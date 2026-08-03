Quy chuẩn về công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2027. Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình có tổng diện tích sàn từ 2.500m2 trở lên, thuộc các loại hoặc hỗn hợp các loại công trình: văn phòng làm việc; khách sạn; bệnh viện; trường học; trung tâm thương mại; nhà chung cư.
Cụ thể, những quy định trong Quy chuẩn được áp dụng cho phần vỏ công trình; hệ thống thông gió và điều hòa không khí; hệ thống chiếu sáng; các thiết bị điện khác (động cơ điện; hệ thống đun nước nóng, thang máy, thang cuốn); kiểm soát hiệu quả năng lượng của công trình.
Trong đó, đối với nội dung kiểm soát hiệu quả năng lượng của công trình, Quy chuẩn yêu cầu công trình phải có thiết bị (công tơ điện) đo đếm tiêu thụ năng lượng theo thời gian. Chủ sở hữu công trình, hoặc người quản lý, sử dụng công trình, có trách nhiệm tự thu thập thông tin dữ liệu về tiêu thụ năng lượng hàng năm.
Dữ liệu thu thập bao gồm: tên công trình, địa chỉ; chủ sở hữu công trình, loại công trình/chức năng công trình; năm đưa vào sử dụng; tổng diện tích sàn cùng các diện tích sử dụng cụ thể theo công năng hoặc cho thuê; giờ làm việc hàng ngày trong năm. Cùng hệ thống kỹ thuật: chủng loại, số lượng thiết bị cùng công suất đi kèm của các hệ thống HVAC; chiếu sáng; cấp nước nóng, giờ vận hành hệ thống thiết bị tại các khu vực không gian có chức năng khác nhau; loại hệ thống điều khiển kiểm soát công trình, tên thiết bị đo đếm, thời gian đo đếm; diện tích sử dụng năng lượng tương ứng; dữ liệu năng lượng điện tiêu thụ của toàn bộ công trình theo từng tháng và cả năm.
Song song với việc ban hành quy chuẩn mới, Bộ Xây dựng cũng bãi bỏ Thông tư số 15/2017/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.
Về điều khoản chuyển tiếp, dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt; dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; dự án đầu tư xây dựng đã trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (bao gồm cả trường hợp thẩm định điều chỉnh) trước ngày quy chuẩn này có hiệu lực thi hành, thì được tiếp tục thực hiện theo quy định của QCVN 09:2017/BXD.
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