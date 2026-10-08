Khối ngoại tiếp tục bán ròng 451 tỷ đồng, vẫn tiếp tục xả PNJ

Khối ngoại hôm nay tiếp tục bán ròng 451,22 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 271,1 tỷ đồng.

Thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 8/10. Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index đánh mất 14,42 điểm, tương đương 0,82%, xuống 1.738,97 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán, có tới 183 cổ phiếu giảm giá, 110 mã tăng và 56 mã đứng giá.

Phân bổ dòng tiền thể hiện tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, khi chỉ chấp nhận giải ngân ở mức giá thấp. Giá trị dòng tiền vào nhóm cổ phiếu tăng chỉ khoảng 3.336 tỷ đồng, trong khi dòng tiền tại nhóm giảm lên tới 8.715 tỷ đồng. Điều này đồng thời cho thấy lực bán không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu mà đang lan rộng trên nhiều nhóm ngành.

Nhóm tài chính tiếp tục là tâm điểm gây sức ép lên chỉ số. SHB giảm 6,94%, VIX giảm 3,42%, SSI giảm 3,05%, TCB giảm 1,24%, MBB giảm 1,05% và HDB giảm 0,36%. Đáng chú ý, tác động tiêu cực lên VN-Index còn đến từ VHM với mức đóng góp âm 3,89 điểm, VIC âm 3,20 điểm, VCB âm 1,03 điểm, BID âm 0,96 điểm, CTG âm 0,88 điểm, LPB và SHB cùng âm 0,83 điểm. Chỉ tính riêng nhóm này đã khiến VN-Index mất hơn 12 điểm.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu thuộc nhóm năng lượng và vận tải duy trì sắc xanh. GAS đóng góp tích cực nhất với 1,79 điểm, tiếp theo là PLX 0,37 điểm, BVH 0,37 điểm, VPL và BSR cùng 0,26 điểm. PVT cũng tăng 2,82%, cho thấy dòng tiền vẫn tìm đến một số cổ phiếu có câu chuyện riêng.

Thanh khoản có nhỉnh hơn so với hôm qua, với giá trị khớp lệnh khoảng 17.000 tỷ đồng.

Xét theo ngành, giá giảm với thanh khoản tăng ở Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản, trong khi giá và thanh khoản cùng suy yếu ở Thực phẩm, Bán lẻ, Hàng cá nhân. Ngược lại, Phân bón, Nuôi trồng nông và hải sản, Dầu khí, Khí đốt gây chú ý khi cùng cải thiện cả về giá và thanh khoản.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 451,22 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 271,1 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: PLX, VIC, PVT, STB, MSN, MCH, SHB, HCM, GAS, DGW.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Hàng cá nhân và Gia dụng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCB, PNJ, VHM, FPT, VIX, ACB, VCI, HAH, CTG.

Tự doanh mua ròng 18,4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 64,9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, TCB, PVT, MWG, FRT, HDB, FPT, VTP, FUEVFVND, SAB.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MBB, HPG, MCH, VIC, VIX, SSI, LPB, ACB, VIB, MSB.

Giao dịch thỏa thuận đạt 3.433,2 tỷ đồng, tăng 10,9%, chiếm 19,7% tổng giá trị giao dịch.

Phiên hôm nay ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở MWG với 244 tỷ đồng được trao tay giữa nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, HDB với 100 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài bán cho nhà đầu tư trong nước.

Trong khi đó, giao dịch thỏa thuận ở các cổ phiếu PVD, TCB, SSI, HUT, STB được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Dầu khí, Vận tải thủy, Công nghệ thông tin, Hóa chất, Nuôi trồng nông và hải sản, Xây dựng, Thiết bị điện, Tiện ích; trong khi giảm ở Thực phẩm, Bán lẻ, Hàng cá nhân, Kho bãi, Thép, Khai khoáng, Hàng không, Bảo hiểm.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.