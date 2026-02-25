Bộ Xây dựng thống nhất về đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 05/VBHN-BXD về quy định đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng. Quy định này nhằm làm rõ nguyên tắc đánh số, chiều đánh số, cách xử lý các trường hợp phát sinh cũng như trách nhiệm của chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện…

Theo đó, đối với việc đánh số nhà tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn, UBND cấp xã chịu trách nhiệm rà soát và đề xuất phương án đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn, trình UBND cấp tỉnh quyết định và tổ chức thực hiện, trừ một số trường hợp được quy định riêng.

Cụ thể, nguyên tắc đánh số nhà mặt đường, phố là sử dụng dãy số tự nhiên (1, 2, 3..., n) với thứ tự từ số nhỏ đến số lớn. Nhà bên trái sẽ lấy số lẻ, còn nhà bên phải lấy số chẵn. Trường hợp một nhà có cửa mở ra hai đường, phố khác nhau thì nhà đó được đánh số theo đường, phố có mặt cắt ngang lớn hơn; nếu các đường, phố có mặt cắt ngang tương đương thì đánh số nhà theo đường, phố có cửa chính vào nhà hoặc đánh số theo đường, phố đã được đánh số liên tục.

Chiều đánh số thực hiện theo hướng từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ Đông Nam sang Tây Bắc. Đối với những đường, phố đặc thù thì chiều đánh số nhà do UBND cấp xã quyết định, chẳng hạn như đường, phố dạng hướng tâm thì chiều đánh số nhà thực hiện từ trung tâm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xã, phường, đặc khu hướng ra phía ngoài trung tâm. Riêng các đường, phố đã được đánh số nhà trước khi Thông tư này có hiệu lực thì giữ nguyên chiều đánh số nhà.

Đối với đường, phố chưa có nhà xây liên tục (còn đất trống), UBND cấp xã căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng trên tuyến đường, phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đánh số nhà và đảm bảo có số nhà dự phòng đối với nhà, công trình cho tuyến đường, phố đó. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng về tuyến đường, phố, UBND cấp xã được quyết định tổ chức thực hiện đánh số và gắn biển số nhà nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu vực.

Khi phát sinh nhà chưa đánh số nằm giữa hai nhà đã được đánh số liên tục trên đường, phố, thì các nhà mới phát sinh được lựa chọn đánh số theo một trong hai cách. Thứ nhất, đánh số bằng tên ghép của số nhà nhỏ hơn và chữ cái in hoa tiếng Việt (A, B, C,...), bắt đầu từ chữ A, ví dụ số nhà phát sinh giữa hai nhà số 20 và số 22 thì đánh số 20A, 20B, 20C…. Thứ hai, đánh số bằng tên ghép của số nhà nhỏ hơn và dấu gạch ngang và số tự nhiên, bắt đầu từ số 1, chẳng hạn số nhà phát sinh giữa hai nhà số 20 và số 22 thì đánh số 20-1, 20-2, 20-3,…

Bên cạnh đó, đối với đoạn đường, phố mới xây dựng kéo dài phía cuối của đường, phố thì thực hiện đánh số nhà tiếp theo số nhà cuối cùng đã đánh của đường, phố đó.

Về việc gắn biển số nhà, Thông tư quy định mỗi nhà mặt đường, nhà trong ngõ, nhà trong ngách được gắn một biển số nhà. Trường hợp một nhà có nhiều cửa ra vào từ nhiều đường, phố, ngõ, ngách khác nhau, biển số nhà sẽ được gắn ở cửa đi chính. Nếu nhà có cửa đi chính ở tại góc hai đường, phố, ngõ, ngách thì nhà đó được đánh số và gắn biển theo đường, phố, ngõ, ngách lớn hơn. Biển số nhà được gắn tại vị trí dễ quan sát, bên trái hoặc trên giữa cửa đi chính. Trường hợp nhà có hàng rào sát hè hoặc lòng đường thì biển số nhà được gắn tại cột trụ cổng chính, phía bên trái.

Chủ sở hữu nhà hoặc người đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm nộp kinh phí cấp biển số nhà. Trường hợp không xác định được chủ sở hữu thì người đang sử dụng có trách nhiệm nộp kinh phí cấp biển số nhà.