Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp, tập trung gom VIC

Theo số liệu tổng hợp, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 335,1 tỷ đồng; riêng giao dịch khớp lệnh, giá trị mua ròng đạt 413,3 tỷ đồng.

VN-Index đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/10 tăng 21,96 điểm, tương đương 1,26%, lên 1.760,63 điểm. Đà tăng được hỗ trợ chủ yếu bởi nhóm cổ phiếu bất động sản, nổi bật là VIC và VHM, cùng một số cổ phiếu thuộc các nhóm năng lượng, công nghiệp và nguyên vật liệu. Tuy nhiên, sắc đỏ vẫn xuất hiện tại nhiều cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán, cho thấy diễn biến thị trường có sự phân hóa đáng kể.

Xét về độ rộng, toàn thị trường ghi nhận 149 cổ phiếu tăng giá, 167 cổ phiếu giảm giá và 57 cổ phiếu đứng giá. Dù số mã giảm nhiều hơn số mã tăng, dòng tiền vẫn tập trung mạnh vào một số cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến chỉ số. Giá trị dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng đạt 7.788,4 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với 4.266,8 tỷ đồng ở nhóm giảm và 1.250,7 tỷ đồng ở nhóm đứng giá.

Cổ phiếu bất động sản trở thành động lực chính của thị trường. VIC tăng 4,16%, trong khi VHM tăng 3,56%. Trên biểu đồ tác động tới VN-Index, VIC đóng góp 14,69 điểm và VHM đóng góp 3,73 điểm. Đây là hai cổ phiếu có mức đóng góp tích cực lớn nhất, tạo lực đỡ đáng kể cho chỉ số.

Ở nhóm năng lượng, BSR tăng 3,91% và GAS tăng 1,43%. Trong nhóm nguyên vật liệu, HPG tăng 0,47%, GVR tăng 0,31%. Một số cổ phiếu công nghiệp cũng ghi nhận diễn biến tích cực, trong đó ACV tăng 3,37%, VSC tăng 1,75% và CII tăng 2,93%.

Ngược lại, nhóm tài chính diễn biến trái chiều. VCB giảm 0,18%, BID giảm 0,88%, TCB giảm 0,73%, MBB giảm 0,5% và SSI giảm 1,23%. Trong nhóm bất động sản, NVL giảm 0,47%, trong khi nhiều cổ phiếu khác tăng giá cùng VIC và VHM.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trở lại. Theo số liệu tổng hợp, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 335,1 tỷ đồng; riêng giao dịch khớp lệnh, giá trị mua ròng đạt 413,3 tỷ đồng. Dòng vốn mua ròng khớp lệnh tập trung ở nhóm bất động sản, thực phẩm và đồ uống. Các mã được mua ròng nhiều gồm VIC, VHM, TCB, MSN, HPG, GEE, GMD, TCX, PVD và DCM.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, dòng vốn tập trung tại nhóm công nghệ thông tin và ngân hàng. Các mã bị bán ròng nhiều gồm FPT, STB, ACB, NVL, MSB, VCB, LPB, BID và GEX.

Đối với giao dịch tự doanh, nhóm này mua ròng 28,8 tỷ đồng, nhưng bán ròng 129,3 tỷ đồng nếu chỉ tính giao dịch khớp lệnh. Tính riêng khớp lệnh, tự doanh mua ròng tại 3/18 ngành, tập trung ở nhóm xây dựng và vật liệu, tài nguyên cơ bản.

Các mã được mua ròng nhiều gồm VPB, SSI, FRT, KDH, VCB, HDB, VHM, NKG, ORS và VCG. Trong khi đó, nhóm ngân hàng dẫn đầu về giá trị bán ròng, với các mã đáng chú ý gồm TCB, FPT, VIC, MWG, FUEVFVND, MBB, MCH, STB, MSN và LPB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.117,8 tỷ đồng, giảm 39,5% và chiếm 12,8% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Các giao dịch đáng chú ý diễn ra tại MSB, SHB, BAF, VJC và VPB, chủ yếu giữa các nhà đầu tư trong nước. Bên cạnh đó, TCB có giao dịch thỏa thuận trị giá 277,9 tỷ đồng giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước; HDB ghi nhận giao dịch bán thỏa thuận trị giá 167,7 tỷ đồng từ khối tự doanh.

Xét theo ngành, tỷ trọng dòng tiền tăng ở bất động sản, ngân hàng, thực phẩm và đồ uống, kho bãi, công nghệ thông tin, xây dựng và vật liệu, dầu khí và hóa chất. Ngược lại, dòng tiền giảm tỷ trọng ở chứng khoán, thép, thiết bị điện, bán lẻ, hàng cá nhân, vận tải thủy, khai khoáng và bảo hiểm.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và vốn hóa nhỏ VNSML.