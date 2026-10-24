Khám phá bản sắc qua “Top 100 Điểm chạm Đà Nẵng”

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng, cho biết: Chương trình “Top 100 Điểm chạm Đà Nẵng” năm 2026 được thiết kế nhằm tìm kiếm và lan tỏa những trải nghiệm có khả năng tạo ấn tượng sâu sắc đối với du khách.
Khác biệt với các chương trình trước đây, danh sách này không chỉ tập trung vào các địa danh nổi tiếng mà còn mở rộng đến không gian văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên và đời sống địa phương. Điều này giúp du khách có cơ hội khám phá những giá trị văn hóa sâu sắc và cảm nhận sự gắn bó lâu dài với Đà Nẵng.
Trong sự kiện công bố vào ngày 23/10/2026, hơn 30 khách mời từ các cơ quan báo chí, truyền thông và những người sáng tạo nội dung đã tham gia trải nghiệm tại Làng cổ Lộc Yên và Bãi Sậy – Sông Đầm.
Tại Làng cổ Lộc Yên, khách mời được khám phá kiến trúc nhà cổ, nghề truyền thống và ẩm thực địa phương. Những hoạt động như tìm hiểu kỹ thuật nghề thủ công, thực hành làm sản phẩm từ mo cau và thưởng thức các món ăn bản địa đã giúp họ cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa địa phương.
Tiếp nối hành trình, Bãi Sậy – Sông Đầm mang đến cho đoàn khách cơ hội trải nghiệm cảnh quan sông nước và hệ sinh thái tự nhiên. Những hoạt động tham quan và quan sát thiên nhiên tại đây không chỉ giúp du khách cảm nhận nhịp sống miền sông nước mà còn nhận diện tiềm năng phát triển du lịch sinh thái bền vững.
Chương trình “Top 100 Điểm chạm Đà Nẵng” đã thu hút hơn 1.500 lượt đề xuất từ người dân, du khách và cộng đồng yêu mến Đà Nẵng. Sau quá trình bình chọn với hơn 42.000 lượt tham gia, danh sách Top 100 được hình thành từ sáu nhóm chủ đề: Bản sắc, Vị giác, Nguyên sơ, Tĩnh lặng, Khoảnh khắc và Đời sống. Mỗi nhóm chủ đề mang đến một góc nhìn khác nhau về Đà Nẵng, từ di sản văn hóa, ẩm thực đặc trưng đến thiên nhiên nguyên sơ và nhịp sống bình dị.
Không chỉ là một danh sách các điểm đến, "Top 100 Điểm chạm Đà Nẵng" 2026 còn là lời mời gọi du khách khám phá thành phố theo nhiều cách khác nhau. Mỗi điểm chạm đều có câu chuyện riêng, góp phần mở rộng hành trình trải nghiệm và tạo thêm cơ hội để các giá trị bản địa được nhận diện và gìn giữ.
Với thông điệp “Đà Nẵng – Chạm về nguyên bản”, chương trình không chỉ hướng đến việc quảng bá du lịch mà còn khuyến khích du khách hiểu hơn về văn hóa, yêu hơn con người và lưu giữ những cảm xúc riêng. Đây chính là yếu tố làm nên sức hấp dẫn bền lâu của Đà Nẵng, nơi mỗi hành trình đều mang lại những trải nghiệm đáng nhớ và sâu sắc.
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