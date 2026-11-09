Khối ngoại lại bán ròng hơn 800 tỷ, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là điểm đáng chú ý khi khối này bán ròng gần 799 tỷ đồng trên HoSE, đồng thời bán ròng 12 tỷ đồng trên HNX và 4,7 tỷ đồng trên UPCoM.

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 9/11. Kết thúc phiên, VN-Index giảm 0,64%, xuống 1.714,32 điểm. HNX-Index mất 0,58%, còn 255,24 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,25%, xuống 121,45 điểm. Sắc đỏ chiếm ưu thế trên sàn HoSE với 187 mã giảm giá, so với 129 mã tăng giá, cho thấy áp lực bán vẫn lan rộng trên thị trường.

Thanh khoản trên các sàn ghi nhận giá trị giao dịch đạt 13.808 tỷ đồng tại HoSE, 623 tỷ đồng tại HNX và 501 tỷ đồng trên UPCoM. Diễn biến giảm điểm đi kèm độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, dù dòng tiền vẫn hoạt động tại một số cổ phiếu riêng lẻ.

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu bất động sản tiếp tục tạo sức ép lên thị trường. VHM giảm 2,74%, trong khi VIC gần như đi ngang với mức giảm 0,04%. Nhiều cổ phiếu bất động sản khác cũng chìm trong sắc đỏ, cho thấy xu hướng điều chỉnh chưa có dấu hiệu chấm dứt. Ở nhóm tài nguyên cơ bản, HPG giảm 1,42%, GVR mất 0,34%. Nhóm tiêu dùng thiết yếu chịu áp lực đáng kể khi MCH giảm 2,93%, VNM giảm 1,56% và MSN giảm 2,05%.

Nhóm ngân hàng diễn biến phân hóa. Một số cổ phiếu duy trì sắc xanh như VPB tăng 0,91%, ACB tăng 0,74%, BID tăng 0,31% và MBB tăng 0,26%. Ngược lại, STB giảm 2,14%, LPB giảm 1,69%, HDB giảm 1,33% và CTG giảm 0,63%. Trong khi đó, nhóm công nghệ thông tin có diễn biến tích cực hơn khi FPT tăng 0,39%.

Nhìn chung, phiên giao dịch cho thấy thị trường vẫn thiếu động lực phục hồi trên diện rộng. Dòng tiền có sự luân chuyển và nâng đỡ một số cổ phiếu ngân hàng, công nghệ, nhưng chưa đủ bù đắp áp lực điều chỉnh tại bất động sản, tiêu dùng và nguyên vật liệu. Đáng chú ý, hoạt động bán ròng mạnh của khối ngoại tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên tâm lý nhà đầu tư. Trong ngắn hạn, diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và khả năng cải thiện độ rộng thị trường sẽ đóng vai trò quan trọng đối với xu hướng VN-Index.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là điểm đáng chú ý khi khối này bán ròng gần 799 tỷ đồng trên HoSE, đồng thời bán ròng 12 tỷ đồng trên HNX và 4,7 tỷ đồng trên UPCoM. Ở chiều mua, VPB dẫn đầu với giá trị 85 tỷ đồng, tiếp đến là MBB (61 tỷ đồng), TCB (33 tỷ đồng), POW (23 tỷ đồng), DXG và CTG (cùng 18 tỷ đồng). Ở chiều bán, HPG, VIC, PNJ, FPT và VHM nằm trong nhóm bị bán mạnh.

Tự doanh bán ròng 458 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này bán ròng 365 tỷ đồng. Tự doanh mua ròng 2/18 ngành. Nhóm được mua ròng mạnh nhất là điện, nước và xăng dầu khí đốt. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều gồm POW, VIB, PVT, BID, VCI, TAL và GEE. Ở chiều ngược lại, bất động sản là nhóm bị bán ròng mạnh nhất. Các cổ phiếu bị bán ròng gồm VHM, SSI, VIC, HPG, FPT, VNM, STB, TCB, ACB và LPB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.905 tỷ đồng, giảm 2,4%, chiếm 26,1% tổng giá trị giao dịch. Phiên hôm nay ghi nhận các giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại LPB, SHB, HCM, VJC, DXG và MSB, chủ yếu được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước. Bên cạnh đó, cổ phiếu SSI ghi nhận giao dịch bán thỏa thuận trị giá 44,3 tỷ đồng từ khối tự doanh.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm ngân hàng, thép, xây dựng và vật liệu, bán lẻ, thiết bị điện, dầu khí, điện, nuôi trồng nông nghiệp và thủy sản, hàng cá nhân, hóa chất, giấy, hàng không và khai khoáng. Ngược lại, tỷ trọng dòng tiền giảm ở bất động sản, chứng khoán, thực phẩm, công nghệ thông tin và vận tải.

Xét riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn (VN30) và nhóm vốn hóa nhỏ (VNSML), trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa (VNMID).