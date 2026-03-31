Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Minh Huy

31/03/2026, 14:00

Triển lãm quốc tế ProPak Vietnam 2026 với sự góp mặt của hơn 450 doanh nghiệp đến từ 32 quốc gia, không chỉ là nơi trưng bày công nghệ mà còn trở thành “điểm so sánh” hiệu suất, giúp doanh nghiệp tối ưu đầu tư trong bối cảnh ngành chế biến - đóng gói bước vào giai đoạn phát triển mới...

Chuỗi triển lãm có sự tham gia của hơn 450 doanh nghiệp đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Chuỗi triển lãm có sự tham gia của hơn 450 doanh nghiệp đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngày 31/3/2026, với sự bảo trợ của Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, Informa Markets Việt Nam chính thức khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 19 về Công nghệ Xử lý, Chế biến & Đóng gói Bao bì, DrinkTech Vietnam 2026 (ProPak Vietnam 2026).

Bên cạnh đó, hai triển lãm quốc tế khác đồng thời được tổ chức là Triển lãm Quốc tế lần thứ 3 về Công nghệ Đồ uống tại Việt Nam và Plastics & Rubber Vietnam 2026 và Triển lãm Quốc tế lần thứ 13 về công nghệ, nguyên phụ liệu và thiết bị máy móc ngành Nhựa và Cao su tại Việt Nam.

Chuỗi 3 triển lãm diễn ra từ 31/3 - 2/4/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện dự kiến đón hơn 11.000 khách tham quan thương mại trong nước và quốc tế, bao gồm các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp, thành viên ban giám đốc và nhiều cấp cao khác đến giao lưu, tìm kiếm cơ hội thương mại và cập nhật thông tin mới nhất về xu hướng ngành.

Theo ban tổ chức, bước sang năm 2026, ngành chế biến - đóng gói tại Việt Nam và khu vực đang đi vào giai đoạn “tái sàng lọc” quyết liệt khi doanh nghiệp đồng thời đối mặt với áp lực chi phí, tiêu chuẩn thị trường ngày càng chặt, và yêu cầu tối ưu năng suất theo dữ liệu.

Bà Annie Trần, Quản lý dự án cấp cao, Infoma Market Việt Nam, cho biết lợi thế cạnh tranh hiện nay không còn đến từ quy mô đơn thuần, mà nằm ở khả năng vận hành hiệu quả và ổn định, được chứng minh bằng các chỉ số quản trị như OEE, tỷ lệ lỗi, mức tiêu hao năng lượng/nước/khí, suất tiêu hao vật tư, tỷ lệ phế phẩm và đặc biệt là TCO (Total Cost of Ownership) trong suốt vòng đời thiết bị. Trong bối cảnh đó, mọi quyết định đầu tư công nghệ cần chuyển từ “cảm tính” sang “bằng chứng”, từ “mua máy” sang “mua hiệu suất”.

“Không chỉ là nơi trưng bày giải pháp, chuỗi sự kiện sẽ đóng vai trò như một “mặt phẳng so sánh” của ngành, nơi doanh nghiệp có thể đối chiếu công nghệ theo hiệu suất, độ ổn định vận hành và tổng chi phí sở hữu, từ đó lựa chọn cấu hình phù hợp, giảm rủi ro đầu tư sai và nâng cấp năng lực cạnh tranh một cách thực chất”, bà Annie Trần nhấn mạnh.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
ProPak Vietnam 2026  trưng bày những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực bao bì, chế biến thực phẩm, công nghệ đồ uống, nguyên vật liệu, dược phẩm, logistics và chuỗi cung ứng lạnh.

Đồng quan điểm, ông Joseph Ross Jocson, Chủ tịch Liên đoàn bao bì Châu Á (APF), nhận định ngành bao bì đang bước vào giai đoạn chuyển đổi, vượt xa vai trò truyền thống bảo vệ và phân phối sản phẩm để trở thành điểm giao thoa của công nghệ, trách nhiệm môi trường và kỳ vọng người tiêu dùng. Hai động lực chính thúc đẩy quá trình này là phát triển bền vững và đổi mới.

Trong đó, phát triển bền vững không còn là mục tiêu dài hạn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết, thể hiện qua sự thay đổi trong cách doanh nghiệp vận hành, chính phủ ban hành chính sách và người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm. Ngành bao bì vì vậy phải tái tư duy từ thiết kế, sản xuất đến thu hồi vật liệu theo hướng giảm thiểu chất thải, tối ưu tài nguyên và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

Đồng thời, đổi mới công nghệ đóng vai trò nền tảng. Bao bì thông minh, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) và vật liệu mới đang góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm lãng phí và gia tăng tính minh bạch, an toàn cho sản phẩm.

Sự kiện có tổng diện tích hơn 13.000m2, với sự góp mặt của hơn 450 đơn vị trưng bày đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Anh, Áo, Ấn Độ, Bỉ, Canada, Cộng hòa Séc, Đài Loan, Đức, Hàn Quốc, Hà Lan, Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Mỹ, New Zealand, Nhật Bản, Pháp, Philippines, Phần Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Thái Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Việt Nam... cùng với đó là sự tham gia của 6 nhóm gian hàng quốc tế.

Bên cạnh không gian trưng bày, triển lãm còn chào đón sự tham gia của các thương hiệu hàng đầu trong ngành như: Airlock Vietnam, Bericap Việt Nam, FPT Food Process Technology Viet Nam Co., Ltd, GEA Việt Nam, IGUS Việt Nam, ISHIDA Việt Nam, Kyouwa Việt Nam, MKT Group, Multivac Việt Nam, Roeder Vietnam, Saikopack Việt Nam, Spirax Sarco Việt Nam, Technos Corp, The Packaging Technology,...

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia, Rượu, Nước giải khát Việt Nam (VBA), những sự kiện triển lãm giao thương quốc tế có ý nghĩa thiết thực đối với doanh nghiệp và tổ chức. Bởi đây không chỉ là nơi giới thiệu máy móc thiết bị và công nghệ, mà còn là không gian kết nối quan trọng để doanh nghiệp có thể tìm kiếm các giải pháp, cập nhật xu hướng, mở rộng hợp tác và đưa ra những quyết định đầu tư cho cơ sở trong chặng đường mới.

Từ khóa:

Công nghệ chế biến đóng gói ngành bao bì Việt Nam Triển lãm ProPak Vietnam 2026

