng tới quảng bá sản
phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn; tôn
vinh nghệ nhân, thợ thủ công và tăng cường kết nối sản phẩm với thị trường.
Hội
chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 có gần 100 gian hàng và khu triển lãm chung trên diện tích 120 m2, với sự tham gia của hơn 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố.
Các
sản phẩm được giới thiệu khá đa dạng, từ mây tre đan, gốm sứ, sơn mài, lụa, thổ
cẩm, đồ gỗ, kim loại đến các sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm được bảo
hộ chỉ dẫn địa lý và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
Nhiều
sản phẩm làng nghề đặc trưng sẽ góp mặt tại Hội chợ như mây tre đan Phú Vinh,
tò he Xuân La, mộc Kim Bồng, lụa đũi Nam Cao, đồng Đại Bái, gốm Phù Lãng, tranh
khắc gỗ dân gian Đông Hồ, chiếu cói Long Định, mỹ nghệ lục bình Mỹ Hiệp.
Bên
cạnh sản phẩm thủ công mỹ nghệ là nhóm nông sản, thực phẩm đặc trưng của nhiều
địa phương như gạo tám Điện Biên, gạo Séng Cù Lào Cai, chè Thái Nguyên, hoa quả
sấy Mộc Châu, thạch đen Cao Bằng, bánh đa Đô Lương, chả mực Hạ Long, thịt trâu
gác bếp Điện Biên, hải sản Phan Thiết, hành tỏi Lý Sơn, quế Trà Bồng, xoài Cao
Lãnh, nem Lai Vung...
Điểm
mới đáng chú ý tại Hội chợ năm nay là tăng cường ứng dụng công nghệ số trong
quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Ban tổ chức dự kiến tổ chức các phiên
livestream quảng bá, bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP trên TikTok
Shop trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Các
sản phẩm trưng bày cũng được ứng dụng mã QR để khách tham quan có thể tra cứu
nguồn gốc và thông tin sản phẩm.
Ban tổ chức cho biết việc kết hợp giữa trưng bày trực tiếp với bán hàng trên nền tảng
số nhằm giúp các cơ sở sản xuất làng nghề mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng,
đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp phân phối, siêu thị và các kênh
thương mại điện tử.
Cùng
với hoạt động giao thương, Hội chợ còn tổ chức giao lưu với nghệ nhân, thợ
giỏi; trong đó các nghệ nhân đạt giải tham gia thuyết trình, giới thiệu sản
phẩm và thao diễn nghề truyền thống.
Các
đoàn nghệ nhân, thợ thủ công, cán bộ nông nghiệp địa phương và sinh viên các
trường nông nghiệp cũng được tổ chức tham quan, tìm hiểu về liên kết chuỗi giá
trị, nhu cầu thị trường và những xu hướng mới trong sản xuất nông nghiệp bền
vững.
KẾT
NỐI LÀNG NGHỀ VỚI DU LỊCH NÔNG THÔN
Cùng
với Hội chợ, Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn được tổ
chức tại khu vực ngoài trời của Nhà Triển lãm Nông nghiệp, hướng tới quảng bá
văn hóa, điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn Việt Nam.
Điểm
nhấn của Tuần lễ là không gian “Ngôi nhà chung” được thiết kế theo đặc trưng ba
miền. Khu vực miền Bắc gợi vẻ đẹp núi rừng Việt Bắc với nhà sàn, cối xay nước;
miền Trung tái hiện hình ảnh nón Huế, phố cổ Hội An; trong khi miền Nam mang
đến không gian miền Tây sông nước với kênh rạch, thuyền hoa và trái cây.
Tại
đây, nhiều mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu được giới thiệu
trực tiếp như du lịch văn hóa dân tộc Tày Bản làng Thái Hải, Ecohost Hải Hậu,
các mô hình du lịch làng nghề của Hợp tác xã lụa đũi Nam Cao, Hợp tác xã Sinh
Dược, làng mộc Kim Bồng, cùng các mô hình du lịch sinh thái, du lịch tuần hoàn
và du lịch dưới tán rừng.
Sáng
9/10, Hội nghị quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại du lịch nông thôn Việt
Nam dự kiến có khoảng 150-200 đại biểu tham dự. Nội dung tập trung giới thiệu
các điểm đến, mô hình du lịch tiêu biểu, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp lữ
hành với các điểm du lịch nông thôn và trao đổi, ký kết hợp tác giữa các bên.
Không
gian trải nghiệm cũng được tổ chức với các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ
thuật, trình diễn nghề truyền thống, làm gốm, tranh Đông Hồ, tò he, dệt thổ
cẩm, quay tơ dệt lụa; trải nghiệm ẩm thực và trò chơi dân gian.
Ban
tổ chức dự kiến kết nối trực tiếp địa phương, nông dân, nhà vườn, hợp tác xã
với doanh nghiệp lữ hành, đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên báo điện tử,
TikTok, YouTube, minigame và livestream quảng bá sự kiện.
Mục
tiêu của Tuần lễ là gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và tri thức bản địa
với phát triển du lịch, qua đó mở rộng sinh kế cho người dân nông thôn.
Trong
khuôn khổ chuỗi sự kiện, Lễ trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt
Nam năm 2026 diễn ra tối 8/10. Đây là năm thứ 6 Hội thi được tổ chức trên phạm
vi cả nước, với thông điệp “Tinh hoa nghề Việt sáng tạo, nâng tầm giá trị và
hội nhập”.
Hội thi tiếp nhận 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả. Trong
đó, miền Bắc có 359 sản phẩm của 203 tác giả; miền Trung có 58 sản phẩm của 32
tác giả và miền Nam có 36 sản phẩm của 21 tác giả.
Các sản phẩm dự thi thuộc 5
nhóm gồm gốm sứ và thủy tinh; dệt, thêu, đan, móc; mây, tre, lá; đá, gỗ mỹ
nghệ, sơn mài, khảm trai và nhóm sản phẩm khác như sừng, kim khí, hoa, tranh. Các
sản phẩm đạt giải sẽ được trưng bày tại khu triển lãm chung của Hội chợ trong
suốt thời gian diễn ra sự kiện.
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