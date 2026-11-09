Cầu bắt đáy thăm dò, thanh khoản thấp nhất 3 tuần

Thanh khoản đã cải thiện đáng kể trong phiên chiều nay khi thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng 31% so với phiên sáng, trong đó HoSE tăng 30%. Tuy tổng thể giao dịch vẫn kém, nhưng khá nhiều cổ phiếu phục hồi “thoát đáy”, trong đó có cả các trụ.

VN-Index đang lình xình quanh mốc 1700 điểm.

VN-Index đóng cửa còn giảm 0,64% (-11,04 điểm), đã tốt hơn khá nhiều so với thời điểm chốt phiên sáng (-1,23%/-21,13 điểm). So với mức thấp nhất chỉ số giảm tới 23,5 điểm, trạng thái đóng cửa này cũng không phải là tệ.

Diễn biến phục hồi chỉ tập trung vào khoảng 12 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục và đợt ATC, trong đó vai trò của VIC nổi bật. Trụ lớn nhất thị trường đóng cửa chỉ giảm nhẹ 0,04%, tức là phục hồi 2,81% so với giá chốt buổi sáng và tăng 3,26% so với giá thấp nhất trong ngày.

VIC phục hồi có tác động tốt nhưng cũng không hẳn là kéo trụ đơn lẻ. Khá nhiều blue-chips khác cũng phục hồi rõ nét. Thống kê rổ VN30 chiều nay có 18 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, 9 mã tụt giá. Số trượt giảm cũng bao gồm cả trụ: VHM chốt phiên sáng đã giảm 1,45%, chiều nay rơi thêm 1,31% nữa, đóng cửa dưới tham chiếu 2,74%. Hai cổ phiếu dầu khí là GAS và BSR cũng lao dốc mạnh: GAS riêng buổi chiều giảm khoảng 1,35% và kết phiên giảm 1,48%. BSR từ +0,38% buổi sáng đóng cửa thành -1,14%.

Thanh khoản rổ VN30 chiều nay ghi nhận tăng 29% so với phiên sáng và số cổ phiếu cải thiện giá áp đảo. Điều này cho thấy đã có hành động mua nâng giá. Dù tổng thể rổ VN30 kết phiên vẫn có tới 20 mã xanh và 7 mã đỏ, nhưng việc nâng giá lên đã cải thiện rõ rệt, chỉ số đại diện còn giảm 0,88% và 10 mã đạt biên độ phục hồi hơn 1% so với giá thấp nhất.

Các cổ phiếu tăng giá cuối phiên đều yếu, phản ánh dòng tiền chưa sẵn sàng đuổi lên các mức giá cao trên tham chiếu. VPB tăng 0,91%, ACB tăng 0,74%, SAB tăng 0,47%, FPT tăng 0,39%, BID tăng 0,31%, MBB tăng 0,26%, VRE tăng 0,21%. Trong khi đó số giảm không chỉ áp đảo mà còn có tới 14 mã giảm quá 1% giá trị.

Trong nhóm thanh khoản cao nhất hôm nay, sắc đỏ vẫn áp đảo.

Đối với phần còn lại của thị trường, hoạt động bắt đáy cũng có nhưng không rõ nét. Thanh khoản khớp lệnh HoSE chiều nay tăng 30% so với phiên sáng, tương đương 1.326 tỷ đồng thì 49% mức tăng này đến từ các giao dịch ngoài rổ VN30.

Độ rộng sàn HoSE cuối phiên có 129 mã xanh và 187 mã đỏ, tốt hơn buổi sáng (112 mã xanh/193 mã đỏ) nhưng không thay đổi lớn. Thêm nữa phần lớn cổ phiếu chỉ phục hồi ở vùng giá đỏ hoặc vượt nhẹ tham chiếu. Trong 129 mã xanh có 47 mã tăng hơn 1%, về cơ bản là giống với phiên sáng. Hai mã xuất sắc nhất là NVL và POW thì đều đã tốt từ sáng. NVL đóng cửa tăng 1,94% với thanh khoản 209,2 tỷ đồng; POW tăng 1,62% với 115,3 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác là CTD tăng 3,22%, MZG tăng 1,43%, DBC tăng 3,85% cũng đều là các cổ phiếu có trạng thái tốt từ sáng. HDC là cổ phiếu mới, mạnh rõ nét khi chốt phiên sáng mới tham chiếu, đóng cửa đã tăng 3,5% với giao dịch chừng 38 tỷ đồng.

Ở nhóm giảm, biên độ hồi giá khá yếu ở nhiều mã, số khác thậm chí vẫn bị ép sâu hơn. Cụ thể trong 187 mã đỏ có tới 120 mã giảm quá 1% trong khi chốt phiên sáng có 100 mã. Tuy nhiên các cổ phiếu giảm sâu hơn chủ yếu là do thiếu cầu, còn áp lực bán không mạnh.

Dù vậy trong 120 cổ phiếu này cũng có tới 17 mã đạt thanh khoản tới trên trăm tỷ đồng, dồn chủ đạo vào các blue-chips (rổ VN30 có 14 mã giảm quá 1% với 9 mã khớp vượt trăm tỷ). Các cổ phiếu bị xả đáng chú ý là VIX giảm 2,62% với 548,5 tỷ đồng; VND giảm 3,34% với 239,9 tỷ; GEX giảm 2,23% với 175,1 tỷ; PNJ giảm 5,65% với 171,1 tỷ; VCI giảm 2,48% với 138,7 tỷ; TCH giảm 1,85% với 138,1 tỷ; TPB giảm 1,18% với 110,3 tỷ; VPI giảm 1,64% với 106,3 tỷ.

Mặc dù thanh khoản hai sàn chiều nay tăng 31% so với phiên sáng nhưng tổng giá trị khớp lệnh vẫn chỉ đạt 10.728 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, trong đó HoSE khớp gần 10.153 tỷ. Đây là mức thanh khoản kém nhất 3 tuần. Dù vậy VN-Index sau khi rơi xuống sát mốc 1700 điểm cũng đã phục hồi lên 1714,32 điểm. Việc giữ được một ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật có thể xem là tín hiệu tích cực lúc này.