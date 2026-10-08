Khối ngoại tiếp tục bán ròng 451 tỷ đồng, vẫn tiếp tục xả PNJ

Thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 8/10. Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index đánh mất 14,42 điểm, tương đương 0,82%, xuống 1.738,97 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán, có tới 183 cổ phiếu giảm giá, 110 mã tăng và 56 mã đứng giá.
Phân bổ dòng tiền thể hiện tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, khi chỉ chấp nhận giải ngân ở mức giá thấp. Giá trị dòng tiền vào nhóm cổ phiếu tăng chỉ khoảng 3.336 tỷ đồng, trong khi dòng tiền tại nhóm giảm lên tới 8.715 tỷ đồng. Điều này đồng thời cho thấy lực bán không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu mà đang lan rộng trên nhiều nhóm ngành.
Nhóm tài chính tiếp tục là tâm điểm gây sức ép lên chỉ số. SHB giảm 6,94%, VIX giảm 3,42%, SSI giảm 3,05%, TCB giảm 1,24%, MBB giảm 1,05% và HDB giảm 0,36%. Đáng chú ý, tác động tiêu cực lên VN-Index còn đến từ VHM với mức đóng góp âm 3,89 điểm, VIC âm 3,20 điểm, VCB âm 1,03 điểm, BID âm 0,96 điểm, CTG âm 0,88 điểm, LPB và SHB cùng âm 0,83 điểm. Chỉ tính riêng nhóm này đã khiến VN-Index mất hơn 12 điểm.
Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu thuộc nhóm năng lượng và vận tải duy trì sắc xanh. GAS đóng góp tích cực nhất với 1,79 điểm, tiếp theo là PLX 0,37 điểm, BVH 0,37 điểm, VPL và BSR cùng 0,26 điểm. PVT cũng tăng 2,82%, cho thấy dòng tiền vẫn tìm đến một số cổ phiếu có câu chuyện riêng.
Thanh khoản có nhỉnh hơn so với hôm qua, với giá trị khớp lệnh khoảng 17.000 tỷ đồng.
Xét theo ngành, giá giảm với thanh khoản tăng ở Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản, trong khi giá và thanh khoản cùng suy yếu ở Thực phẩm, Bán lẻ, Hàng cá nhân. Ngược lại, Phân bón, Nuôi trồng nông và hải sản, Dầu khí, Khí đốt gây chú ý khi cùng cải thiện cả về giá và thanh khoản.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng 451,22 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 271,1 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: PLX, VIC, PVT, STB, MSN, MCH, SHB, HCM, GAS, DGW.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Hàng cá nhân và Gia dụng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCB, PNJ, VHM, FPT, VIX, ACB, VCI, HAH, CTG.
Tự doanh mua ròng 18,4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 64,9 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, TCB, PVT, MWG, FRT, HDB, FPT, VTP, FUEVFVND, SAB.
Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MBB, HPG, MCH, VIC, VIX, SSI, LPB, ACB, VIB, MSB.
Giao dịch thỏa thuận đạt 3.433,2 tỷ đồng, tăng 10,9%, chiếm 19,7% tổng giá trị giao dịch.
Phiên hôm nay ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở MWG với 244 tỷ đồng được trao tay giữa nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, HDB với 100 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài bán cho nhà đầu tư trong nước.
Trong khi đó, giao dịch thỏa thuận ở các cổ phiếu PVD, TCB, SSI, HUT, STB được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.
Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Dầu khí, Vận tải thủy, Công nghệ thông tin, Hóa chất, Nuôi trồng nông và hải sản, Xây dựng, Thiết bị điện, Tiện ích; trong khi giảm ở Thực phẩm, Bán lẻ, Hàng cá nhân, Kho bãi, Thép, Khai khoáng, Hàng không, Bảo hiểm.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tháng 9/2026 giao dịch giảm so với tháng trước.
Áp lực bán đột ngột dâng cao trong phiên chiều nay, nhắm vào các blue-chips trong đó có nhiều trụ ngân hàng, VIC, VHM… Bất ngờ trong trong xu hướng điều chỉnh mạnh, vẫn có khá nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ ngược dòng ấn tượng.
Loạt cổ phiếu ngân hàng và nhóm VIC, VHM lao dốc chiều nay đã khiến VN-Index mất tới 14,42 điểm, quay trở lại mức đóng cửa của phiên ngày 2/10. Bất ngờ là một số cổ phiếu vừa và nhỏ lại rất tích cực, thậm chí kịch trần.
Theo số liệu của VISRating, giá trị phát hành trái phiếu đạt 149,5 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng năm 2026 (+126% so với cùng kỳ). Đáng chú ý, lãi suất phát hành bình quân đạt khoảng 11,4%, tăng 110 điểm cơ bản so với cùng kỳ.
Dự báo tăng trưởng EPS toàn thị trường năm 2026 lên mức 33% so với cùng kỳ, chủ yếu phản ánh mức tăng đột biến trong lợi nhuận của VIC.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...