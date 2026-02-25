Bộ Xây dựng thống nhất về đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng

Theo đó, đối với việc đánh số nhà tại khu vực đô thị,
khu vực nông thôn, UBND cấp xã chịu trách nhiệm rà soát và đề xuất phương án
đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn, trình UBND cấp tỉnh quyết định và tổ
chức thực hiện, trừ một số trường hợp được quy định riêng.
Cụ
thể, nguyên tắc
đánh số nhà mặt đường, phố là sử dụng dãy số tự nhiên (1,
2, 3..., n) với thứ tự từ số nhỏ đến số lớn. Nhà bên trái sẽ lấy số lẻ, còn nhà
bên phải lấy số chẵn. Trường hợp một nhà có cửa mở ra hai đường, phố khác nhau
thì nhà đó được đánh số theo đường, phố có mặt cắt ngang lớn hơn; nếu các đường,
phố có mặt cắt ngang tương đương thì đánh số nhà theo đường, phố có cửa chính
vào nhà hoặc đánh số theo đường, phố đã được đánh số liên tục.
Chiều đánh số thực hiện theo hướng từ Bắc xuống Nam, từ
Đông sang Tây, từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ Đông Nam sang Tây Bắc. Đối với những
đường, phố đặc thù thì chiều đánh số nhà do UBND cấp xã quyết định, chẳng hạn
như đường, phố dạng hướng tâm thì chiều đánh số nhà thực hiện từ trung tâm tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, xã, phường, đặc khu hướng ra phía ngoài trung
tâm. Riêng các đường, phố đã được đánh số nhà trước khi Thông tư này có hiệu lực
thì giữ nguyên chiều đánh số nhà.
Đối với đường, phố chưa có nhà xây liên tục (còn đất
trống), UBND cấp xã căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng trên tuyến đường, phố được
cấp có thẩm quyền phê duyệt để đánh số nhà và đảm bảo có số nhà dự phòng đối với
nhà, công trình cho tuyến đường, phố đó. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết
xây dựng về tuyến đường, phố, UBND cấp xã được quyết định tổ chức thực hiện
đánh số và gắn biển số nhà nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của từng
khu vực.
Khi phát sinh nhà chưa đánh số nằm giữa hai nhà đã được
đánh số liên tục trên đường, phố, thì các nhà mới phát sinh được lựa chọn đánh
số theo một trong hai cách. Thứ nhất, đánh số bằng tên ghép của số nhà nhỏ hơn
và chữ cái in hoa tiếng Việt (A, B, C,...), bắt đầu từ chữ A, ví dụ số nhà phát
sinh giữa hai nhà số 20 và số 22 thì đánh số 20A, 20B, 20C…. Thứ hai, đánh số bằng
tên ghép của số nhà nhỏ hơn và dấu gạch ngang và số tự nhiên, bắt đầu từ số 1,
chẳng hạn số nhà phát sinh giữa hai nhà số 20 và số 22 thì đánh số 20-1, 20-2, 20-3,…
Bên cạnh đó, đối với đoạn đường, phố mới xây dựng kéo
dài phía cuối của đường, phố thì thực hiện đánh số nhà tiếp theo số nhà cuối
cùng đã đánh của đường, phố đó.
Về việc gắn biển số nhà, Thông tư quy định mỗi nhà mặt
đường, nhà trong ngõ, nhà trong ngách được gắn một biển số nhà. Trường hợp một
nhà có nhiều cửa ra vào từ nhiều đường, phố, ngõ, ngách khác nhau, biển số nhà
sẽ được gắn ở cửa đi chính. Nếu nhà có cửa đi chính ở tại góc hai đường, phố,
ngõ, ngách thì nhà đó được đánh số và gắn biển theo đường, phố, ngõ, ngách lớn
hơn. Biển số nhà được gắn tại vị trí dễ quan sát, bên trái hoặc trên giữa cửa
đi chính. Trường hợp nhà có hàng rào sát hè hoặc lòng đường thì biển số nhà được
gắn tại cột trụ cổng chính, phía bên trái.
Chủ sở hữu nhà hoặc người đại diện chủ sở hữu
có trách nhiệm nộp kinh phí cấp biển số nhà. Trường hợp không xác định được chủ
sở hữu thì người đang sử dụng có trách nhiệm nộp kinh phí cấp biển số nhà.