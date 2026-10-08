Ba nhóm cổ phiếu tâm điểm "hút tiền" trong những tháng cuối năm nhờ tăng trưởng GDP

Với mục tiêu tăng trưởng GDP của Chính phủ từ 10% trở lên trong năm 2026 và tiếp tục duy trì định hướng tăng trưởng cao trong các năm tới, nhu cầu vốn của nền kinh tế sẽ ở mức rất lớn trong trung và dài hạn.

Theo mục tiêu được Chính phủ đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội/GDP cần được nâng lên bình quân khoảng 40% GDP. Con số này tương đương với lượng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 39,8 triệu tỷ đồng trong cả giai đoạn 2026 - 2030, với giả định các mục tiêu kinh tế của Chính phủ có thể thực hiện được.

Trong đó, đóng góp chính dự kiến vẫn đến từ tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng, trong khi các kênh cung ứng vốn khác (ngân sách nhà nước, FDI, thị trường chứng khoán…) đều có những giới hạn nhất định.

Đánh giá từ góc độ dư địa điều hành chính sách tiền tệ tại thời điểm hiện tại, KBSV cho rằng mặc dù còn tồn tại đan xen cả thuận lợi và khó khăn, Ngân hàng Nhà nước vẫn còn không gian để áp dụng các biện pháp nới lỏng trong những tháng cuối năm.

Về tỷ giá, áp lực tới thời điểm hiện tại là không lớn, tỷ giá USD/VND tính tới ngày 28/09/2026 giảm 1,3% từ đầu năm, dự báo tới cuối năm 2026 sẽ đi ngang so với năm trước.

Trong khi đó, KBSV nâng dự báo đối với lạm phát cả năm 2026 lên mức 4,8% do giá dầu trong các tháng cuối năm dự báo vẫn sẽ duy trì ở mức cao, giá Brent sẽ ở vùng 90-95 USD/thùng vào quý 4.

Dù mức dự báo lạm phát này vượt ra khỏi mục tiêu kiểm soát của Chính phủ, nhưng nguyên nhân phần nhiều đến từ cú sốc nguồn cung do xung đột tại Trung Đông. Với kỳ vọng xung đột dần hạ nhiệt và giá dầu giảm dần trong trung hạn, KBSV cho rằng Ngân hàng Nhà nước vẫn có thể cân nhắc duy trì định hướng chính sách nới lỏng để đáp ứng nhu cầu vốn rất lớn của nền kinh tế.

Về tình hình thanh khoản, tính đến thời điểm hiện tại, áp lực của hệ thống đã phần nào hạ nhiệt so với giai đoạn đầu năm, thể hiện qua xu hướng giảm của lãi suất qua đêm trên thị trường 2 (có thời điểm xuống vùng 1.x%) và lượng OMO lưu hành bình quân (tính đến hết tháng 9, OMO lưu hành đạt 132 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 100-150 nghìn tỷ đồng đã bị rút ròng so với quý trước).

Điều này cho thấy nhu cầu vay vốn ngắn hạn từ Ngân hàng Nhà nước của hệ thống ngân hàng hiện ở mức thấp.

Dù vậy, thanh khoản trung/dài hạn trong hệ thống vẫn đang ở trạng thái thiếu hụt, thể hiện qua mức lãi suất cao tại các kỳ hạn dài ở cả hai thị trường dân cư và liên ngân hàng. Nguyên nhân đến từ nhu cầu vốn của nền kinh tế trong trung hạn là rất lớn (như đã đề cập ở trên).

Do đó, KBSV kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục linh hoạt điều hành chính sách tiền tệ theo hai hướng chính: Linh hoạt phân bổ hạn mức tín dụng, tạo dư địa cho hệ thống ngân hàng mở rộng cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cơ chế này đã áp dụng cho một số dự án trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên và kỳ vọng sẽ tiếp tục được mở rộng sang các lĩnh vực có nhu cầu vốn lớn khác.

Có thêm các biện pháp tích cực hơn để cải thiện thanh khoản trung dài hạn. Ví dụ như triển khai tái cấp vốn có mục tiêu đối với các định chế tài chính tham gia tài trợ các dự án và lĩnh vực ưu tiên, hoặc tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn nước ngoài thông qua việc phát hành trái phiếu quốc tế.

Các nhóm ngành kỳ vọng được hưởng lợi bao gồm: Nhóm ngân hàng: Hưởng lợi từ nhu cầu tín dụng trung-dài hạn gia tăng khi đầu tư hạ tầng được đẩy mạnh và áp lực nguồn vốn được giảm bớt nhờ các biện pháp hỗ trợ thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước. Các ngân hàng có lợi thế quy mô vốn và khả năng tài trợ dự án lớn (nhóm NHTM quốc doanh và NHTM tư nhân tier 1), cũng như nhóm có quan hệ chiến lược với các chủ đầu tư lớn (TCB, LPB), được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp.

Nhóm xây lắp/hạ tầng: Việc bổ sung nguồn vốn cho hệ thống ngân hàng giúp khơi thông nguồn tín dụng cho các dự án hạ tầng trọng điểm, qua đó hỗ trợ tiến độ triển khai và hình thành backlog cho các doanh nghiệp xây dựng. Một số cơ hội đáng chú ý gồm VCG, HHV, CTD.

Nhóm vật liệu xây dựng: Nhu cầu thép, đá và xi măng có thể được thúc đẩy khi tiến độ giải ngân và triển khai các dự án hạ tầng được cải thiện. Tuy nhiên, mức độ hưởng lợi phụ thuộc nhiều vào tiến độ thực tế của từng dự án và diễn biến giá nguyên vật liệu; một số cổ phiếu có thể theo dõi gồm HPG, VLB, NTP, BMP.