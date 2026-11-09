11 quỹ ETF quy mô gần 20.000 tỷ sắp mua bán thế nào?

Ngày 02/11/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã công bố danh mục cổ phiếu thành phần và tỷ trọng của các chỉ số do HOSE quản lý tại kỳ đánh giá tháng 10/2026.
Theo đó, chỉ số VN-Diamond không thêm mới cổ phiếu nào và loại bỏ cổ phiếu KDH. HOSE cập nhật trọng số các cổ phiếu thành phần của các chỉ số định kỳ, bao gồm VN30, VN-Finlead, VN-Midcap, VN100...
Đồng thời, HoSE công bố danh sách cổ phiếu lần đầu của chỉ số kinh tế tư nhân tăng trưởng (Vietnam Private Growth Index – VNPRIVGRO). Hiện nay, chưa có quỹ ETF nào tham chiếu chỉ số VNPRIVGRO.
Hiện có 6 quỹ ETF với tổng quy mô hơn 10,3 nghìn tỷ đồng đang tham chiếu chỉ số VN-Diamond Index, gồm: FUEVFVND, FUEMAVND, FUEKIVND, FUETPVND, FUEBFVND và FUEABVND.
ETF tham chiếu VN30 Index: Hiện có 4 quỹ ETF với tổng quy mô hơn 8,5 nghìn tỷ đồng đang tham chiếu, gồm: E1VFVN30, FUEKIV30, FUESSV30 và FUEMAV30.
ETF tham chiếu VN-Finlead: Hiện có 1 quỹ ETF là FUESSVFL, với quy mô 574 tỷ đồng, đang tham chiếu chỉ số này.
Trên cơ sở dữ liệu tại ngày 02/11/2026 và công bố của HOSE, BSC Research dự báo quy mô mua/bán của 11 quỹ ETF với tổng quy mô 19.471 tỷ đồng, đang tham chiếu 3 bộ chỉ số VN-Diamond, VN30 và VN-Finlead.
Hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tham chiếu chỉ số VN-Diamond, VN30 và VN-FinLead trong kỳ tháng 10/2026 dự kiến ghi nhận sự phân hóa đáng kể giữa các cổ phiếu. Dòng vốn mua tập trung vào một số mã như GMD, REE, VJC, NLG và CTD, trong khi áp lực bán dự kiến lớn nhất thuộc về ACB, MSB, VIC, MWG và FPT.
Theo dự báo của BSC Research, GMD là cổ phiếu được các quỹ ETF mua vào mạnh nhất, với giá trị ước tính 372,2 tỷ đồng, chủ yếu đến từ rổ VN-Diamond. Đứng thứ hai là REE với giá trị mua dự kiến 139 tỷ đồng, tiếp đến là VJC với 101,5 tỷ đồng, NLG với 87 tỷ đồng và CTD với 56 tỷ đồng. Ngoài ra, PNJ cũng được dự báo hút khoảng 53,2 tỷ đồng.
Ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, dòng tiền mua dự kiến phân bổ vào một số mã như MBB, VCB, STB và HDB. Trong đó, MBB có thể được mua ròng tổng cộng 55,7 tỷ đồng, HDB khoảng 21,7 tỷ đồng, VCB khoảng 18,4 tỷ đồng và STB khoảng 15,7 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác như VIB, BID, TCX, TCB và SHB cũng được dự báo ghi nhận lực mua, dù giá trị không lớn.
Ở chiều ngược lại, ACB là cổ phiếu chịu áp lực bán lớn nhất, với giá trị dự kiến 189,2 tỷ đồng. MSB đứng thứ hai với 164,2 tỷ đồng, tiếp đến là VIC với 149,5 tỷ đồng. MWG và FPT lần lượt có thể bị bán 97,6 tỷ đồng và 83,2 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác nằm trong danh sách bán ròng đáng chú ý gồm KDH (58,8 tỷ đồng), TPB (52,2 tỷ đồng), MCH (16 tỷ đồng), LPB (8,2 tỷ đồng) và MSN (7,7 tỷ đồng).
Xét theo từng bộ chỉ số, hoạt động mua bán có sự khác biệt. Rổ VN-Diamond dự kiến mua mạnh GMD, REE và NLG, nhưng bán đáng kể ACB, MSB, MWG và KDH. Trong khi đó, rổ VN30 có thể mua VJC, VHM, MBB và VCB, đồng thời bán mạnh VIC, MSN, LPB và GAS. Đối với VN-FinLead, các giao dịch mua bán dự kiến có quy mô nhỏ hơn ở nhiều cổ phiếu, với lực mua đáng chú ý tại STB, HDB và VCB.
Nhìn chung, hoạt động cơ cấu ETF trong kỳ tháng 10/2026 dự kiến tạo ra biến động cung cầu cục bộ tại một số cổ phiếu, đặc biệt là những mã có giá trị mua bán dự báo lớn. Tuy nhiên, đây là số liệu ước tính, không phải kết quả giao dịch thực tế. Bên cạnh đó, số phiên giao dịch dự kiến để hoàn tất các giao dịch cũng khác nhau giữa từng cổ phiếu, do đó tác động cung cầu có thể phân bổ trong nhiều phiên thay vì tập trung tại một thời điểm.
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