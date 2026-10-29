Khối ngoại xả “rát”, áp lực bán tăng vọt, cổ phiếu giảm diện rộng

Sức ép xuất hiện khá đột ngột vì các phiên trước mức độ điều chỉnh giá nhẹ, thanh khoản rất thấp. Sáng nay HoSE tăng vọt 47% giá trị khớp lệnh so với sáng hôm qua, đạt 7.016 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, cao nhất kể từ phiên sáng ngày 9/10. Độ rộng cuối phiên có tới 218 mã đỏ và chỉ 81 mã xanh, trong đó 119 mã giảm sâu.
Nhìn vào diễn biến độ rộng, bên bán hạ giá dần theo thời gian. Khoảng 30 phút đầu tiên tình hình cũng không quá tệ, VN-Index vẫn còn tăng nhẹ và độ rộng lúc 9h33 là 108 mã xanh/107 mã đỏ. Tuy nhiên đến 10h tình thế đã khác, với 88 mã xanh/153 mã đỏ, lúc 11h là 92 mã xanh/183 mã đỏ và đóng cửa số mã đỏ gấp 2,7 lần số xanh. Nhìn vào thanh khoản cũng tương tự, giao dịch khá chậm trong khoảng 1 giờ đầu tiên và từ sau 10h bắt đầu tăng tốc.
Như vậy giao dịch sáng nay đã có sự kết hợp giữa diễn biến giảm của giá và thanh khoản gia tăng đáng kể. Đây là biểu hiện của sức ép từ bên bán đã mạnh lên. Nhà đầu tư đã chọn giá ngày càng thấp hơn, bán với lệnh lớn hơn. Thêm nữa, thống kê các cổ phiếu có giao dịch của VN-Index cho thấy tới 68% số mã vẫn đang chốt ở giá thấp nhất hoặc có dư bán ngay trên giá thấp nhất. Nói đơn giản thì sức ép bán ra này đã duy trì liên tục ở diện rộng, còn bên mua vẫn chỉ thụ động chờ.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng có động thái khác lạ khi xả hơn 1.156 tỷ đồng trên HoSE, mức cao nhất 4 tuần. Giá trị bán ròng đạt -605,2 tỷ đồng, gấp 2,3 lần mức bán ròng sáng hôm qua. Tuy không nhiều mã bị bán đột biến nhưng quy mô này cho thấy hoạt động rút vốn ở diện rộng. FPT bị bán ròng mạnh nhất với gần 110 tỷ đồng. Tuy vậy khối này cũng chỉ xả tương đương 29% tổng khối lượng giao dịch của FTP, phần còn lại là nhà đầu tư trong nước. FPT sáng nay giảm thêm 2,78%, đang phá đáy dài hạn, rơi về mức thấp nhất từ tháng 7/2023.
Các cổ phiếu khác bị khối ngoại bán ròng đáng chú ý là TCB -94,7 tỷ, PVT -42,1 tỷ, SSI -29,9 tỷ, VHM -29,8 tỷ, VPL -25,5 tỷ, BSR -24,3 tỷ, MSN -22,9 tỷ, VIC -22,4 tỷ, GAS -21,3 tỷ. Phía mua ròng duy nhất VCB +23,1 tỷ là đáng kể.
Sức ép bán ra tăng lên xuất hiện ở cả blue-chips lẫn các cổ phiếu vừa và nhỏ, nhưng vẫn dồn vào blue-chips nhiều hơn. Cụ thể, tổng mức tăng thanh khoản của HoSE khoảng 2.236 tỷ đồng thì 56% do giao dịch trong nhóm VN30 (tăng 1.247 tỷ đồng). Rổ VN30 kết phiên sáng tràn ngập sắc đỏ với 24 mã giảm và 4 mã tăng, chỉ số đại diện giảm 0,78%. Khá may mắn cho VN-Index là trong nhóm vốn hóa lớn nhất mức giảm chưa mạnh: VIC giảm 0,33%, VHM giảm 0,94%, VCB giảm 0,17%, CTG tham chiếu và BID lại tăng 1,34%, HPG tăng 2,41%. Dù vậy số đông giảm giá cũng tạo nhiều sức ép, VN-Index kết phiên giảm 0,69% tương đương -12,12 điểm.
Chỉ riêng rổ VN30 đã có 13 cổ phiếu giảm quá 1%, yếu nhất là GAS giảm 4,63%, BSR giảm 4,35%, FPT giảm 2,78%, MCH giảm 2,65%. Phía tăng ngoài HPG và BID, thêm GVR tăng 2,06% và VPL tăng 0,79%. Trong số các mã đỏ của VN30 hầu hết vẫn đang chốt ở giá thấp nhất hoặc chỉnh nhích lên 1-2 bước giá từ mức thấp nhất.
Với phần còn lại tới 119 cổ phiếu giảm quá 1% thì ngay cả khi trừ đi 13 mã thuộc VN30, nhóm vừa và nhỏ vẫn đang cho thấy sự tổn thương khá nặng. Thanh khoản nhóm này chiếm khoảng 47,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE trong đó 9 mã khớp vượt ngưỡng trăm tỷ đồng. Các mã midcap đáng chú ý là PVT giảm 6,78% với 318,9 tỷ; PNJ giảm 6,12% với 122,2 tỷ; VSC giảm 3,1% với 110,8 tỷ; LPS giảm 1,56% với 110,3 tỷ.
Các cổ phiếu thanh khoản vài tỷ tới vài chục tỷ giảm giá sâu thì khá nhiều: PVP giảm 6,95%, HII giảm 6,92%, KOS giảm 6,86%, PGC giảm 6,86%, NT2 giảm 6,86%, VOS giảm 6,41%, VVS giảm 5,76%, ANV giảm 5,68%, PVD giảm 4,26%...
Ở phía tăng giá, khả năng đi ngược dòng là rất hạn chế, toàn sàn chỉ có 10 cổ phiếu tăng giá tốt hơn 1% với thanh khoản trên 1 tỷ đồng. 3 blue-chips là HPG, BID, GVR dĩ nhiên nổi bật nhất, còn lại là VND tăng 1,12%, DPR tăng 1,84%, CTS tăng 1,38%, HVN tăng 1,44%, CTF tăng 2,13%, SGN tăng 6,97% và HID tăng 1,43%.
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