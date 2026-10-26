Khánh Hòa quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 80/2026/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phân định rõ thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu, tiếp nhận bàn giao, đánh giá an toàn, xem xét và cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng công trình...

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Theo quy định, đối với thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng, trừ công trình thuộc phạm vi được giao của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh. Danh mục công trình thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng gồm: công trình dân dụng; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình công nghiệp nhẹ; công trình sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng; công trình giao thông.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường, trừ công trình thuộc phạm vi được giao của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh.

Sở Công Thương kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp, trừ công trình thuộc phạm vi kiểm tra của Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình thuộc dự án được đầu tư xây dựng trong phạm vi được giao quản lý.

Về thẩm quyền kiểm tra công trình, hoặc hạng mục công trình lấn biển của dự án đầu tư lấn biển được thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai. Thẩm quyền kiểm tra đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng còn lại của dự án đầu tư lấn biển thực hiện theo quy định tại Quyết định này.

Về tiếp nhận bàn giao công trình xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, UBND cấp xã chủ trì thực hiện việc tiếp nhận bàn giao công trình xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, được đầu tư xây dựng thuộc địa bàn hành chính cấp xã theo quy định pháp luật.

Trường hợp công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 2 xã, phường, đặc khu trở lên, thì UBND cấp xã chủ trì thực hiện việc tiếp nhận bàn giao công trình xây dựng thuộc địa bàn hành chính cấp xã quản lý. Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh quyết định việc tiếp nhận bàn giao công trình xây dựng theo quy định.

Tuy nhiên, nếu pháp luật chuyên ngành có quy định về cơ quan, đơn vị tiếp nhận bàn giao công trình xây dựng trong khu đô thị, thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Về phân cấp tổ chức thực hiện đánh giá an toàn công trình, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh tổ chức thực hiện đánh giá an toàn công trình đối với công trình thuộc dự án được đầu tư xây dựng trong phạm vi được giao quản lý. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương theo chuyên ngành quản lý tổ chức thực hiện đánh giá an toàn công trình đối với các công trình còn lại.

Về phân cấp thẩm quyền xem xét và cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế, UBND cấp xã xem xét và cho ý kiến đối với công trình xây dựng cấp III, cấp IV thuộc địa bàn hành chính cấp xã quản lý, trừ công trình thuộc phạm vi được giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh.

Đối với các công trình thuộc dự án được đầu tư xây dựng trong phạm vi được giao quản lý, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng. Công trình còn lại do Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Công Thương xem xét, cho ý kiến theo chuyên ngành quản lý.