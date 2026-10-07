Một công ty chứng khoán hạ dự báo VN-Index về mức 1800 điểm chốt năm 2026

Với diễn biến căng thẳng tại Trung Đông vẫn đang dai dẳng, đồng thời dự báo mặt bằng lãi suất sẽ khó xuất hiện xu hướng hạ nhiệt rõ nét trong năm 2026, Chứng khoán KBSV đưa ra quan điểm thận trọng về thị trường chứng khoán trong thời điểm cuối năm.
Cụ thể, KBSV điều chỉnh dự báo tăng trưởng EPS toàn thị trường cho năm 2026 lên mức 33% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ phản ánh mức tăng 200% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của VIC. Nếu loại trừ mức tăng trưởng đột biến này của VIC, tăng trưởng EPS toàn thị trường ở mức 17% so với cùng kỳ.
Đóng góp chính đến từ mức tăng của một số nhóm có tỷ trọng lớn: Bất động sản (+79%), Nguyên vật liệu (+44%) và Hàng tiêu dùng thiết yếu (+27%). Mức tăng trưởng EPS cao, tương đồng với số liệu tăng trưởng kinh tế vĩ mô tích cực, là động lực quan trọng hỗ trợ thị trường trong trung/dài hạn.
Đối với triển vọng thị trường trong quý cuối năm 2026, với đánh giá mặt bằng lãi suất sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, kết hợp với xu hướng tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết vẫn sẽ được duy trì, KBSV dự báo vùng điểm hợp lý của chỉ số VN-Index thời điểm cuối năm ở mức 1.800 điểm, tương đương mức tăng gần 2% so với đóng cửa quý 3.
Về mặt định giá, KBSV giảm nhẹ vùng P/E hợp lý của chỉ số VN-Index thời điểm cuối năm xuống 13,2 từ mức 13,5 ở thời điểm hiện tại - phản ánh quan điểm các yếu tố rủi ro sẽ tiếp tục duy trì. Đây là vùng định giá thấp so với bình quân 5 năm, và vùng thấp lịch sử nếu loại bỏ đà tăng đột biến ở nhóm Vingroup từ đầu năm 2025.
Bối cảnh kinh tế toàn cầu trong giai đoạn cuối năm vẫn chịu áp lực lớn từ xung đột địa chính trị ở Trung Đông và động thái điều hành chính sách của Fed. Đàm phán Mỹ – Iran chưa đạt tiến triển đáng kể, trong khi giao tranh tiếp diễn và hoạt động vận chuyển dầu bị gián đoạn, làm gia tăng rủi ro thiếu hụt nguồn cung và khiến giá dầu được dự báo tiếp tục neo cao trong thời gian tới.
Giá năng lượng duy trì ở mức cao, cùng với áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt rõ rệt, khiến Fed tiếp tục duy trì lập trường thận trọng và không loại trừ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong quý 4.
KBSV duy trì đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026, với GDP dự kiến tăng 85–9,0%, dựa trên kỳ vọng cán cân thương mại cải thiện, dòng vốn FDI tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng và đầu tư công được đẩy mạnh.
Tuy nhiên, giá năng lượng là rủi ro đáng chú ý, có thể gây thêm áp lực lên cán cân thương mại và lạm phát, qua đó ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới.
Áp lực thiếu hụt thanh khoản ngắn hạn đã có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi áp lực huy động vốn trung và dài hạn vẫn hiện hữu khi nhu cầu vốn của nền kinh tế dự kiến ở mức cao.
Do đó, nhìn về cuối năm, KBSV cho rằng lãi suất chưa thể xuất hiện xu hướng giảm rõ rệt, nhưng kỳ vọng có thể ổn định quanh mặt bằng hiện tại nhờ hoạt động giải ngân đầu tư công tiếp tục hỗ trợ dòng tiền và Ngân hàng Nhà nước vẫn còn dư địa điều tiết thanh khoản trong bối cảnh áp lực tỷ giá không lớn và áp lực lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát.
Môi trường đầu tư toàn cầu đang trải qua giai đoạn nhiều biến động xoay quanh các vấn đề nóng như xung đột tại Trung Đông, giá dầu, lạm phát toàn cầu, chính sách tiền tệ của các NHTW lớn trên thế giới, chu kỳ bùng nổ đầu tư lĩnh vực AI… bên cạnh các rủi ro vẫn đang tiềm ẩn bùng phát trở lại như thuế quan, chiến tranh thương mại và các xung đột địa chính trị toàn cầu.
Trong tầm nhìn trung hạn, KBSV cho rằng 2 yếu tố cốt lõi có ảnh hưởng mạnh nhất đến thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ là xung đột tại Iran và động thái điều hành của FED bởi: Giá dầu dự báo tiếp tục neo cao tạo áp lực lạm phát trong nước và hạn chế dư địa giảm lãi suất; FED được dự báo còn 1 đợt tăng lãi suất trong năm nay nhằm hạ nhiệt rủi ro lạm phát.
Tại châu Á, xu hướng rút vốn của dòng vốn ngoại gia tăng, với hơn 6,2 tỷ USD tại Hàn Quốc và 2,5 tỷ USD tại Ấn Độ. Thái Lan và Indonesia lần lượt đứng sau với giá trị bán ròng 796 triệu USD và 281 triệu USD.
Nhịp điều chỉnh intraday hôm nay cho thấy dòng tiền hành động khá tích cực. Thanh khoản phiên chiều tốt hơn, giá phục hồi rõ nét. Chỉ có điều tổng thể thanh khoản vẫn còn kém.
Mặc dù thanh khoản sàn HoSE chiều nay tăng mạnh gần 58% so với buổi sáng, nhưng tổng thể hôm nay vẫn là một ngày giao dịch chậm. Giá trị khớp lệnh sàn này giảm 14% so với phiên trước, cổ phiếu phân hóa cân bằng.
VN-Index có thể được hỗ trợ trong tháng 10 nhờ mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 đang đến gần, kết quả kinh tế tích cực trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026, cùng mặt bằng định giá hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh trong tháng 9.
Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite Fund, tin rằng bước sang tháng 1/2027, xung đột tại khu vực Trung Đông nhiều khả năng sớm kết thúc. Khi đó, triển vọng lạm phát sẽ thay đổi ngay lập tức, giá năng lượng sẽ giảm và năm 2027 sẽ trở thành một năm cực kỳ thuận lợi cho Việt Nam...
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...