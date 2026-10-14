Khai mạc chuỗi ba triển lãm quốc tế: Đòn bẩy nâng cao năng lực sản xuất nội địa
VVũ Khuê
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Chuỗi triển lãm quốc tế về công nghiệp chế tạo, đóng gói và bán dẫn tại Hà Nội đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy nội địa hóa và kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu...
Ngày 13/10/2026, tại Trung tâm Triển
lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, chuỗi ba triển lãm quốc tế chuyên ngành
đã đồng thời khai mạc và dự kiến diễn ra đến hết ngày 15/10/2026.
Ba sự kiện
bao gồm Triển lãm Quốc tế về Công nghệ Xử lý, Chế biến và Đóng gói (ProPak
Hanoi 2026); Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về Cơ khí Chính xác và Sản xuất Chế
tạo (MTA Hanoi 2026) và Triển lãm Quốc tế về Điện tử và Điện tử Bán dẫn tại
Việt Nam (SemiTronics Vietnam 2026).
CHUYỂN TRỌNG TÂM SANG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SẢN XUẤT NỘI ĐỊA
Đánh giá về quy mô sự kiện, ông Ian
Roberts, Phó Chủ tịch cấp
cao khu vực Châu Á, Tập đoàn Informa Markets, cho biết chuỗi triển lãm năm nay
có sự tham gia của hơn 300 đơn vị trưng bày đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện tổ
chức đồng thời các gian hàng quốc tế, hội thảo chuyên ngành, chương trình đào
tạo cùng các hoạt động kết nối giao thương.
Sự giao thoa giữa ba lĩnh vực then
chốt này tại cùng một không gian triển lãm sẽ tạo nên một hệ sinh thái B2B hoàn
chỉnh, mở ra cơ hội lớn giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận máy móc, công
nghệ tiên tiến, xúc tiến đầu tư và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa cho các ngành
công nghiệp chủ lực.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Chu Việt
Cường, đại diện Cục Công
nghiệp (Bộ Công Thương), khẳng định cơ khí chính xác, chế biến – bao bì cùng điện tử – bán dẫn là
những ngành công nghiệp nền tảng, đóng vai trò then chốt đối với quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt
Nam.
Theo ông Cường, Việt Nam tiếp
tục là điểm đến quan trọng của dòng vốn đầu tư quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh
vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ
và hình thành nhiều chuỗi sản xuất có quy mô khu vực cũng như toàn cầu.
Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển
mới, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao hơn nữa năng lực của doanh nghiệp trong
nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.
"Chúng ta cần chuyển từ tư duy chủ yếu dựa vào thu hút đầu tư sang phát triển năng lực sản xuất trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tăng
cường khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng", ông Cường nhấn mạnh.
Định hướng này cũng phù hợp với Quyết
định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung phát triển các ngành
công nghiệp nền tảng, công nghệ cao nhằm gia tăng giá trị và từng bước nâng cao
năng lực tự chủ của nền kinh tế. Bên cạnh đó, Nghị định số 205/2025/NĐ-CP tiếp
tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện
để doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và phát
triển các sản phẩm thuộc các ngành, lĩnh vực ưu tiên.
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM
Đại diện Cục Công nghiệp nhấn mạnh, Bộ
Công Thương xác định phát triển công nghiệp hỗ trợ trong thời gian tới cần
chuyển mạnh từ hỗ trợ riêng lẻ sang phát triển năng lực doanh nghiệp và phát
triển chuỗi cung ứng. Trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực công
nghệ, chất lượng, quản trị, chuyển đổi số, tự động hóa, truy xuất nguồn gốc và
khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, tăng cường liên kết
giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy hoạt động tìm kiếm,
đánh giá và phát triển nhà cung cấp trong nước nhằm gia tăng giá trị tạo ra tại
Việt Nam và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.
Đối với từng lĩnh vực cụ thể, ông Cường chỉ rõ, trong ngành cơ khí chính xác và chế tạo, cần tiếp tục phát
triển năng lực gia công chính xác, khuôn mẫu, đồ gá, linh kiện, phụ tùng và các
sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, đồng thời đẩy mạnh tự động hóa, robot và
sản xuất thông minh.
Trong lĩnh vực chế biến, thực phẩm và bao bì, việc ứng
dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa, tiết kiệm năng lượng và kiểm soát chất
lượng sẽ góp phần nâng cao năng suất và giá trị gia tăng.
Riêng với ngành điện
tử và bán dẫn, bên cạnh thu hút đầu tư, Việt Nam cần từng bước phát triển năng
lực trong nước về thiết kế, linh kiện, vật liệu, thiết bị, đóng gói, kiểm thử
và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị
toàn cầu.
Từ góc độ quản lý nhà nước, đại diện
Cục Công nghiệp kỳ vọng các triển lãm không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày,
giới thiệu sản phẩm, mà thực sự trở thành cầu nối giữa công nghệ, doanh nghiệp,
thị trường và chuỗi cung ứng. Qua đó, nhiều hợp đồng, chương trình hợp tác, dự
án đầu tư và các chương trình phát triển nhà cung cấp Việt Nam cho các tập đoàn
quốc tế sẽ tiếp tục được mở ra.
ProPak Hanoi 2026 giới thiệu các công nghệ và giải pháp trong lĩnh vực bao bì, chế biến thực phẩm, công nghệ đồ uống, nguyên vật liệu, dược phẩm, logistics và chuỗi cung ứng lạnh. Không chỉ là nơi giới thiệu thiết bị, ProPak Hanoi được định vị như một không gian để doanh nghiệp đối chiếu công nghệ theo hiệu suất, độ ổn định vận hành và hiệu quả đầu tư, qua đó lựa chọn giải pháp phù hợp và hạn chế rủi ro trong quá trình nâng cấp sản xuất.
Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về Cơ khí Chính xác và Sản xuất Chế tạo (MTA Hanoi 2026) tập trung vào công nghệ cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo, với các dòng máy gia công chính xác, trung tâm CNC nhiều trục, dụng cụ cắt gọt, thiết bị đo lường, kiểm soát chất lượng, hệ thống tự động hóa và giải pháp vận hành nhà máy. Triển lãm có sự tham gia của các doanh nghiệp, thương hiệu công nghệ trong nước và quốc tế, trong đó có hai nhóm gian hàng Hàn Quốc.
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