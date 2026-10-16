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Khảo sát của Nikkei: Samsung là thương hiệu hàng đầu châu Á năm thứ ba liên tiếp

T Trang Linh

Theo khảo sát Thương hiệu toàn cầu 2026 của Nikkei Research, Samsung giữ vị trí thương hiệu có giá trị nhất tại các thị trường lớn ở châu Á trong năm thứ ba liên tiếp, trong khi Apple vươn lên dẫn đầu tại Việt Nam và Đài Loan…

Ảnh minh họa - Ảnh: Nikkei Asia
Ảnh minh họa - Ảnh: Nikkei Asia

Khảo sát Thương hiệu toàn cầu 2026 (Global Brand Survey 2026) của công ty nghiên cứu Nikkei Research đánh giá khoảng 200 thương hiệu quốc tế.

Giá trị thương hiệu được lượng hóa dựa trên hai yếu tố: sức mạnh thương hiệu, bao gồm mức độ nhận diện tên tuổi, và mức đóng góp vào quyết định của người tiêu dùng, trong đó có quyết định mua hàng.

Khảo sát lấy ý kiến của khoảng 70.000 người tiêu dùng tại 8 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, cùng với Mỹ và Đức. Tại châu Á, các quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát gồm Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Philippines.

Tính chung toàn châu Á, tập đoàn điện tử Hàn Quốc Samsung đứng đầu với 4.819 điểm. Hai thương hiệu Mỹ là Apple và Nike xếp sau, lần lượt đạt 4.728 và 4.659 điểm.

Tuy nhiên, xét riêng từng thị trường, Samsung chỉ giữ vị trí số 1 tại Thái Lan và Malaysia. Trước đó, tập đoàn này từng dẫn đầu ở 5 thị trường, trong đó có Ấn Độ, Việt Nam và Indonesia. Năm nay, hãng xe Tata Motors dẫn đầu tại Ấn Độ, Apple vươn lên số 1 tại Việt Nam và Honda lên đầu bảng tại Indonesia. Samsung xuống hạng hai ở cả 3 thị trường này.

Tại Thái Lan, người tham gia khảo sát có xu hướng giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của Samsung nhiều hơn, đồng thời thể hiện mức độ yêu mến và tin tưởng thương hiệu cao hơn.

Trong khi đó, Apple tăng từ hạng 3 lên số 1 tại Việt Nam, nhờ người tiêu dùng đánh giá cao chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất iPhone. Thương hiệu Mỹ này cũng vươn lên đứng đầu tại Đài Loan, nơi nhóm người từ 20 đến 39 tuổi ưa chuộng sản phẩm của hãng.

Trên toàn châu Á, sản phẩm của Samsung có xu hướng nhận được sự ủng hộ mạnh từ nhóm người tiêu dùng trung niên và lớn tuổi.

Về xu hướng theo khu vực, người tiêu dùng Đông Nam Á ủng hộ các thương hiệu toàn cầu đến từ nhiều quốc gia khác nhau, còn người tiêu dùng Trung Quốc và Đài Loan thể hiện những xu hướng khác biệt. Tại Trung Quốc, thương hiệu nội địa xếp hạng cao, với Huawei và Haier chiếm hai vị trí đầu. Tại Đài Loan, thương hiệu Mỹ chiếm ưu thế, trong đó Costco và McDonald’s nằm trong top 5.

Trái với đà đi lên của các thương hiệu Mỹ và Trung Quốc, thương hiệu Nhật Bản đang mất dần sức hấp dẫn trên khắp châu Á. 112 doanh nghiệp Nhật Bản trong khảo sát đạt điểm trung bình 2.181, thấp hơn điểm trung bình của thương hiệu đến từ các nước khác, như 3.404 điểm của thương hiệu Hàn Quốc và 2.532 điểm của doanh nghiệp Trung Quốc. Khoảng một nửa số thương hiệu Nhật Bản có thứ hạng đi xuống.

Điểm sáng của Nhật Bản là nhóm thương hiệu ô tô. Toyota tăng từ hạng 8 của năm trước lên hạng 5 châu Á nhờ được đánh giá cao ở cả doanh nghiệp lẫn dòng xe. Honda giữ nguyên hạng 6. Top 10 châu Á còn có tập đoàn điện tử Sony, đứng hạng 7 trong cả hai năm 2025 và 2026.

Đáng chú ý, 14 thương hiệu ô tô Nhật Bản trong khảo sát có điểm trung bình cao hơn mức trung bình của ngành. Ở các ngành còn lại, doanh nghiệp Nhật Bản đều có điểm thấp hơn mức trung bình của từng ngành.

Trong khi đó, 11/12 thương hiệu Trung Quốc được khảo sát tăng hạng trong bảng xếp hạng châu Á. Hãng xe điện BYD tăng từ hạng 81 lên 63, hãng đồ gia dụng Hisense từ hạng 96 lên 80, còn hãng điện thoại thông minh Xiaomi từ hạng 26 lên 20. Các thương hiệu này được đánh giá cao về chất lượng và thiết kế.

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