Khai mạc Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp bao bì và in ấn lần thứ 21

Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp bao bì và in ấn - VietnamPrintPack 2023 khai diễn từ ngày 27 – 30/9/2023 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM đã quy tụ hơn 910 gian hàng của 411 đơn vị triển lãm đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Trung Quốc, Đức, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Slovakia, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thái Lan, Anh, Mỹ và Việt Nam.

Một trong những điểm nổi bật của triển lãm là sự góp mặt lần đầu tiên của tập đoàn Masterwork Group đến từ Trung Quốc trưng bày các sản phẩm như máy gấp – dán, máy cắt bế theo mẫu, dịch vụ in ấn bao bì toàn diện. Bên cạnh đó, tập đoàn Heidelberger Druckmaschinen AG đến từ Đức là nhà sản xuất máy in offset lớn nhất thế giới, sẽ kết hợp với Masterwork Group đồng trưng bày công nghệ tiên tiến của họ.

Các doanh nghiệp lớn, nổi tiếng trong ngành bao bì in ấn ở Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của các đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Như Công ty Trung Mỹ Á (TP.HCM) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh máy.

Công ty Trung Mỹ Á giới thiệu về dây chuyền sản xuất và phân phối các thiết bị, giải pháp in ấn và đóng gói bao bì tiên tiến nhất như các loại máy sau in, máy phun mã vạch, máy cắt laser, máy sản xuất thùng carton, máy dán hộp cao tốc, máy cán màng nhiệt toàn tự động, máy bế toàn tự động, máy định hình hộp giấy, máy bế đùn và các loại máy bế tròn tự động...

Vietnam PrintPark 2023 đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp in ấn bao bì dễ dàng tiếp cận hơn với các nhà cung cấp, khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước gặp gỡ trao đổi kinh doanh và hợp tác.

Ngoài triển lãm, sự kiện còn bao gồm chương trình hội thảo “Nhà máy in thông minh và kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số cho các doanh nghiệp ngành in”, với các chủ đề: Kinh nghiệm ứng dụng và triển khai giải pháp nhà máy thông minh cho ngành in và bao bì tại Việt Nam; làm sao để xây dựng nhà máy in thông minh theo kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ chuyển đổi số,...

Nghiên cứu của Hiệp hội Giấy và bột giấy Việt Nam (VPPA) cho biết, mức tiêu thụ bao bì giấy ở nước ta trong giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến sẽ tăng 12% nhờ tốc độ đô thị hóa.

Đối với ngành in, trong 3 năm gần đây đã đóng góp 1% GDP của cả nước, xấp xỉ 2 tỷ USD. Nếu cộng cả khối doanh nghiệp FDI thì tổng doanh thu ngành in và bao bì Việt Nam đạt 4 tỷ USD. Riêng ngành in TP.HCM chiếm khoảng 60% tổng doanh thu cả nước.