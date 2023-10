Khó đạt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% trên cả 3 tiêu chí

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có Công văn số 509 /TB-UBATGTQG thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2023.

THƯƠNG VONG LỚN, ÙN TẮC NGÀY CÀNG PHỨC TẠP

Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 9 tháng đầu năm, tình hình tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế, số vụ và số người chết do tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, giảm 90 vụ (-1,07%), giảm 60 người chết (-1,24%).

Đặc biệt, số vụ tai nạn giao thông liên quan tới rượu bia và ùn tắc giao thông được kéo giảm sâu, vi phạm về tải trọng xe và cơi nới thành, thùng xe được xử lý một cách căn bản.

Các hoạt động tuần tra kiểm soát vi phạm theo chuyên đề, đặc biệt là chuyên đề xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn góp phần rất lớn trong kéo giảm tai nạn giao thông, được dư luận đồng tình ủng hộ.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông trong 9 tháng đầu năm 2023, đặc biệt, 33 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, các tỉnh Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế giảm trên 40% số người chết do tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ rõ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Một, số người thương vong do tai nạn giao thông còn ở mức cao, còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người liên quan tới xe kinh doanh vận tải và trẻ em điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi.

Hai, chưa đạt được mục tiêu về kéo giảm tai nạn giao thông từ 5-10% của 3 tiêu chí.

"Số người bị thương do tai nạn giao thông còn tăng, số học sinh tử vong và bị thương do tai nạn giao thông còn nhiều", Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nêu rõ.

Ba, tình hình ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, các trung tâm du lịch có xu hướng diễn biến phức tạp hơn.

SIẾT CHẶT QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI Ô TÔ

Nhằm đạt được mục tiêu đặt ra là trong năm 2023 kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương ít nhất 5% so với năm 2022, trong quý 4/2023, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, cần phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và các cơ quan liên quan tổ chức các cuộc họp chuyên đề về trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, vận tải hành khách từ bờ ra đảo, an toàn giao thông đối với thanh thiếu niên và học sinh sinh viên, đặc biệt khắc phục tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô gây tai nạn giao thông...

Bên cạnh đó, tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia tại một số địa phương có tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, tăng cao trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2023.

Kiểm tra, đánh giá phương án bảo đảm an toàn giao thông dịp cao điểm cuối năm đối với các cảng hàng không, cảng biển có lưu lượng hành khách, hàng hóa lớn; các tuyến giao thông trọng điểm; các đơn vị vận tải công cộng...

Bộ Giao thông vận tải ưu tiên hoàn thiện dự thảo Luật Đường bộ và phối hợp với Bộ Công an để hoàn thiện dự thảo Luật Trật tự An toàn giao thông Đường bộ.

"Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định để tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô", thông báo nêu rõ.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông hướng tới mục tiêu doanh nghiệp vận tải và người tham gia giao thông không muốn vi phạm, không dám vi phạm và không thể vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo các ban quản lý dự án, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư, bám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải…

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng thêm nhiều công trình, góp phần tạo thuận lợi trong lưu thông, giảm thiểu tai nạn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực dự án đi qua.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông mới phát sinh; ưu tiên sơn kẻ đường, biển báo, đinh phản quang, tiêu dẫn hướng, đèn chiếu sáng tại các nút giao đông dân cư và các tuyến đường có nguy cơ tai nạn giao thông cao như đèo dốc, vực sâu...

"Tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải theo kế hoạch và đột xuất, trong đó tập trung vào các nội dung: thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đường bộ; kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động các bến xe ô tô khách; công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; việc chấp hành các quy định về kiểm soát tải trọng xe", công văn của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nêu rõ.

Với Bộ Công an, thời gian tới cần hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình, kế hoạch đề ra, trọng tâm là trình Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023), thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024).

Cùng với đó, tăng cường hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, trong đó tiếp tục thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề, các nhóm hành vi là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông.

Ngoài ra, nghiên cứu xây dựng, ban hành kế hoạch số hóa hồ sơ đăng ký xe, thực hiện có hiệu quả nghị quyết đấu giá biển số xe ô tô...