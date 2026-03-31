Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói
Minh Huy
31/03/2026, 14:00
Triển lãm quốc tế ProPak Vietnam 2026 với sự góp mặt của hơn 450 doanh nghiệp đến từ 32 quốc gia, không chỉ là nơi trưng bày công nghệ mà còn trở thành “điểm so sánh” hiệu suất, giúp doanh nghiệp tối ưu đầu tư trong bối cảnh ngành chế biến - đóng gói bước vào giai đoạn phát triển mới...
Ngày 31/3/2026, với sự bảo trợ của Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, Informa
Markets Việt Nam chính thức khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 19 về Công nghệ
Xử lý, Chế biến & Đóng gói Bao bì, DrinkTech Vietnam 2026 (ProPak Vietnam
2026).
Bên
cạnh đó, hai triển lãm quốc tế khác đồng thời được tổ chức là Triển lãm Quốc tế
lần thứ 3 về Công nghệ Đồ uống tại Việt Nam và Plastics & Rubber Vietnam
2026 và Triển lãm Quốc tế lần thứ 13 về công nghệ, nguyên phụ liệu và thiết bị
máy móc ngành Nhựa và Cao su tại Việt Nam.
Chuỗi
3 triển lãm diễn ra từ 31/3 - 2/4/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài
Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện dự kiến đón hơn 11.000 khách tham quan
thương mại trong nước và quốc tế, bao gồm các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp,
thành viên ban giám đốc và nhiều cấp cao khác đến giao lưu, tìm kiếm cơ hội
thương mại và cập nhật thông tin mới nhất về xu hướng ngành.
Theo
ban tổ chức, bước sang năm 2026, ngành chế biến - đóng gói tại Việt Nam và khu
vực đang đi vào giai đoạn “tái sàng lọc” quyết liệt khi doanh nghiệp đồng thời
đối mặt với áp lực chi phí, tiêu chuẩn thị trường ngày càng chặt, và yêu cầu tối
ưu năng suất theo dữ liệu.
Bà Annie Trần, Quản lý dự án cấp cao, Infoma Market Việt Nam, cho biết lợi
thế cạnh tranh hiện nay không còn đến từ quy mô đơn thuần, mà nằm ở khả năng vận
hành hiệu quả và ổn định, được chứng minh bằng các chỉ số quản trị như OEE, tỷ
lệ lỗi, mức tiêu hao năng lượng/nước/khí, suất tiêu hao vật tư, tỷ lệ phế phẩm
và đặc biệt là TCO (Total Cost of Ownership) trong suốt vòng đời thiết bị.
Trong bối cảnh đó, mọi quyết định đầu tư công nghệ cần chuyển từ “cảm tính”
sang “bằng chứng”, từ “mua máy” sang “mua hiệu suất”.
“Không
chỉ là nơi trưng bày giải pháp, chuỗi sự kiện sẽ đóng vai trò như một “mặt
phẳng so sánh” của ngành, nơi doanh nghiệp có thể đối chiếu công nghệ theo hiệu
suất, độ ổn định vận hành và tổng chi phí sở hữu, từ đó lựa chọn cấu hình phù hợp,
giảm rủi ro đầu tư sai và nâng cấp năng lực cạnh tranh một cách thực chất”, bà
Annie Trần nhấn mạnh.
Đồng
quan điểm, ông Joseph Ross Jocson, Chủ tịch Liên đoàn bao bì Châu Á (APF), nhận
định ngành bao bì đang bước vào giai đoạn chuyển đổi, vượt xa vai trò truyền thống
bảo vệ và phân phối sản phẩm để trở thành điểm giao thoa của công nghệ, trách
nhiệm môi trường và kỳ vọng người tiêu dùng. Hai động lực chính thúc đẩy quá
trình này là phát triển bền vững và đổi mới.
Trong
đó, phát triển bền vững không còn là mục tiêu dài hạn mà đã trở thành yêu cầu cấp
thiết, thể hiện qua sự thay đổi trong cách doanh nghiệp vận hành, chính phủ ban
hành chính sách và người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm. Ngành bao bì vì vậy phải
tái tư duy từ thiết kế, sản xuất đến thu hồi vật liệu theo hướng giảm thiểu chất
thải, tối ưu tài nguyên và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.
Đồng
thời, đổi mới công nghệ đóng vai trò nền tảng. Bao bì thông minh, tự động hóa,
trí tuệ nhân tạo (AI) và vật liệu mới đang góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm
lãng phí và gia tăng tính minh bạch, an toàn cho sản phẩm.
Sự kiện có tổng diện tích hơn 13.000m2, với sự góp mặt của hơn 450 đơn vị trưng bày đến từ 32 quốc gia
và vùng lãnh thổ như: Anh, Áo, Ấn
Độ, Bỉ, Canada, Cộng hòa Séc, Đài Loan, Đức, Hàn Quốc, Hà Lan, Hồng Kông,
Indonesia, Malaysia, Mỹ, New Zealand, Nhật Bản, Pháp, Philippines, Phần Lan,
Singapore, Tây Ban Nha, Thái Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ,
Úc, Việt Nam... cùng với đó là sự tham gia của 6 nhóm gian hàng quốc tế.
Bên
cạnh không gian trưng bày, triển lãm còn chào đón sự tham gia của các thương hiệu
hàng đầu trong ngành như: Airlock Vietnam, Bericap Việt Nam, FPT Food Process
Technology Viet Nam Co., Ltd, GEA Việt Nam, IGUS Việt Nam, ISHIDA Việt Nam,
Kyouwa Việt Nam, MKT Group, Multivac Việt Nam, Roeder Vietnam, Saikopack Việt
Nam, Spirax Sarco Việt Nam, Technos Corp, The Packaging Technology,...
Theo
PGS.TS Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia, Rượu, Nước giải khát Việt Nam
(VBA), những sự kiện triển lãm giao thương quốc tế có ý nghĩa thiết thực đối với
doanh nghiệp và tổ chức. Bởi đây không chỉ là nơi giới thiệu máy móc thiết bị
và công nghệ, mà còn là không gian kết nối quan trọng để doanh nghiệp có thể
tìm kiếm các giải pháp, cập nhật xu hướng, mở rộng hợp tác và đưa ra những quyết
định đầu tư cho cơ sở trong chặng đường mới.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
