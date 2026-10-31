Khối ngoại ngày càng bán ròng mạnh tay, cuối tuần xả thêm hơn 600 tỷ

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 641,5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, giá trị bán ròng đạt 639,9 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch cuối tuần trong sắc đỏ áp đảo khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm ngân hàng, tài chính và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index mở cửa tại 1.747,09 điểm và có thời điểm lùi sâu về 1.727 điểm trước khi hồi phục trở lại vùng 1.741 điểm. Tuy nhiên, nhịp hồi phục cuối phiên nhanh chóng suy yếu. Kết phiên, VN-Index giảm 13,99 điểm, tương đương 0,80%, xuống 1.741,62 điểm.

Độ rộng thị trường phản ánh rõ sự áp đảo của bên bán. Trên sàn HoSE, có 253 mã giảm giá, trong khi chỉ có 72 mã tăng và 49 mã đứng giá. Giá trị dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng đạt khoảng 1.945 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với gần 8.051 tỷ đồng tại nhóm giảm giá. Điều này cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn mà đã lan rộng trên nhiều nhóm ngành.

Nhóm ngân hàng và tài chính tiếp tục là tâm điểm gây sức ép lên chỉ số. TCB giảm 3,36%, VIX giảm 3,23%, MBB giảm 2,03%, MSB giảm 1,56%, SSI giảm 1,53%. Nhiều cổ phiếu ngân hàng khác như VCB, BID, CTG, VPB và ACB cũng chìm trong sắc đỏ. Theo thống kê đóng góp điểm số, TCB lấy đi 1,64 điểm, VCB lấy đi 1,55 điểm, trong khi MBB, LPB, BID và CTG tiếp tục tạo áp lực đáng kể lên VN-Index.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu bất động sản và năng lượng vẫn duy trì sắc xanh, nổi bật là VHM tăng 1,45%, GAS tăng 2,63%, DXG tăng 2,23% và NVL tăng 0,48%. Tuy nhiên, mức tăng của nhóm này chưa đủ bù đắp sức ép từ các cổ phiếu vốn hóa lớn giảm giá. Đáng chú ý, VIC đứng giá, trong khi HPG giảm 0,94%.

Nhìn chung, phiên giảm điểm cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường trong bối cảnh lực cầu chưa đủ mạnh để hấp thụ lượng cung gia tăng. Việc VN-Index hồi phục nhưng suy yếu về cuối phiên, cùng độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán và áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, cho thấy rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu.

Giá trị giao dịch khớp lệnh đạt hơn 14.673 tỷ đồng. Xét theo nhóm ngành, phần lớn các nhóm đều giảm điểm trên diện rộng, ngoại trừ bất động sản, xây dựng và khí đốt đi ngược xu hướng. Thanh khoản tăng đáng chú ý tại nhóm bất động sản, trong khi giảm ở các nhóm ngân hàng, thép, dầu khí, công nghệ thông tin, vận tải, cao su và khí đốt.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 641,5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, giá trị bán ròng đạt 639,9 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng khớp lệnh, dòng tiền tập trung vào các nhóm bảo hiểm, điện, nước và xăng dầu, khí đốt. Những cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm VHM, VCB, VJC, BVH, GAS, DXG, VRE, SHB, PLX và DGW.

Ngược lại, áp lực bán ròng khớp lệnh tập trung chủ yếu ở nhóm bất động sản và ngân hàng. Các mã bị bán ròng nhiều gồm VIC, TCB, MBB, VPL, VNM, GEX, VPB, BID và LPB.

Khối tự doanh mua ròng 87,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu chỉ xét giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 233,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng tại 2/18 nhóm ngành. Hai nhóm được mua ròng mạnh nhất là xây dựng và vật liệu, hàng cá nhân và gia dụng. Những cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm VPB, VGC, HAH, FRT, KDH, DBC, SAB, REE, PNJ và BAF.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng chịu áp lực bán ròng lớn nhất. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều gồm HPG, MBB, STB, VCB, SHB, MSN, VIC, TCB, VNM và ACB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.862,2 tỷ đồng, tăng 33,8% so với phiên trước và chiếm 18,0% tổng giá trị giao dịch.

Phiên hôm nay ghi nhận các giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại HDB, STB, SHB và HPG, được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Bên cạnh đó, MWG ghi nhận giao dịch tự doanh mua thỏa thuận trị giá 320,4 tỷ đồng và giao dịch trao tay giữa các nhà đầu tư nước ngoài trị giá 46,8 tỷ đồng.

Tỷ trọng dòng tiền gia tăng tại các nhóm bất động sản, chứng khoán, thực phẩm, bán lẻ, xây dựng và vật liệu, thiết bị điện, khai khoáng, nuôi trồng nông nghiệp và hải sản, hàng không. Ngược lại, dòng tiền suy giảm tại các nhóm ngân hàng, thép, vận tải, công nghệ thông tin, dầu khí, hóa chất, hàng cá nhân, cao su và tiện ích.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm tại nhóm vốn hóa vừa VNMID.