Những thương hiệu điện thoại thông minh lớn nhất thế giới 15 năm qua

Năm 2010, Nokia là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, tiếp đến là BlackBerry và Apple. Đến năm 2025, thứ hạng này đã thay đổi đáng kể.
Đồ họa thông tin dưới đây so sánh 5 thương hiệu điện thoại thông minh lớn nhất thế giới năm 2010 và 2025, dựa trên số máy mới được các hãng giao ra thị trường trên toàn cầu.
Dữ liệu được lấy từ báo cáo theo dõi thị trường điện thoại di động toàn cầu hàng quý của công ty nghiên cứu thị trường IDC, trong đó số liệu năm 2025 là số liệu sơ bộ công bố vào tháng 1/2026.
Theo đồ họa, tổng lượng điện thoại thông minh xuất xưởng toàn cầu tăng từ 302,6 triệu chiếc năm 2010 lên 1,26 tỷ chiếc năm 2025. Cùng với sự mở rộng của thị trường, nhóm doanh nghiệp dẫn đầu cũng có nhiều thay đổi.
Apple và Samsung là hai thương hiệu duy nhất có mặt trong nhóm 5 hãng lớn nhất ở cả hai năm. Apple từ vị trí thứ ba vươn lên đứng đầu, còn Samsung từ thứ tư lên thứ hai.
Lượng điện thoại được hai hãng xuất xưởng cũng tăng mạnh. Apple tăng từ 47,5 triệu chiếc năm 2010 lên 247,8 triệu chiếc năm 2025, trong khi Samsung tăng từ 23 triệu lên 241,2 triệu chiếc.
Dữ liệu trong thập kỷ qua cho thấy cả hai hãng liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu, dù các đối thủ cạnh tranh đã thay đổi.
Trong khi đó, Nokia đánh mất vị thế từng có. Năm 2010, hãng điện thoại Phần Lan chiếm tới 33,1% thị trường điện thoại thông minh toàn cầu. Đến năm 2025, Nokia không còn nằm trong nhóm 5 hãng lớn nhất.
Năm 2010, chưa có doanh nghiệp Trung Quốc nào nằm trong nhóm 5 nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. Đến năm 2025, Xiaomi, vivo và OPPO lần lượt đứng thứ ba, thứ tư và thứ năm, chiếm tổng cộng 29,4% lượng điện thoại xuất xưởng toàn cầu.
Sự vươn lên của Xiaomi đặc biệt đáng chú ý. Được thành lập năm 2010, hãng này ra mắt mẫu điện thoại thông minh đầu tiên vào năm 2011. Đến năm 2025, Xiaomi đứng thứ ba thế giới với 165,3 triệu chiếc xuất xưởng, tương đương thị phần 13,1%.
Dù quy mô thị trường tăng mạnh, tổng thị phần của 5 thương hiệu dẫn đầu lại giảm từ 79,6% năm 2010 xuống 68,2% năm 2025.
Cùng thời gian này, lượng điện thoại xuất xưởng của các thương hiệu còn lại tăng từ 61,7 triệu lên 400 triệu chiếc. Theo đó, thị phần của nhóm này tăng từ 20,4% lên 31,7%.
Như vậy, thị trường điện thoại thông minh đã mở rộng đáng kể trong 15 năm qua, đồng thời các thương hiệu ngoài nhóm 5 hãng lớn nhất cũng chiếm tỷ trọng cao hơn trong tổng lượng điện thoại xuất xưởng.
Trong số các nền kinh tế lớn của khu vực, Việt Nam là quốc gia được WB điều chỉnh tăng dự báo mạnh nhất, với mức tăng 1,1 điểm phần trăm lên 7,4%...
Trong tháng 9 vừa qua, lượng dầu thô và khí ngưng tụ xuất khẩu từ Vùng Vịnh không bao gồm Iran đã quay trở lại mức trước xung đột...
Hàng trăm nghìn người xuống đường tại Madrid và nhiều thành phố Tây Ban Nha phản đối giá nhà, tiền thuê tăng cao, đồng thời yêu cầu Chính phủ tăng cường bảo vệ người thuê. Làn sóng biểu tình diễn ra ngay sau khi Quốc hội bác bỏ hai sắc lệnh về nhà ở, đẩy khủng hoảng nhà ở thành vấn đề chính trị nóng bỏng...
Giá vàng tăng cao thúc đẩy nhiều nước châu Á tăng tinh luyện, hạn chế xuất khẩu và tích trữ vàng trong nước để thu được nhiều lợi ích hơn từ nguồn tài nguyên này…
Lo ngại giá cổ phiếu Mỹ ở mức cao và đà tăng của thị trường phụ thuộc quá nhiều vào nhóm doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều quỹ hưu trí lớn đang giảm tỷ trọng đầu tư vào thị trường này…
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc, du khách quốc tế đã có thể dễ dàng thanh toán cho các giao dịch mua sắm tại Việt Nam. Giải pháp thanh toán quốc tế VietQR Global hiện đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm du lịch và khu mua sắm lớn trên cả nước.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...